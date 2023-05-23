Прибыль на бедных. Кому принадлежат «нищемаркеты» и сколько на них зарабатывают

«Отцы» Fix Price также попали в свежий рейтинг Forbes «Топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов». Судя по солидным дивидендам — по 22,8 миллиарда рублей каждому за три года, — розничная торговля может поспорить по прибыльности с продажей сырьевых ресурсов.

Рынок товаров по низким фиксированным ценам активно растет, однако его объем всё еще существенно меньше, чем в других странах, считают в Fix Price. По данным ритейлера, 70% населения России являются непосредственной целевой аудиторией их сети, а 72% покупателей уже предпринимают активные действия по сокращению расходов.