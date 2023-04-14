Доллар, постой: курс рубля опять падает — почему это происходит и что делать со сбережениями

Период стабильного курса продлился сравнительно долго — постепенно снижаться относительно мировых валют рубль начал только в середине января. Эти десять месяцев убедили население, что ситуация более или менее стабильна. Да, конечно, есть трудности, определенные ограничения, но в целом можно успокоиться и по крайней мере не переживать за сбережения.



Сейчас эта уверенность опять поколебалась. Если бы человек, у которого на депозите было 100 тысяч рублей (существенная, но достижимая для человека со средним доходом сумма), купил бы где-нибудь в середине января на эту сумму доллары, то полученная выгода уже превысила бы 10 тысяч рублей. Как говорится, мелочь, а приятно.

