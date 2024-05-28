Ниже упасть не дадут? Что будет с курсом рубля и станет ли доллар дешевле

Государство не дает упасть рублю окончательно Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российская валюта демонстрирует устойчивое укрепление на протяжении последних недель. После долгих майских праздников доллар опустился ниже отметки 91 рубль, достигнув минимальных значений с февраля этого года.



—Ключевым фактором, поддерживающим рубль, является высокий уровень экспортных потоков, обеспечивающий приток валюты в страну, и продажа валюты крупными компаниями под дивиденды, — объяснил журналисту MSK1.RU руководитель отдела экономических исследований финансовой компании CM Service Николай Переславский. А чего ждать в период летних отпусков?



Спрос на валюту упал

Снижение спроса на валюту внутри России произошло на фоне падающих объемов импорта, говорит начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.



— Импорт в стоимостном выражении за первый квартал 2024 года снизился на 9,9%. При этом мартовские показатели демонстрирует снижение объемов импорта на 20%. Также, по данным таможенной службы основного торгового партнера России — Китая — объем экспортируемых Китаем в Россию товаров в апреле относительно марта снизился на 10,2%, — объясняет Журавлев, почему не стоит преждевременно радоваться укреплению рубля. — Падение импорта в большей степени обусловлено сложностью валютных расчетов на фоне усиливающегося санкционного давления на турецкие и китайские банки со стороны США.



Финансовый аналитик Николай Моженков, президент закрытого клуба Conclave premium говорит MSK1.RU, что курс доллара будет сохраняться в коридоре 85–95 рублей.



— Он держится в этом диапазоне с начала года. Такой курс доллара удобен для финансовой системы, для экспортеров, для бизнеса, — говорит Моженков. — Прогнозы о том, что рубль ослабнет после выборов, не оправдались. Прошли и выборы, и инаугурация, но наша валюта по-прежнему держится на прежнем уровне.



То же самое можно сказать относительно евро, который коррелирует с американской валютой: он будет держаться в прежнем коридоре 95–100 рублей.



Дополнительными факторами укрепления рубля стали снижение инфляции и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов.



Обратить внимание на рублевые активы стоит и обычным россиянам. Например, если у вас есть 100 тысяч рублей, вы можете купить, скажем, в «Тинькофф банке» всего $1058, в «Альфа-банке» — уже $1075, в ВТБ — $1084, а в Сбербанке — $1097.



Однако, если вы разместите эти деньги на банковском депозите сроком на семь месяцев под 16%, то к концу декабря получите более 109 тысяч рублей.



Таким образом, для того чтобы инвестиции в валюту окупились, курс доллара к концу года должен подняться выше 100 рублей. А ведь следует также учитывать комиссии, которые взимаются банками при покупке и продаже валюты.



Рубль непредсказуем, а валюта растет

Курс рубля остается достаточно непредсказуемым. На него могут повлиять различные факторы, как внутренние, так и внешние. Поэтому инвесторам рекомендуется тщательно анализировать ситуацию на рынке и принимать взвешенные решения.



Моженков напоминает, что курсы евро и доллара контролируются государством. Если валюта поднимется выше указанного диапазона или опустится ниже него, правительство и Центробанк просто предпримут соответствующие меры, как ранее было с ключевой ставкой и правилом о продаже валютной выручки.



— Если внимательно посмотреть на графики, то явно просматриваются уровни поддержки по доллару — 90 рублей, по евро — 97,5 рубля, по юаню — 12,5 рубля, — говорит Переславский. — На мой взгляд, эти уровни рынок удержит в силу следующих обстоятельств: подешевевшая европейская нефть и повышенный спрос на валюту уже со стороны российских импортёров.



— В июне основные валюты (доллар, евро и юань) укрепятся по отношению к рублю на 4–5%, приблизившись к верхнему ценовому коридору, сформировавшемуся за последние 2 месяца. Доллар укрепится до 93–94 рублей, евро — в район 100 рублей, юань — до 12,75 рубля, — прогнозирует Журавлев. — А при сохранении трудностей с расчетами возможно лаже дальнейшее укрепление до значений ниже 90 рублей за доллар.



Моженков предлагает особенно присмотреться к юаню, который укрепляется. Эта валюта привязана к доллару, однако на нее влияет ряд внутренних факторов: увеличение доли китайской валюты при расчетах (в том числе международных) и общий подъем китайской экономики. Вместе с тем, негативную ноту вносят ожидания, связанные с выборами президента США в ноябре 2024 года — ведь в случае победы Дональда Трампа возможно возобновление «торговых войн» между Америкой и Китаем, говорит Моженков.

