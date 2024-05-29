НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

8 м/c,

южн.

 740мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,44
EUR 96,24
Реклама

СРОЧНО

На каких улицах сегодня отключат горячую воду

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Экономика Кризис-2024 Во всем виноват датский производитель заквасок? Йогурты, сыры, сметана и творог подорожают до 15%, и их станет меньше

Во всем виноват датский производитель заквасок? Йогурты, сыры, сметана и творог подорожают до 15%, и их станет меньше

Минсельхоз уверяет, что перебоев с продукцией не будет, но и у производителей другое мнение

123
Написать комментарий
Ассортимент молочных продуктов заметно снижается

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о грядущей нехватке кисломолочных продуктов в России из-за ухода с рынка датской компании Chr. Hansen, крупнейшего поставщика бактериальных заквасок. Компания производит культуры бактерий, пробиотики и ферменты для молочной продукции — они незаменимы для создания йогуртов, сыров, сметаны и творожных продуктов. Но, как заверили в Минсельхозе РФ, эти сообщения не соответствуют действительности.

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — оптимистично заявили в Минсельхозе.

Тем более что до конца 2024 года Chr. Hansen сохранит все поставки.

Чиновникам, наверное, виднее. Но российская молочная промышленность слишком сильно зависима от импорта заквасок — а это ключевой ингредиент для производства кисломолочных продуктов. На долю Chr. Hansen приходится 45% рынка. Другие крупные игроки на рынке — тоже из недружественных стран: Danisco (Дания), DSM (Нидерланды), Sacco и Biochem (Италия). Среди российских производителей заквасок ФГУП «Экспериментальная биофабрика» (Углич) и «Союзснаб», которые суммарно занимают 10–15% рынка.

В целом, в Россию импортируется до 80% заквасок, необходимых для молокоперерабатывающих комбинатов: 60% в замороженном виде и 40% в сухом. Еще в 2022 году эксперты прогнозировали то, что в случае введения торговых ограничений (продукция АПК, напомним, под санкции не попадает) российские производители могут столкнуться с серьезными проблемами. И развитие отечественного производства — залог продовольственной безопасности страны.

Впрочем, среди опрошенных MSK1.RU производителей молочки мнения относительно ухода из России Chr. Hansen разделились.

Не только Hansen

— В выпускаемой нами продукции под маркой «Моя Станица» мы использовали закваску от фирмы Hansen, но они никогда не были нашим единственным поставщиком. Мы уже давно равно работаем с различными производителями — как иностранными, так и отечественными. Рынок данного сырья очень обширен. Поэтому уход фирмы Hansen с российского рынка никак на стоимость нашей продукции не повлиял, — говорит директор молокоперерабатывающего завода компании «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро») Анна Савченко.

Абсолютно противоположную оценку дают в хозяйстве «Молочный дворик» из Подмосковья. Пиар-менеджер хозяйства Анастасия Катрич рассказала MSK1.RU, что цены на молочную и кисломолочную продукцию выросли.

Молока не хватает, и это сказывается на ценах

— Уход с российского рынка крупнейшего в мире производителя закваски Hansen, конечно, будет сказываться на ценообразовании, однако есть еще ряд немаловажных факторов. В отличие от повышения цены на конечный продукт, цена на закупку молока у производителей крупными молочноперерабатывающими заводами не растет даже в рамках текущей инфляции, — говорит Катрич. — Молочные фермы остаются низкорентабельным бизнесом, а местами уходят в отрицательную рентабельность. При этом мы наблюдаем рост на многие сопутствующие товары и услуги, необходимые для полного цикла производства сырого молока: дизельное топливо, ветеринарные услуги, элитный сорта семян. Такое положение дел может сильно ударить по мелким и средним фермам и снизить уровень производства сырого молока.

Сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин, ссылаясь на расчеты своего ресурса, говорит об уверенном подорожании молочки.

— Сметана подорожала на 11,8% (до 114,6 рубля), йогурты и творожные десерты — на 2% (51,6 рубля), питьевые йогурты — на 1,9% (81 рубль). Сильнее всего подорожали сыры, на 15,9%, средний ценник на продукт — 470,9 рубля. А вот стоимость творога и творожной массы не изменилась, их можно купить в среднем за 113,9 рубля, — говорит Калугин. — Налаживание новых цепочек поставок потребует времени и дополнительных финансовых вложений. Для потребителей это означает рост цен: постепенное подорожание йогуртов, сыров, сметаны и творожных продуктов оно составит еще от 5 до 15%.

До этого мы рассказывали, что на рост цен повлияет реформа для дальнобойщиков. А всё о ценах и экономике можно найти в разделе «Кризис-2024».

ПО ТЕМЕ
Молочная продукция Молочная промышленность Рост цен Дефицит Уход брендов Цены на продукты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  46

Ксения,  33

ЯНА,  41

Vagon,  36

yulya71,  57

Жэка,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление