Прибыль на бедных. Кому принадлежат «нищемаркеты» и сколько на них зарабатывают

Все мы ходим за покупками в различные торговые точки и замечаем, как на повседневные траты уходит всё больше денег. Многие из нас уже стали постоянными клиентами магазинов низких цен и так называемых «жестких» дискаунтеров, а, проще говоря, «нищемаркетов». Рассказываем, какие из этих сетей развернулись по всей стране, кто за ними стоит и какие состояния сколотили их владельцы на нашем желании сэкономить копеечку.
Fix Price
На российском рынке дискаунтеров по количеству магазинов лидирует Fix Price — более 5000 точек. В сети продают товары повседневного спроса, средства личной гигиены, канцелярию, косметику, декор для дома, игрушки и продукты с длительным сроком хранения. Сами магазины небольшие — в среднем 200 квадратных метров. Ассортимент включает в себя 2000 товарных позиций в 20 категориях. Из них 28% — товары собственных торговых марок (СТМ), 38% — крупных брендов и 34% — малоизвестных марок или вовсе без бренда.
При этом компания изначально выбрала нишу фиксированных цен. Такой формат давно популярен на Западе, начинался с «долларовых магазинов» в США. Там торговали товарами массового спроса по единой цене — один доллар.
Поначалу Fix Price тоже продавал всё по одной цене — 29 рублей, потом 39 и 49. Но инфляция и снижение реальных доходов покупателей вынудили компанию расширить линейку фиксированных цен. Теперь в магазинах можно встретить товары и по 99, 149, 199 и 299 рублей. В конце 2021 года сеть заменила привычные ценники 51 и 77 рублей на 55 и 79 рублей, что, кстати, вызвало недовольство многих покупателей. Впрочем, там, где большая доля семей с доходами ниже среднего, формат обречен на успех. Сейчас Fix Price входит в топ-10 торговых сетей России.
Fix Price — крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов фиксированных цен. В июне 2007 года ее основали Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, в декабре того же года открыт первый магазин. Сейчас точки работают в 80 регионах России и в 7 странах. Сетью магазинов управляет ООО «Бэст Прайс», уставный капитал — 110 миллионов рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», с 21 февраля 2023 года владельцем «Бэст Прайс» стала кипрская компания «Фикс Прайс Груп Плс» (ранее Kolmaz Holdings Ltd). По данным годового отчета за 2022 год, выручка компании выросла на 20% и составила 277,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 21,4 миллиарда рублей.
Количество магазинов фиксированных цен постоянно растет. Из цокольных помещений и первых этажей в отдаленных районах дискаунтер переходит в современные торговые центры.
Весной 2021 года компания Fix Price успешно провела IPO (первая публичная продажа акций на бирже всем желающим. — Прим. ред.) на Лондонской бирже, привлекла $ 1,77 миллиарда. После этого основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хачатрян вошли в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние каждого оценили тогда в $ 3,4 миллиарда. По данным на весну 2023 года, и Сергей Ломакин, и Артем Хачатрян входят в рейтинг 110 российских миллиардеров, их состояния Forbes оценил в $ 2,1 миллиарда.
«Отцы» Fix Price также попали в свежий рейтинг Forbes «Топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов». Судя по солидным дивидендам — по 22,8 миллиарда рублей каждому за три года, — розничная торговля может поспорить по прибыльности с продажей сырьевых ресурсов.
Рынок товаров по низким фиксированным ценам активно растет, однако его объем всё еще существенно меньше, чем в других странах, считают в Fix Price. По данным ритейлера, 70% населения России являются непосредственной целевой аудиторией их сети, а 72% покупателей уже предпринимают активные действия по сокращению расходов.
В статье использованы данные сервисов ЕГРЮЛ, «Контур.Фокус», «Федресурс», отчетность компаний. Организации и предприятия обязаны раскрывать информацию о выручке, прибыли и убытках. Индивидуальные предприниматели (ИП) освобождены от ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности в контролирующие органы. Поэтому информация о финансовых показателях ИП — выручка, прибыль — не публикуется в открытом доступе.
