С 1 мая пенсии будут доставлять по новым правилам. Когда придут деньги?

С 1 мая в России изменится порядок выплаты пенсий. Изменения коснутся тех, кто получает выплаты наличными — теперь доставлять пенсии будут только сотрудники «Почты России». Прежде функцию частично брали на себя частные компании, которые менялись в зависимости от региона, однако теперь их такого права лишили. Пенсионерам, получающим пенсию на руки, придется ждать почтальона или ходить в почтовое отделение самостоятельно. Их эти изменения закономерно настораживают: беспокоит, например, не изменится ли график выплат и не придется ли ждать почтальона весь день, боясь выйти из дома хоть на минуту. На почте уверяют, что получателям пенсий переживать не о чем.
— Для пенсионеров ничего не изменится, они продолжат получать выплаты на дому в те же даты, что и ранее, — сообщили нам в пресс-службе «Почты России». — Кроме того, для тех, кто получает и другие социальные выплаты, будут созданы более комфортные условия: почтальоны доставят им все выплаты в один день. Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день или в почтовом отделении.
Всеобщего графика доставки пенсий наличными по-прежнему не будет — он отдельно устанавливается на каждом участке. Тем, кто хочет лично уточнить дату доставки пенсии сотрудники «Почты России» рекомендуют обратиться в свое почтовое отделение или по бесплатному телефону горячей линии
— Накануне старта выплатного периода, почтальоны обходят пенсионеров и знакомятся с ними лично и разъясняют все детали, чтобы получатели знали тех, кто принесет им выплаты, и были уверены, что они получат денежные средства гарантированно в срок, — сообщили в пресс-службе «Почты России».
У тех, кто не хочет ждать почтальонов или ходить на почту самостоятельно, остается еще один вариант получения пенсии — оформить банковскую карту и получать деньги на нее. В этом случае пенсия будет приходить на счет в день поступления средств от территориального органа Социального фонда России. Если день выплаты выпадает на выходной или праздничный, то пенсии выплачиваются в последний рабочий день перед ним. Банк не берет никакой комиссии, пенсия придет в том же размере, в котором ее доставит курьер или почтальон.
Чтобы изменить способ доставки пенсии, нужно обратиться в Социальный фонд РФ по месту жительства. Это можно сделать в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ, на сайте «Госуслуги», в личном кабинете на сайте Соцфонда или направить обращение по почте. В заявлении необходимо указать способ доставки пенсии и реквизиты счета — если вы решили получать деньги на карту.
В 2021 году всех пенсионеров перевели на карту «Мир» — это российский аналог платежных систем Visa и Mastercard. Оформить карту можно в любом банке — партнере платежной системы «Мир». Нужно выбрать подходящий вам банк из списка банков-партнеров, уточнить тарифы, заполнить заявление на сайте банка или в отделении и получить карту.