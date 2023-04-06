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Коммунальным должникам хотят дать денег на оплату долга. Кто заплатит за идею депутатов?

Субсидии предлагают назначать не всем

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Сейчас в России можно получить субсидию на оплату текущих платежей, если на них уходит слишком большая часть семейного бюджета

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На днях в Госдуме заговорили о том, чтобы закрыть долги неплательщиков за коммунальные услуги. Автором законопроекта стала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева — она и рассказала о своей инициативе официальному изданию Федерального собрания. Разворотнева предложила ввести для должников дополнительную субсидию, которая позволила бы им погасить задолженность. Разбираемся, что это за идея и за чей счет собираются спасать тех, кто сам не платит за квартиру.

Что придумали в Госдуме

Сейчас в России существует субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, право на нее имеют граждане, траты на ЖКУ у которых превышают 22% семейного дохода. Но это касается текущих расходов — можно получить деньги на то, чтобы оплачивать коммуналку прямо сейчас, задолженность из этих денег погасить нельзя. Более того, должники вовсе не могут претендовать на субсидию: сначала погасите долги, потом приходите.

— Речь о том, что нам необходимо ввести еще одну форму субсидии на оплату ЖКУ: это разовая выплата для людей, у которых есть долги, — рассказала Городским порталам автор законопроекта Светлана Разворотнева. — Дело в том, что сейчас человек, даже имея право на ежемесячную субсидию, не может ее получить, если у него есть задолженность. При этом даже такая форма, как реструктуризация задолженности, которая была раньше, сейчас исчезла. Раньше человек мог договориться об оплате задолженности в рассрочку и начать получать субсидии — сейчас такой возможности нет.

Депутат предлагает ввести еще одну форму поддержки — субсидию на погашение долгов. Правда, никакой конкретики нет: по словам Разворотневой, определить, кто будет иметь право на получение этой субсидии и за какой период, должно правительство.

— Понятно, что в первую очередь это будут люди, попавшие в сложные жизненные ситуации: смерть близких, болезни, потеря работы. Это будут не должники, которые копили много лет, скорее всего, это несколько месяцев, — утверждает автор законопроекта. — Мне кажется, что для добросовестных плательщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, такая мера поддержки должна быть.

Кто за это заплатит

Потратиться на выплату дополнительных субсидий Разворотнева предлагает регионам. Однако не похоже, что регионы действительно могут себе это позволить: по данным «Ведомостей», по итогу 2022 года профицитные бюджеты сложились только в 36 регионах России. У автора проекта есть ответ на этот вопрос: она говорит, что на выплату уже существующих субсидий на ЖКУ регионы в свою очередь получают субсидии из федерального бюджета. И тратят их не полностью.

— Региональные бюджеты получают субсидии из федерального бюджета на выплату гражданам субсидий на оплату ЖКУ, — говорит Разворотнева. — Но дело в том, что, как я слышала в приватных частных беседах, не все эти деньги, которые получают регионы, выбираются. Потому что люди не знают или из-за имеющихся долгов не могут оформить эти субсидии. Регионы вынуждены направлять деньги обратно, что для них тоже проблема. У меня есть гипотеза, что там не потребуется даже дополнительных средств из федерального бюджета, можно оказывать эту форму поддержки в рамках тех средств, которые уже перечисляются.

Гипотезы, впрочем, оказалось недостаточно для внесения закона на рассмотрение Госдумой — законопроект автору вернули на доработку однопартийцы, когда она подала документ в экспертный совет фракции «Единая Россия».

— Все-таки потребовали какое-то финансово-экономическое обоснование уточнить. Сейчас я пишу письма в регионы, пытаюсь получить от них некую предварительную оценку затрат, — говорит автор законопроекта.

Как получить субсидию сейчас

По действующим правилам, субсидия полагается на ежемесячные выплаты семьям и гражданам, чьи траты на ЖКУ превышают 22% семейного дохода. Например, человек живет один, зарабатывает 25 тысяч рублей, а счета приходят больше чем на 5,5 тысячи рублей — в этом случае ему полагается помощь. При расчете дохода для оформления субсидии учитываются не только зарплаты и пенсии, но и дополнительные источники дохода, вплоть до денег от сдачи квартир и пособий на детей.

Чтобы оформить субсидию, нужно предоставить паспорта заявителя и всех членов его семьи или свидетельства о рождении, если в семье есть дети младше 14 лет, справки о доходах либо об отсутствии доходов у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет за шесть календарных месяцев, предшествующих подаче заявления. Подавать документы на получение субсидии придется каждые полгода — она предоставляется только на 6 месяцев. Каким будет размер этой помощи, решают местные власти.

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