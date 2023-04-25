От 75 до 115 рублей: экономисты — о том, сколько будет стоить доллар летом и какие факторы на это повлияют

— Теоретически доллар может достигнуть отметки в 115 рублей к лету. Но пока вроде с бюджетом более или менее разобрались. Многое будет определять конъюнктура мирового рынка, цены на энергоносители. Если финансовые власти решат еще больше ослабить рубль и тем самым пополнить бюджет, то вполне всё может быть.



Рост до 115 рублей сильно повысит инфляцию, цены на импортную продукцию вырастут, а следом и местная продукция. Поэтому наиболее вероятным выглядит диапазон в 75–85 рублей.

