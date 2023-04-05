Пособия на детей придут в другие даты: публикуем график выплат на весь год

В 2023 году пособие на детей до трех лет стало частью универсального единого пособия, которое объединило ряд выплат семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Также туда вошли пособия беременным и на детей от трех до семи и от восьми до шестнадцати лет. Люди, которые подавали заявление на эти пособия в прошлом году, получают их еще по старым правилам, а те, кто оформил именно универсальное, — в единый день, третьего числа.

Универсальное пособие предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Но будет и применяться комплексная оценка нуждаемости, а также правило нулевого дохода: это значит, что в пособии откажут, если взрослые не работают. Размер пособия на детей будет различаться в зависимости от финансового положения и составит 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране в 2023 году он составляет 13 944 рубля. Соответственно, минимальный размер пособия — 6972 рубля, максимальный — 13 944 рубля. Беременным пособие назначают по тому же принципу, но для расчетов применяют прожиточный минимум трудоспособного гражданина — 15 669 рублей.