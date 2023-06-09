«Возьми кредит и обанкроться»: клиент подал в суд на коуча из-за странного совета и заставил ее вернуть деньги

Встречаться с разнообразными коучами и тренерами личностного роста наверняка приходилось всем — если не лично, то как минимум в соцсетях. Их деятельность регулярно становится предметом для обсуждения или шуток, а нередко — и для скандалов. Так, в начале 2023 года «карьерного коуча» из Новосибирска потребовали признать банкротом из-за долгов, там же клиентка другого мотивационного тренера обратилась к журналистам и в полицию после того, как тренер опубликовала видео, в котором преувеличила и доход клиентки, и собственные успехи. Помимо самой публикации, которая была сделана без ее согласия, клиентку смущали и методы тренера: заплатив 60 тысяч рублей за курс, она не увидела никакого результата.

