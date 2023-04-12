Это вы еще сыр не видели! Как изменились цены на любимые продукты из нашей корзины за 10 лет

Из-за продолжающегося падения рубля мы уже успели задуматься о том, как от этого будут меняться цены на товары и продукты. Но если мы станем вспоминать, сколько стоили хлеб или яйца лет 10 назад, то нынешние повышения начинают казаться чем-то обычным. Действительно ли цены на популярные продукты из нашей корзины за это время так сильно выросли? Может, все-таки есть что-то такое, что до сих пор можно купить по прежним ценам или хотя бы чуть-чуть дороже? Посмотрели данные статистики и поговорили с экономистами о том, насколько они соответствуют действительности (и почему они именно такие).
Согласно статистике Росстата, за последние 10 лет цены на популярные продукты из корзины обычного россиянина в среднем увеличились примерно в два раза. Наиболее резкий рост отмечается у рыбы (85 рублей в 2013 году и 210 рублей в 2023 году), курицы (117 рублей — 173 рубля) и лука (19 рублей — 53 рубля). На остальные продукты цены также выросли, но менее существенно. Например, яйца стали дороже почти в два раза (43 рубля — 83 рубля), сахар — в два раза (31 рубль — 62 рубля), картофель — тоже почти в два раза (18 рублей — 35 рублей).
Но всех переиграло сливочное масло — в 2013 году килограмм обошелся бы в среднем в 263 рубля, а сейчас его можно приобрести за 832 рубля. При этом цена неуклонно росла каждый год, самые большие скачки произошли в 2017-м (на 99 рублей) и 2022 (на 112 рублей) годах. Минимальным же рост был в 2016 году, когда килограмм масла в среднем стал стоить дороже лишь на 18 рублей.
Нормально ли, что продукты за 10 лет так сильно выросли в цене? Экономист Леонид Холод отметил, что за последние 10 лет дорожали не только продукты, а при нынешних условиях, когда рубль нестабилен относительно других валют, рост цен и вовсе не должен удивлять.
— Цены на продовольствие при торможении доходов и покупательских способностей растут быстрее, чем общий темп инфляции: это такой экономический закон. Что касается роста цен в последнее время, то там и вовсе множество причин, в том числе удорожание импортных составляющих в производстве. Компоненты дорожают, и это так или иначе отражается на продукции, — пояснил эксперт.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Экономист Георгий Остапкович считает, что неправильно обращать внимание только на рост цен: нужно учитывать, выросли ли заработные платы и доходы россиян за это время.
— Может, стоимость условного молока выросла, но при этом поднялись и зарплаты более интенсивно, соответственно, увеличилась платежеспособность, — рассуждает экономист. — Предприниматели ставят свои услуги под платежеспособный спрос: если они видят, что у населения появились деньги, они повышают стоимость товара. Если конкуренты, конечно, позволяют. На некоторые товары цена как растет, так и падает — выравнивается общая инфляция. Конечно, инфляция — вредное экономическое явление, у нас она более высокая, чем во всех развивающихся странах. Но у нас с таким же успехом постоянно проводится индексация доходов низкодоходного населения, государство пытается инфляционный фон гасить своими бонусами.
Георгий Остапкович — директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
При этом, по словам Остапковича, с 2014 года доходы россиян не росли: они либо падали по итогам года, либо оставались на тех же позициях. Незначительный рост в рамках статистической погрешности наблюдался в 2018–2019 годах — на уровне
— Уровень жизни снижается с точки зрения покупательской способности части населения, — отметил экономист. — У низкодоходного населения 50–60 процентов в корзине потребления составляют продукты питания. А у высокодоходного, например когда человек получает 1–2 миллиона в месяц, всего 10% уходит на продукты. Поэтому для низкодоходного населения инфляция выше — они в основном потребляют продукты, — а платежеспособность ниже.
Эксперты сходятся во мнениях по поводу того, что такой рост цен хоть и не является нормальным, но при этом вполне объясним.
— Инфляция нужна в экономике, если есть рост. Если роста нет или он меньше, чем инфляция, то это нехорошо. В принципе, это ненормальное явление, но инфляция в продовольственном секторе выше, чем инфляция в целом, — говорит Леонид Холод.
— Это ненормально, но мы живем ментально в достаточно высокой инфляции — выше, чем среднеевропейский уровень. Мы постоянно компенсируем ее рост, но у нас ползущая инфляция — от 0 до 10%. В основном мы находимся в ней, иногда вылезаем в галопирующую, как в прошлом году, когда ее уровень был 12%. Но Центробанк, Минфин и правительство сейчас таргетируют, пытаются источники ее роста подавить ключевыми ставками и бонусами, — подытожил Георгий Остапкович.
Ранее экономисты подробно рассказывали о том, с чем связано неуклонное ослабление рубля в этом году и чего от этого стоит ожидать. При этом курс рубля — один из важных факторов, влияющих на цены в продуктовых магазинах, поэтому мы разобрались в том, как изменится цена на продукты после падения российской валюты. Тем временем, пока россияне обсуждают подорожание продуктов, в Госдуме об ассортименте магазинов говорят немного под другим углом: депутаты готовят поправки в закон, который обяжет торговые сети продавать больше отечественных и меньше импортных товаров.