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Умер один из главных экономических реформаторов 90-х Евгений Ясин

Во времена СССР он участвовал в разработке программы по переходу на рыночную экономику

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Евгению Ясину было 89 лет

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Умер экс-министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом сообщил публицист Александр Архангельский, который работал вместе с профессором в университете. Ясину было 89 лет.

— Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство,— написал Александр Архангельский.

О смерти Ясина сообщил также политолог Александр Кынев. По информации «Коммерсанта», в конце августа Евгения Ясина госпитализировали с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца.

Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. С 1989 года Ясин работал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. Занимал должность министра экономики РФ с 1994 по 1997 год. Он был одним из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике. Президент Владимир Путин награждал Евгения Ясина орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. С 2018 года он входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

С октября 1998 до 2021 года был научным руководителем Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). До 2019 года на факультете экономических наук вел курс «Российская экономика». 1 июля 2021 года члены ученого совета НИУ ВШЭ избрали Евгения Ясина почетным научным руководителем университета.

Евгений ЯсинСмертьЭкс-министр экономикиНИУ ВШЭ500 дней
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