«Свою первую водку я купил по талонам»: новосибирец вспомнил, как отоваривал «заказы» на продукты, — нужны ли такие меры сегодня

Строго говоря, талоны (или, как их тогда называли, «заказы») ввели в Новосибирске не конкретно в декабре, а пораньше. Но это действительно случилось во второй половине 1983 года. Забавно, что эту талонную систему народная обманчивая память относит уже к эпохе Горбачева или даже Ельцина. Память так устроена, что распределяет события по коробочкам. Хорошее с хорошим, плохое — к плохому.



Но нет, «заказы» на еду появились при загнивающем социализме, в основном в 1962–83 годах. Цена нефти обвалилась в самом начале 80-х, и затыкать дыры в советской экономике стало всё труднее. Помните в фильме «Мимино» Валико голландских кур грузил, когда встретил свой краш — Ларису Ивановну? Они же, куры эти, действительно продавались у нас. Я лично помню в основном французских и венгерских, но в Грузию, может, из Нидерландов возили. А потом валюты стало остро не хватать.