«Чижик»
Стремительно развивается новая сеть «жестких» дискаунтеров «Чижик». Она бьет рекорды по открытию новых магазинов в России. Сеть занимает помещения площадью 250–400 квадратных метров (у «Пятерочек» в два-три раза больше). Их отличает максимальная простота, минимальный выбор в категории товара и упрощенная выкладка — как правило, в транспортной упаковке. В ассортименте — 750 наименований (обычно от 1500). Из них 400 — собственные торговые марки (СТМ), разработанные специально для «Чижика».
«Чижик» — сеть «жестких» дискаунтеров крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка» и «Перекресток»). Первый магазин открыли в 2020 году в Москве. В конце 2022 года насчитывалось 517 точек в 9 регионах, к 2025 году планируется довести число магазинов до 3000. За 2022 год выручка сети «Чижик» составила 35,9 миллиарда рублей, прибыль / убыток не раскрываются.
Владельцами X5 Retail Group являются CTF Holdings S.A. (входит в консорциум «Альфа-групп») — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — 11,43%, мелким акционерам принадлежит 40,62%. Крупнейший акционер CTF Holdings — около 40% — основной владелец группы LetterOne Holdings и активов консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Также крупные пакеты акций принадлежат Герману Хану и Алексею Кузьмичеву — партнерам Фридмана по многим активам. Все трое входят в рейтинг 110 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает состояние Михаила Фридмана в $ 12,6 миллиарда, Германа Хана — в $ 8,2 миллиарда, Алексея Кузьмичева — в $ 6,4 миллиарда.
При этом в «Чижике» открещиваются от звания «нищемаркет». А под «жесткостью» дискаунтера подразумевают узкий ассортимент: на одну потребность приходится одно SKU (stock keeping unit — в переводе «единица складского учета или код товара»). Это международный термин, обозначающий товарную позицию: например, минеральная вода с газом 0,5 литра — это одно SKU, а без газа — уже другое SKU.
— В России сложился стереотип, что дискаунтер — это магазин с очень низким качеством инфраструктуры, с плохим освещением, грязным полом, старым изношенным оборудованием. А на самом деле дискаунтер — это магазин, который дает принципиально другой уровень соотношения цены и качества, — заявил гендиректор сети «Чижик» Илья Якубсон на конференции Х5 Dialog 2022.
По словам представителей «Чижика», ритейлер сознательно идет на урезание широты и глубины ассортимента, но при этом пытается добиться лучшего соотношения цены и качества на рынке. Руководство Х5 развитием сети «Чижик» довольно, ее показатели назвали выдающимися. Так, чистая выручка «Чижика» в 2022 году выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом, количество магазинов увеличилось в 7 раз.
— Формат «жестких» дискаунтеров является привлекательным для покупателей, ищущих лучшее ценовое предложение в условиях роста продовольственной инфляции, — отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в официальном отчете компании по итогам 2022 года.
В 2023 году торговая сеть продолжит активную экспансию. Представители ритейлера заявили о планах удвоить количество открытий и новых регионов присутствия.
«Доброцен»
Характерные признаки «жесткого» дискаунтера — складская выкладка, холодильные залы с полосками полиэтилена на входе, большие упаковки — присущи магазинам сети «Доброцен». В их ассортименте — 1500 наименований продуктов и бытовых товаров повседневного спроса. Ритейлер начинал с небольших городов и поселков, где аренда торговых площадей обходилась в копейки.
«Доброцен» — сеть «жестких» дискаунтеров. Первый магазин-склад открылся в 2016 году в Красноуфимске Свердловской области. На начало 2023 года сеть насчитывала более 400 точек в России, Армении, Казахстане и Белоруссии. Владелец сети — бизнесмен из Екатеринбурга Вадим Терещенко, на его управляющую компанию «ДЮК» зарегистрирован бренд «Доброцен». За 2022 год выручка сети «Доброцен» составила около 43 миллиардов рублей.
