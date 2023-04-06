Коммунальным должникам хотят дать денег на оплату долга. Кто заплатит за идею депутатов?

Что придумали в Госдуме

Сейчас в России существует субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, право на нее имеют граждане, траты на ЖКУ у которых превышают 22% семейного дохода. Но это касается текущих расходов — можно получить деньги на то, чтобы оплачивать коммуналку прямо сейчас, задолженность из этих денег погасить нельзя. Более того, должники вовсе не могут претендовать на субсидию: сначала погасите долги, потом приходите.



— Речь о том, что нам необходимо ввести еще одну форму субсидии на оплату ЖКУ: это разовая выплата для людей, у которых есть долги, — рассказала Городским порталам автор законопроекта Светлана Разворотнева. — Дело в том, что сейчас человек, даже имея право на ежемесячную субсидию, не может ее получить, если у него есть задолженность. При этом даже такая форма, как реструктуризация задолженности, которая была раньше, сейчас исчезла. Раньше человек мог договориться об оплате задолженности в рассрочку и начать получать субсидии — сейчас такой возможности нет.

