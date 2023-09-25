Умер один из главных экономических реформаторов 90-х Евгений Ясин

Умер экс-министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом сообщил публицист Александр Архангельский, который работал вместе с профессором в университете. Ясину было 89 лет.
— Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство,— написал Александр Архангельский.
О смерти Ясина сообщил также политолог Александр Кынев. По информации «Коммерсанта», в конце августа Евгения Ясина госпитализировали с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца.
Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. С
С октября 1998 до 2021 года был научным руководителем Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). До