Уральский предприниматель Вадим Терещенко имеет богатый опыт в торговле. В начале 2000-х он занимался оптовыми поставками продтоваров, его компания «Домус-Тевади» была крупным дистрибьютором бакалеи. Терещенко владеет алкомаркетами «Правильный градус», гостиничным бизнесом, заводом по выпуску железобетонных изделий. Всего предпринимателю принадлежат 34 компании в разных регионах страны. Совладельцем некоторых фирм выступает его сын Кирилл.
Бурное развитие сети пришлось, по словам экспертов, на 2019 год. Розницей «Доброцена» управляют несколько компаний со схожими названиями. Например, за точки в Екатеринбурге и Челябинске отвечает ООО «Правильный выбор». За 2022 год выручка этой компании выросла на 34% — до 10,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 41,9 миллиона рублей.
Развитием в Оренбургской области занимается «ПВ-Оренбург», в сибирских городах — «ПВ-Сибирь» и «ПВ-Сибирь2». Есть еще «ПВ-Урал», «ПВ-Средний Урал», «ПВ-Северо-Запад», «ПВ-Волга», «ПВ-Юг» и так далее. Кстати, сеть «Доброцен» до недавнего времени активно развивалась по франшизе. В 2022 году даже вошла в десятку самых популярных франшиз по версии каталога Businessmens.ru.
«Светофор»
Именно эта торговая сеть стала российским примером «нищемаркета». Помещения без намека на отделку, отсутствие красивых витрин (представители сети предпочитают говорить об аскетичном торговом зале. — Прим. ред.), палетная выкладка товара, узкий ассортимент из товаров малоизвестных брендов и минимум скоропорта. Такие магазины-склады со средней площадью 800–1000 квадратных метров и форматом самообслуживания позволяют до предела снизить торговую наценку.
Дискаунтер заказывает у производителей товары с другим составом или рецептурой. О том, как сеть «отжимает» поставщиков, вообще ходят легенды. Впрочем, представители ритейлера прямо говорят, что рассматривают предложения по товарам только экономкласса.
— Стоимость товара с учетом доставки до магазина должна быть на 20–30% ниже стоимости товара на полке конкурента. Этого можно достичь за счет экономии на упаковке — нам не нужны яркие и броские «обертки». Для распространенных и известных брендов эта разница должна быть не менее 50%, — указаны требования на сайте сети «Светофор».
Когда несколько лет назад сеть заходила в города-миллионники, она готова была запустить сразу несколько магазинов. Но, по словам экспертов по коммерческой недвижимости, «Светофор» предлагал настолько низкую плату за аренду, что владельцы торговых залов хором отказывались от договоров.
«Светофор» — сеть «жестких» дискаунтеров. Первый магазин заработал в Красноярске в 2009 году. В 2013 году сеть начала региональную экспансию, в 2023-м число магазинов превысило 3000. Кроме России торговые точки открыты в Китае, Румынии, Польше и Германии. Контрольный пакет в компаниях, управляющих магазинами, принадлежит семье Шнайдер — Валентине с Иваном, их сыновьям Андрею и Сергею. Также среди совладельцев упоминаются Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен, в разное время они руководили частью фирм. По итогам 2020 года «Светофор» стал самой быстрорастущей сетью супермаркетов в России и с выручкой под 200 миллиардов ворвался в топ-10 продовольственных ритейлеров страны. За 2022 год выручка группы компании составила более 409 миллиардов рублей.
Сетевыми магазинами управляют компании со словом «Торгсервис», они отличаются лишь номером региона в названии. В Челябинске — «Торгсервис 74», в Санкт-Петербурге — «Торгсервис 78», в Новосибирске — «Торгсервис 54», в Омске — «Торгсервис 55», на Алтае — «Торгсервис 22» и так далее.
