Умер один из главных экономических реформаторов 90-х Евгений Ясин

Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. С 1989 года Ясин работал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. Занимал должность министра экономики РФ с 1994 по 1997 год . Он был одним из главных реформаторов 90-х , участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике. Президент Владимир Путин награждал Евгения Ясина орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. С 2018 года он входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.