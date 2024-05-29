Во всем виноват датский производитель заквасок? Йогурты, сыры, сметана и творог подорожают до 15%, и их станет меньше

Ассортимент молочных продуктов заметно снижается Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о грядущей нехватке кисломолочных продуктов в России из-за ухода с рынка датской компании Chr. Hansen, крупнейшего поставщика бактериальных заквасок. Компания производит культуры бактерий, пробиотики и ферменты для молочной продукции — они незаменимы для создания йогуртов, сыров, сметаны и творожных продуктов. Но, как заверили в Минсельхозе РФ, эти сообщения не соответствуют действительности.



«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — оптимистично заявили в Минсельхозе.



Тем более что до конца 2024 года Chr. Hansen сохранит все поставки.



Чиновникам, наверное, виднее. Но российская молочная промышленность слишком сильно зависима от импорта заквасок — а это ключевой ингредиент для производства кисломолочных продуктов. На долю Chr. Hansen приходится 45% рынка. Другие крупные игроки на рынке — тоже из недружественных стран: Danisco (Дания), DSM (Нидерланды), Sacco и Biochem (Италия). Среди российских производителей заквасок ФГУП «Экспериментальная биофабрика» (Углич) и «Союзснаб», которые суммарно занимают 10–15% рынка.



В целом, в Россию импортируется до 80% заквасок, необходимых для молокоперерабатывающих комбинатов: 60% в замороженном виде и 40% в сухом. Еще в 2022 году эксперты прогнозировали то, что в случае введения торговых ограничений (продукция АПК, напомним, под санкции не попадает) российские производители могут столкнуться с серьезными проблемами. И развитие отечественного производства — залог продовольственной безопасности страны.



Впрочем, среди опрошенных MSK1.RU производителей молочки мнения относительно ухода из России Chr. Hansen разделились.



Не только Hansen

— В выпускаемой нами продукции под маркой «Моя Станица» мы использовали закваску от фирмы Hansen, но они никогда не были нашим единственным поставщиком. Мы уже давно равно работаем с различными производителями — как иностранными, так и отечественными. Рынок данного сырья очень обширен. Поэтому уход фирмы Hansen с российского рынка никак на стоимость нашей продукции не повлиял, — говорит директор молокоперерабатывающего завода компании «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро») Анна Савченко.



Абсолютно противоположную оценку дают в хозяйстве «Молочный дворик» из Подмосковья. Пиар-менеджер хозяйства Анастасия Катрич рассказала MSK1.RU, что цены на молочную и кисломолочную продукцию выросли.



Молока не хватает, и это сказывается на ценах

— Уход с российского рынка крупнейшего в мире производителя закваски Hansen, конечно, будет сказываться на ценообразовании, однако есть еще ряд немаловажных факторов. В отличие от повышения цены на конечный продукт, цена на закупку молока у производителей крупными молочноперерабатывающими заводами не растет даже в рамках текущей инфляции, — говорит Катрич. — Молочные фермы остаются низкорентабельным бизнесом, а местами уходят в отрицательную рентабельность. При этом мы наблюдаем рост на многие сопутствующие товары и услуги, необходимые для полного цикла производства сырого молока: дизельное топливо, ветеринарные услуги, элитный сорта семян. Такое положение дел может сильно ударить по мелким и средним фермам и снизить уровень производства сырого молока.



Сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин, ссылаясь на расчеты своего ресурса, говорит об уверенном подорожании молочки.



— Сметана подорожала на 11,8% (до 114,6 рубля), йогурты и творожные десерты — на 2% (51,6 рубля), питьевые йогурты — на 1,9% (81 рубль). Сильнее всего подорожали сыры, на 15,9%, средний ценник на продукт — 470,9 рубля. А вот стоимость творога и творожной массы не изменилась, их можно купить в среднем за 113,9 рубля, — говорит Калугин. — Налаживание новых цепочек поставок потребует времени и дополнительных финансовых вложений. Для потребителей это означает рост цен: постепенное подорожание йогуртов, сыров, сметаны и творожных продуктов оно составит еще от 5 до 15%.

