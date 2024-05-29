Почему подешевели евро и доллар? И к чему приведет укрепление рубля? Объясняют эксперты

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Курс евро 27 мая упал ниже 96 рублей впервые с зимы, а курс доллара опустился до 88 рублей. Эксперты это объясняют, с одной стороны, недооцененностью рубля, с другой ― проблемами с импортом товаров.



— Причина состоит в том, что российская валюта была во второй половине 2023 года и в начале 2024 года очень серьезно недооценена. В экономику заходит всё больше валютной выручки, — рассказал MSK1.RU Василий Колташов.



При этом экономист Николай Кульбака уверен, что дело в проблемах с импортом товаров.



— Курс валюты — это для России сейчас, прежде всего, соотношение экспорта и импорта. То есть поступление денег от экспорта и спрос на валюту для импорта, — отметил Кульбака.



Но вот обычные россияне вряд ли почувствуют эти изменения на себе. Правда, в долгосрочной перспективе они всё же могут негативно на них сказаться.



— Для россиян это меньшая из проблем по сравнению с инфляцией. В целом это может просто сказаться на том, что меньше будет импортных товаров, их сложнее будет немножечко купить. Если товара для импорта будет меньше, то он будет дороже в рублях, — уверен Кульбака.