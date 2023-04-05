Рубль падает в пропасть: стоит ли ждать доллар и евро по 100 (и что от этого будет)

О зависимости курса валют от соотношения импорта и экспорта говорит и экономист Константин Селянин. По его словам, падение рубля контролируемое и связано с изменением структуры импорта и экспорта в российской экономике:

— Импорт практически приблизился к уровню конца 2021-го — начала 2022 года, после которого упал почти в 10 раз. С тех пор он восстанавливался, и к концу 2022 года это произошло примерно процентов на 90. Именно импорт формирует спрос на валюту, и он достаточно высок. А вот экспорт после введения потолка цен на нефть и нефтепродукты упал значительно.