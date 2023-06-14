«Импорт однозначно подорожает»: рубль круто падает уже неделю. Что дальше?

Рубль активно теряет свои позиции с конца прошлой недели. В прошлую пятницу курс доллара впервые с
На мировом финансовом рынке сейчас в целом преобладают позитивные настроения. Но, несмотря на это, рубль слабеет с прошлой недели — по словам аналитиков ПАО «Банк "Санкт-Петербург"», на это повлияли последние геополитические новости и нестабильная ситуация на рынке нефти. Также аналитики отмечают, что рост объемов продаж юаней по бюджетному правилу также не препятствует ослаблению рубля. Противоположное мнение на этот счет у экономиста Константина Селянина, который напомнил, что падение рубля по отношению к доллару и евро происходит с начала года.
— Это закономерный процесс, который продолжается с начала года и будет только развиваться. Если бы не экстренная продажа юаней со стороны Минфина, то падение было бы более серьезным. Кроме того, за первые пять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом на 52% упали нефтегазовые доходы, — пояснил Константин Селянин.
Аналитики банка «Санкт-Петербург» также отметили, что итоги прошедшего на прошлой неделе заседания ЦБ РФ нейтральны для курса. Тогда Центробанк в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил свой сигнал, допустив повышение ставки на ближайших заседаниях, а также подчеркнув проинфляционные риски, которые только усилились в последнее время: высокие расходы бюджета, дефицит на рынке труда, который ведет к ускорению роста зарплат, и ослабление рубля.
Экономист Георгий Остапкович считает, что неожиданных изменений от курса валют в ближайшее время ждать не стоит, в том числе потому что Центробанк сохранил значение ключевой ставки на прежнем уровне.
— Я не думаю, что намечаются какие-то фундаментальные перестановки в курсе доллара, и не назвал бы нынешнее повышение грандиозным. Бывает, что какие-то недели выбиваются вверх по форс-мажорным обстоятельствам: или налоговый период, или цены на нефть поехали. Максимально подойдет [курс] к 85–86 рублям за доллар, потому что курс зависит от фундаментальных макроэкономических сдвигов или от цен на нефть. Пока на моем уровне эти вещи не просматриваются. В принципе делать прогнозы по недельному росту — не очень адекватная задача, надо посмотреть, как эта динамика будет хотя бы полмесяца развиваться, — отметил экономист.
Георгий Остапкович — директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Экономист Константин Селянин говорит о том, что серьезное влияние на колебание курса рубля окажут геополитические факторы. Но вместе с тем у нынешнего падения есть и еще одна логичная причина: падение доходов от экспорта и стабильно высокий спрос со стороны импортеров.
— Укрепления рубля можно ждать только в том случае, если в ближайшее время резко вырастут экспортные доходы. В остальном в ближайшее время рубль либо останется на нынешнем уровне (с небольшой статистической погрешностью), либо продолжит падение, — резюмировал эксперт.
— С точки зрения экономики, если доллар пойдет в плюс (85 рублей и выше), это поможет бюджету — у нас сейчас дефицит, и в таком случае он будет гаситься за счет девальвации рубля, — добавил Георгий Остапкович. — Особого удара по импорту от таких передвижений не будет. Инфляционные всплески могут начаться, если импорт повысится еще сильнее — когда доллар поднимется до 87–90 рублей.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова уверена, что с технической точки зрения перед рублем всё еще открыты новые горизонты снижения:
— Доллар при закреплении выше 82,5 рубля может взять курс на 85 рублей, а далее продолжить рост в район
На прошлой неделе мы уже рассказывали о неожиданном росте доллара и евро по отношению к рублю. Тогда экономисты выделили несколько событий, которые могут повлиять на судьбу рубля и российской экономики в принципе: в частности, при негативном исходе России предрекли возвращение к временам «железного занавеса».
А в начале мая рубль ненадолго вышел из крутого пике, а доллар и евро начали потихоньку терять свои позиции. Эксперты рассказывали о том, почему так произошло.