В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России — 2021 по версии Forbes Валентина Шнайдер заняла 182-е место с состоянием 650 миллионов долларов США. Но, по словам экспертов, руководят бизнесом все-таки ее сыновья Сергей и Андрей. Еще до «Светофора» Шнайдеры занимались продажей пива и слабоалкогольных напитков, у них была сеть пивных магазинов «Ленком», позже переименованных в «Напильник». Но и тогда, и сейчас они — крайне непубличные бизнесмены, даже сайты их компаний выглядят непрезентабельно.
В настоящее время представители семьи Шнайдер контролируют около сотни юрлиц. Кроме «светофорных» компаний, им принадлежит еще ряд предприятий в разных регионах России. Например, через АО «Клиник Менеджмент» Шнайдеры владеют медицинским бизнесом.
По сообщениям СМИ, в 2020 году совладелец «Светофора» Андрей Шнайдер купил землю у сестры премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Примерная стоимость участка площадью 2500 квадратных метров в элитном поселке под Москвой — 66,2 миллиона рублей.
В прошлом году Валентина, Иван, Сергей и Андрей Шнайдеры попали в санкционный список Украины.
«Моя цена»
Дискаунтеры «Моя цена» — это младший брат крупнейшей по числу магазинов и второй по обороту российской сети «Магнит». Развивать новый формат ритейлер начал в 2020 году, но делал это постепенно и без особого шума. В компании называли процесс тестированием. Фактически дискаунтер менял вывески и корректировал дизайн небольших и, скорее всего, нерентабельных магазинов «Магнит».
По данным компании, больше всего точек «Моя цена» насчитывается в Татарстане, Челябинской области и Краснодарском крае. Площадь магазинов дискаунтера варьируется от 100 до 250 квадратных метров. В ассортименте — до 2000 позиций, примерно 20% — собственные торговые марки, долю которых планируется нарастить до 50%. В компании заявляют, что цены в дискаунтерах примерно на 20% ниже, чем в магазинах у дома. При этом в некоторых категориях снижение доходит до 40%.
«Моя цена» — «мягкий» дискаунтер розничной сети «Магнит». На начало 2023 года запущено 700 магазинов в 63 регионах России. Отдельного юрлица нет — сетями «Магнит» и «Моя цена» управляет АО «Тандер» со штаб-квартирой в Краснодаре. За 2022 год выручка всей семьи магазинов «Магнит» увеличилась на 26,2% — до 2,28 триллиона рублей.
Компанию «Магнит» (АО «Тандер») в 90-е годы основал известный бизнесмен Сергей Галицкий. В 2018 году за 138 миллиардов рублей он продал свою долю — 29,1% — группе ВТБ. В том же году ВТБ перепродал 11,82% акций инвестиционной компании Marathon Group, основным акционером которой является бизнесмен Александр Винокуров, зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Сумма сделки официально не называлась.
В ноябре 2021 года ВТБ объявил об окончательном выходе из состава акционеров «Магнита». Предполагалось, что 4,9% акций продадут на бирже, остальные 12,4% купит Marathon Group. В начале 2022 года группа ВТБ отчиталась о завершении продажи 17,28% акций ПАО «Магнит» за 100,4 миллиарда рублей.
Что касается цифр по выручке сети «Моя цена», то их в компании не озвучивают. Но результаты называют сильными: рост сопоставимых продаж по сравнению с 2021 годом — на 50%, рост среднего чека — почти на 20%.
Представители «Магнита» заявили, что рассматривают дискаунтеры как крупный сегмент бизнеса в будущем.
— Результаты работы дискаунтеров показывают, что наше ассортиментное предложение и цены соответствуют ожиданиям потребителей, вполне удовлетворяют их запрос на рациональные покупки в сочетании с качественным сервисом. Каждый месяц мы открывали 45 таких магазинов и планируем поддерживать сравнимые темпы развития в 2023 году, — заявил директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.
