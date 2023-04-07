Доллар — 82, евро — выше 90! Экономисты рассказали, к чему ведут новые скачки валюты

— Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению, — цитирует министра Евгений Коган.



Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики.



Сергей Коныгин отметил, что нарушение баланса между спросом и предложением иностранной валюты привлекло внимание Центробанка. В недавнем заявлении регулятора указано, что Банк России хотел бы получить дополнительную информацию о выручке, активах и обязательствах в иностранной валюте крупнейших экспортеров, чтобы эффективнее контролировать финансовые потоки.

