«Возьми кредит и обанкроться»: клиент подал в суд на коуча из-за странного совета и заставил ее вернуть деньги

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Встречаться с разнообразными коучами и тренерами личностного роста наверняка приходилось всем — если не лично, то как минимум в соцсетях. Их деятельность регулярно становится предметом для обсуждения или шуток, а нередко — и для скандалов. Так, в начале 2023 года «карьерного коуча» из Новосибирска потребовали признать банкротом из-за долгов, там же клиентка другого мотивационного тренера обратилась к журналистам и в полицию после того, как тренер опубликовала видео, в котором преувеличила и доход клиентки, и собственные успехи. Помимо самой публикации, которая была сделана без ее согласия, клиентку смущали и методы тренера: заплатив 60 тысяч рублей за курс, она не увидела никакого результата.
Эта история из Санкт-Петербурга похожа — в ней тоже клиент остался недоволен работой коуча. Правда, он пошел дальше и обратился в суд с требованием вернуть ему деньги за советы сомнительного качества.
О деталях дела, которое пришлось рассматривать мировому судье, рассказала пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Началось всё в технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр», где семья Верещагиных познакомилась с Еленой Мин, назвавшей себя специалистом по развитию бизнеса, коучем и тренером династии Мин. Как позже заявила Елена в суде, пара попросила подготовить их к более серьезному мероприятию: они планировали принять участие в бизнес-лагере Аяза Шабутдинова — создателя «Like Центра» и сети кофеен Coffee Like. Подробно о Шабутдинове и его методах рассказывал портал 59.RU, но сейчас речь не о нём, тем более что суды не уточняют, как именно Верещагины пересеклись с Мин в «Like Центре».
Тренер предложила Верещагиным участие в программе «Катализатор личности и бизнеса Елены Мин». Муж и жена согласились — катализировать личность и бизнес предлагали всего за 30 тысяч рублей. Когда Мин получила деньги, она решила уточнить: стоимость полной «катализации» личности обойдется в миллион рублей. Когда Верещагин сообщил, что таких денег у него нет, тренер предложила незаурядное решение: взять кредит, а потом обанкротиться. Верещагины от такой катализации отказались и потребовали вернуть деньги, но от этого уже отказалась Мин. Тогда Александр Верещагин решил действовать через суд.
В суде Елена Мин возражала, полагая, что никаких денег Александру не должна. Она сообщила, что при первой встрече «провела диагностику истца, чтобы понять глубину проблемы личности», и в устной форме заключила договор «продуктивной линейки поднятия самооценки», озвучив стоимость персональной работы. И соответствующую работу, утверждала Мин, она выполнила: с учетом утраты истцом веры в себя и низкого эмоционального состояния, было проведено пять занятий, да еще и в полтора-два раза дольше, чем обычно.
Итог этой истории
Вернула ли тренер Верещагину веру в себя — неизвестно, но в суде он выиграл. Раз договор оказания услуг в письменном виде не заключался, а перечень услуг, подлежащих оказанию, и их стоимость письменно не согласовывались, обогащение Елены Мин необоснованно. Суд взыскал с Мин в пользу Верещагина 30 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины — еще 1100 рублей.
Другие истории из судов
В случае с коучами доказать необоснованное обогащение или некачественное оказание услуг бывает непросто, но и в более привычных видах бизнеса порой возникают сложности. Так, мужчине из Наро-Фоминска пришлось дойти до Верховного суда, чтобы получить компенсацию из-за опоздания автобуса.
Порой людям приходиться добиваться через суд не денег, а выполнения обязанностей теми, кто услугу должен оказать. Например, жительница Ленинградской области год ходила по судам, добиваясь места в садике для своего ребенка.