При этом ритейлер решил развивать еще одну сеть, на этот раз — жесткий дискаунтер — В1 («Первый выбор»). Уже открыто 9 магазинов в Подмосковье и один в Москве. Торговая площадь там побольше, чем у «Моей цены», до 400 квадратных метров, палетная и коробочная выкладка товаров и кассы самообслуживания. Ассортимент новой сети ограничен 1000 позициями (в два раза меньше), половину из которых занимают собственные торговые марки.
«Одна цена»
Региональная сеть универсамов «Одна цена» родом из Магнитогорска. Бизнес-модель строится на знакомой по Fix price стратегии продавать товары повседневного спроса по фиксированной цене. Площадь торговых точек небольшая — от 200 до 240 квадратных метров. Ассортимент похож на Fix price и «Галамарт»: бытовая химия, галантерея, канцелярия, продукты с длительным сроком хранения и сопутствующие товары.
«Одна цена» создана в 2015 году в Магнитогорске. В России, по данным на 2023 год, работает около 70 магазинов. Кроме Челябинской области сеть присутствует в Уфе, Екатеринбурге, Орске, Белорецке, Оренбурге и Сибае. Учредитель и директор ООО «Одна цена» — магнитогорский предприниматель Сергей Филимонов. Выручка за 2022 год упала на 45% — до 25,4 миллиона рублей, чистая прибыль составила 3,7 миллиона рублей.
В первое время сеть «Одна цена» продавала товары по 29 рублей, потом перешла на 39-рублевый ценник. Поначалу дискаунтер осваивал отдаленные районы, подбирая торговые точки в местах с большим трафиком. Потом магазины освоились в центре города.
Осенью 2021 года ритейлер решился увеличить стоимость своих товаров — с 39 до 49 рублей. Руководство сети магазинов «Одна цена» назвало тогда это решение вынужденным — для сохранения ассортимента в условиях, когда поставщики повышают цены.
Часть торговых точек в других городах находится под управлением индивидуального предпринимателя. Информация о финансовых показателях ИП в открытом доступе не публикуется. Поэтому подсчитать общую выручку всей сети «Одна цена» затруднительно.
«Находка»
Дискаунтер «Находка» родом из Татарстана. Позиционируется как сеть магазинов низких цен. По размеру торговой площади сравнима с «Маяком», по ассортименту — со «Светофором». Здесь продают продукты питания, бытовую химию, хозтовары, посуду, инструменты, детские и сезонные товары, одежду и обувь. Ритейлер заявляет, что цены в магазинах на 15% ниже среднерыночных. А свою аудиторию описывает как покупателей, которые хотят и любят экономить, ценят лучшее соотношение ассортимента, цены и качества.
Долгое время сеть развивалась внутри республики. Затем магазины открыли в Башкортостане, Удмуртии и Кировской области. С 2020 года началась динамичная экспансия «Находки» по всей стране.
Сеть «Находку» развивает ООО «Табыш», зарегистрированное в Елабуге. Первый магазин появился в Альметьевске в октябре 2015 года, на начало 2023 года в России насчитывалось 169 торговых точек в 10 регионах. Учредителем являлся местный предприниматель Дмитрий Сысоев. С 2018 года «Табыш» принадлежал бизнесмену Николаю Алексееву. С февраля 2023 года владельцами компании стали три человека: Екатерина Капустина — 54,5%, Надежда Еремина — 40,5% и Николай Алексеев — 5%. За 2022 год выручка выросла на 76% до 37,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 329,5 миллиона рублей. В штате — 1819 сотрудников.
Между тем на рынке «Находку» относят к активам известных предпринимателей из Елабуги Леонида Барышева и Вадима Махеева — владельцев некогда крупной региональной сети «Эссен» и производителя майонезов, соусов и джемов «Махеевъ». Хотя прямой связи в учредительных документах не прослеживается.
Разве что табыш в переводе с татарского означает прибыль или наживу, и, по версии некоторых экспертов, компания была названа в честь члена Госсовета Республики Татарстан Леонида Барышева. А когда в 2016 году искали директора магазина сети «Находка», вакансии на сайте HeadHunter публиковались от имени ООО «Оптовик», принадлежащего Леониду Барышеву и Вадиму Махееву. И еще небольшая деталь: по воспоминаниям первых сотрудников «Находки», в 2017 году команда переехала в кабинет на первом этаже здания «ЭССЕН продакшн».
