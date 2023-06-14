«Импорт однозначно подорожает»: рубль круто падает уже неделю. Что дальше?

— Это закономерный процесс, который продолжается с начала года и будет только развиваться. Если бы не экстренная продажа юаней со стороны Минфина, то падение было бы более серьезным. Кроме того, за первые пять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом на 52% упали нефтегазовые доходы, — пояснил Константин Селянин.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» также отметили, что итоги прошедшего на прошлой неделе заседания ЦБ РФ нейтральны для курса. Тогда Центробанк в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил свой сигнал, допустив повышение ставки на ближайших заседаниях, а также подчеркнув проинфляционные риски, которые только усилились в последнее время: высокие расходы бюджета, дефицит на рынке труда, который ведет к ускорению роста зарплат, и ослабление рубля.