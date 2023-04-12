Это вы еще сыр не видели! Как изменились цены на любимые продукты из нашей корзины за 10 лет

— Цены на продовольствие при торможении доходов и покупательских способностей растут быстрее, чем общий темп инфляции: это такой экономический закон. Что касается роста цен в последнее время, то там и вовсе множество причин, в том числе удорожание импортных составляющих в производстве. Компоненты дорожают, и это так или иначе отражается на продукции, — пояснил эксперт.

Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.



Экономист Георгий Остапкович считает, что неправильно обращать внимание только на рост цен: нужно учитывать, выросли ли заработные платы и доходы россиян за это время.