С развитием сети «Находка» усложняется и схема управления. Так, у ООО «Табыш» появились дочерние компании — ООО «Рц» (оптовая торговля фруктами и овощами) и «Находка» (розничная торговля большим товарным ассортиментом).
Представители ритейлера «Находка» недавно заявили о планах к концу 2023 года увеличить число магазинов до 300. Также «Табыш» зарегистрировал 19 собственных торговых марок, среди них, например, такие, как «Ржаной союз», «Румяный край», «Выбор шефа», «Находка», «Барбекюшка», «Ля-ля-кренделя», «Ватрундия» и другие.
«Маяк»
Федеральная сеть гипермаркетов низких цен «Маяк» — еще одно детище красноярских бизнесменов семьи Шнайдер (владельцев «Светофора»). Здесь и площадь больше — свыше 2500 квадратных метров, и ассортимент шире — много известных брендов, много промтоваров. Но бизнес-модель осталась той же: складская выкладка, холодные комнаты, большие упаковки, самообслуживание в торговом зале.
«Маяк» — сеть дискаунтеров. Первые гипермаркеты открылись в 2017 году. Владелец — семья бизнесменов Шнайдер из Красноярска, им также принадлежит сеть «Светофор». В 2023 году число магазинов по России превысило 300. За 2022 год выручка компаний, управляющих сетью «Маяк», составила 35,3 миллиарда рублей.
Магазины под брендом «Маяк» в Челябинской области, Свердловской, Тюменской и Курганской областях открывает компания «Ритейлсервис 42». До 25 декабря 2020 года эта компания принадлежала Валентине Шнайдер — 53,5%, Андрею Шнайдеру — 33%, Ивану Шнайдеру — 9% и Валерию Яковлеву — 4,5%. Затем ее переписали на АО «Артклиник», а с 28 марта 2023 года в учредителях числится АО «Урсус Инвест», владельцы которого не раскрываются.
За 2022 год выручка ООО «Ритейлсервис 42» выросла на 82% — до 4,1 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 35,3 миллиона рублей.
Битва за бедных
Нижний ценовой сегмент уже давно попал в поле зрения крупных ритейлеров. По оценкам экспертов, количество дискаунтеров в России начало резко расти с 2017 года. В 2022-м открылись сотни магазинов такого формата, в 2023-м счет возможно пойдет на тысячи.
— Очевидно, что для потребителей появление конкуренции среди «жестких» дискаунтеров является положительным фактором, сдерживающим рост цен на базовые продукты питания. Новый формат дискаунтеров, наряду с развитием онлайн-продаж, еще раз демонстрирует эволюцию российского продуктового рынка, — отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин (цитата по финансовому порталу «Финам»). — Вероятно, эти два формата станут основными органическими драйверами роста российского продуктового ритейла, который в обозримой перспективе может увеличиваться на 6–7% ежегодно.
Отношение потребителей к покупкам продуктов питания и непродовольственных товаров стало более рациональным, отметили эксперты.
— Из-за снижения реальных доходов потребители переходят к экономии. И главным критерием решения о покупке становится низкая цена, — добавил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. — Причем это относится как к продуктам питания, так и к непродовольственным товарам.
Заметно возросшая чувствительность к ценам обусловила приток новых покупателей в магазины низких фиксированных цен. По данным INFOLine, по итогам 2022 года, в этом сегменте отмечен рост почти на 22%. В итоге магазины фиксированных цен укрепили свои позиции в качестве одного из наиболее динамично развивающихся каналов розничной торговли в России, резюмировали эксперты.
Ранее мы разбирались, на кого рассчитаны магазины-склады и в чем суть этой бизнес-модели. А также проверяли, реально ли в них сэкономить.