Теперь только на почте? С 1 мая пенсии будут платить по новым правилам (но не всем)

Что изменится?

Законопроект с поправками, о котором идет речь, был принят Госдумой в марте 2023 года, однако обсуждался еще с октября прошлого года. При этом касается он, как ни странно, в первую очередь не пенсионных законов, а закона «О почтовой связи» — вносит в него ряд изменений, в том числе делает «Почту России» единственным оператором доставки пенсий наличными. Ранее доставлять пенсии имели право как «Почта России», так и иные организации, которые осуществляют доставку пенсий — они могли меняться в зависимости от региона. Теперь никакие иные организации, кроме почты, касаться пенсионных наличных не могут. Все, кто хочет и дальше получать пенсию на руки, будут ждать почтальона или ходить в почтовое отделение самостоятельно.

