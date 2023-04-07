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Кризис-2023

Ждем евро по 100 рублей и подорожания цен? Эксперт — о том, чем обернутся для россиян скачки валюты

Коротко рассказываем, к чему может привести ослабление рубля

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Видео: Городские порталы

Рубль продолжает падать к евро и доллару. Курс последнего в ходе торгов уже поднялся выше 82 рублей. Евро — выше 90 рублей. Российская валюта сдает позиции всю неделю, но такие цифры на табло обменников мы увидели впервые с апреля прошлого года.

Экономист и автор телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев объясняет, чем это грозит:

— Будет дорожать всё импортное, но оно по крайней мере появится. Цены поднимутся и на российские товары тоже, потому что если дорожает импорт, то глупо не поднять цены и на российское.

Однако, по мнению эксперта, выше 90–100 рублей за доллар курс вряд ли поднимется, хотя это зависит от притока иностранной валюты в Россию. Подробности о том, что происходит и стоит ли менять валюту, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Ранее эксперты объяснили россиянам, что курс рубля во многом определяется соотношением экспорта и импорта, а экспорт в последнее время, увы, не на слишком высоком уровне.

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