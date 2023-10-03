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«Этот круг ада все равно надо пройти»: сибирячка решила купить машину в кредит — страховка увеличила его почти на треть

Страховщики давили на девушку и угрожали испортить репутацию — брокер рассказал, на что смотреть при оформлении

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Жительница Новосибирска взяла кредит на автомобиль, но столкнулась с назойливыми страховщиками

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Страхование в России принято считать чем-то ненужным, обременительным, в лучшем случае — вынужденным. Тебя заставляют страховаться, когда ты берешь ипотеку, запугивают и предлагают «подстелить соломку» от клеща перед летним периодом, вынуждают застраховать жизнь, когда ты решаешь занять у банка деньги на крупную покупку. Екатерина Труфанова решила приобрести свою первую машину и пошла в банк. Но просто так одолжить денег ей не удалось. Как девушка пыталась отбиться от назойливых страховщиков — в статье корреспондента НГС Ильи Калинина.

Катя и кредит на авто

23-летняя Екатерина Труфанова захотела купить машину. Девушка долго копила, но денег все не хватало и не хватало, да и цены росли постоянно. Поэтому решено было взять кредит. Выбор пал на «Альфа-Банк».

В офисе банка, как это часто и происходит, девушке стали объяснять, что с кредитом надо взять страховку: дело это нужное, да еще и полезное. А если, мол, вы передумаете до завтрашнего дня, то сможете от страховки отказаться. Девушка спешила по делам и не успевала оформить в банке все документы, поэтому все равно планировала еще одно посещение офиса. Екатерина согласилась, и договор ей сбросили на электронную почту, чтобы она могла спокойно изучить его дома и принять окончательное решение.

Кредит девушка решила взять на пять лет в размере 650 тысяч рублей. При этом к сумме кредита, уточнила она, добавлялись две страховки общей стоимостью 234 тысячи рублей.

— Я дома вечером читаю отправленный по почту договор, а там толком ничего и не застраховано. Застрахована только какая-то моя смерть — от старости, грубо говоря, и на случай, если я потеряю работу не по моей вине. При сокращении, например. А я — ИП (индивидуальный предприниматель. — Прим. ред.) и мне, получается, это не важно. И большой перечень случаев, от чего я не застрахована: например, от смерти в результате несчастного случая, по-моему, от смерти в результате вирусной инфекции, от военных действий и так далее. Тогда я решила отказаться от страховки, тем более, кредит планировала закрыть за год. И вот тут началось самое интересное: чтобы закрыть страховку, надо было звонить специальным людям, — заметила Екатерина Труфанова.

Екатерина Труфанова со своим новым автомобилем

Екатерина Труфанова со своим новым автомобилем

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Для отказа от страховки, пояснила Екатерина, надо было дозвониться до нужного специалиста компании «АльфаСтрахование». Сначала у нее подробно утоняли все персональные данные и номер страхового договора. Потом переключили на других сотрудников, которые стали уговаривать девушку не отказываться от страхования.

— Они начали повторять одно и тоже: что вы берете кредит, а если его будут потом выплачивать ваши родители? Если, не дай бог, вы станете инвалидом? И начинается такое жесткое давление таким вот тоном, — рассказала она. — Говорили, что это плохо отразится на моей репутации, что в глазах банка я буду ужасным человеком, который не соблюдает условия договора. И так мне целый час выносили мозг. Я уже сказала, что все риски осознаю и в крайнем случае продам машину, чтобы погасить кредит. Мне тогда начали перечислять какие-то статьи уголовного кодекса. Говорили, что я нарушаю права банка, что у меня увеличится процентная ставка, если я откажусь от страховки. Но мне все равно было бы выгодно.

Разговор со страховщиками по телефону длился около полутора часов. Екатерина говорит, что особенно ее задели рассуждения про инвалидность: в 2019 году девушка пережила серьезное ДТП, ее сбил пьяный водитель, из-за чего она долгое время была прикована к инвалидной коляске и перенесла около десятка операций.

В какой-то момент Екатерина решила вообще отказаться от кредита в «Альфа-Банке». Но сотрудник банка ей пояснил, что от кредита отказаться можно сразу, а от страхования — только в процессе переговоров со страховщиками по телефону.

— Получается, этот круг ада все равно мне надо пройти. Тогда я снова позвонила страховщикам — очень злая и красная как помидор. И меня начали опять стращать тем, что откажут в кредите. А я им говорю, что не нужен уже кредит, мол, до свидания! Тогда они еще немного поговорили, поняли, что это не работает, и отказали в страховке. От кредита отказываться, конечно, я не стала. Машину все же хотелось купить, — рассказала Екатерина.

Девушка заметила, что в результате ее отказа от страховки должна увеличиться процентная ставка по кредиту: изначально она составляла 21%, но, возможно, подрастет до 31%. Точная цифра станет известна в середине октября — после первого платежа.

По закону отказаться от договора добровольного страхования можно в течение двух недель

По закону отказаться от договора добровольного страхования можно в течение двух недель

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Что говорят в банке и страховой

Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию в «Альфа-Банке» и компании «АльфаСтрахование». На два журналистских запроса пришло только одно небольшое уточнение:

— Скорее всего, у клиента вообще страховка не «АльфаСтрахование», а «АльфаСтрахование-Жизнь». Это разные компании, — заметила сотрудник компании «АльфаСтрахование» Мария Карцева и на этом прекратила общение.

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» образовано в январе 2020 года и входит в группу «АльфаСтрахование». Генеральный директор Алексей Слюсарь. Учредители: ООО «Ас Холдинг» (99%) и АО «Альфастрахование» (1%). Участник госзакупки в 2017 году на 450 миллионов рублей: коллективное страхование клиентов ПАО «Почта Банк». Финансовые показатели «АльфаСтрахование-Жизнь» системой «Контур.Фокус» не найдены.

Никаких других ответов на журналистские запросы страховщикам и в банк в редакцию НГС не поступило.

Комментарий эксперта страхового рынка

Один из участников рынка на условиях анонимности объяснил журналисту, что именно надо знать клиенту, который решил оформить договор добровольного страхования.

— Любой договор добровольного страхования можно прервать в течение 14 рабочих дней. Но это — по добровольному страхованию, по обязательному — другие условия, — объяснил страховой брокер. — Что касается страхования жизни, то тут очень тонкая вещь, особенно при получении кредитов: если наступит страховой случай, ты выплату, скорее всего, не получишь. Обычно человек страхуется в электронном виде — на руках у него нет никакой бумажки о страховании жизни. И если застрахованный человек умирает, то потом получается так: приходит, например, его жена и говорит о страховке. А ей: «Вы кто? Жена? Простите, но в договоре страхования вы не указаны как выгодоприобретатель на эту сумму». И всё, она ничего не получит. Тем более и бумажек на руках у нее нет.

При этом собеседник НГС отметил три главные вещи, о которых надо помнить при добровольном страховании:

  1. От страховки можно отказаться в течение 14 рабочих дней;
  2. Лучше всего оформить договор и в бумажном виде;
  3. Обязательно проследить, чтобы в договоре был указан тот, кто имеет право получить возмещение в случае смерти застрахованного.

В январе 2023 года НГС рассказал историю сибирячки, которая брала кредит в «Альфа-Банке» и столкнулась с мошенниками, присвоившими ее страховую премию. Женщина подала в суд и выиграла его, остудив свои деньги.

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