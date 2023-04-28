С 1 мая пенсии будут доставлять по новым правилам. Когда придут деньги?

— Для пенсионеров ничего не изменится, они продолжат получать выплаты на дому в те же даты, что и ранее, — сообщили нам в пресс-службе «Почты России». — Кроме того, для тех, кто получает и другие социальные выплаты, будут созданы более комфортные условия: почтальоны доставят им все выплаты в один день. Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день или в почтовом отделении.



Всеобщего графика доставки пенсий наличными по-прежнему не будет — он отдельно устанавливается на каждом участке. Тем, кто хочет лично уточнить дату доставки пенсии сотрудники «Почты России» рекомендуют обратиться в свое почтовое отделение или по бесплатному телефону горячей линии 8 800 100–00–00. Кроме того, сами доставщики пенсии должны будут встретиться с получателями до того, как пойдут разносить выплаты.

