Доллара по сто не ждите. Какой курс американской валюты прогнозируют экономисты на лето — разбор

Вряд ли можно удивляться тому факту, что рубль ослабевает. Максимально он обваливался весной прошлого года. Это происходило на фоне начавшейся спецоперации, резкой и бурной реакции со стороны западных стран и ухода крупных компаний. Спустя год показатели не такие уж критичные. В этом году доллар торгуется в районе 70 рублей. Последние месяцы этот показатель растет. Что будет происходить с валютой дальше? Поговорили с экспертами по этому поводу. Они дали прогноз по цене за один доллар на лето.
Доллара по 100 рублей не ждите. Почему?
Наши собеседники сходятся во мнении, что летом американская валюта будет дешевле 100 рублей. Но прогнозы опрошенных экспертов по поводу точной цифры разошлись.
Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка «Синара», прогнозирует укрепление отечественной валюты до 70 рублей за один доллар. По его предположению, в предстоящие месяцы рост цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель (Brent) на фоне увеличения продаж валюты экспортерами в связи с изменением нефтяного бенчмарка (ориентир на финансовых рынках, с которым можно сравнить актив. — Прим. ред.) повысит валютную ликвидность на рынке. Он добавляет, что в результате рубль укрепится.
Сомневается, что доллар будет стоить 100 рублей, Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». При условии, если не произойдет сильного падения нефтяных цен, а также какого-то иного серьезного рыночного или геополитического потрясения. Эксперт полагает, что к лету доллар может подорожать до 80 рублей, а затем возможна коррекция.
— Однако на фоне уже достигнутых нефтью минимальных с конца 2021 года уровней продолжится сокращение экспортной выручки российских компаний, что будет усугублять ситуацию с большим дефицитом госбюджета и резким сокращением профицита платежного баланса России. В то же время импорт восстановился до показателей 2020–2021 годов, в результате у нас может усилиться дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее. Это будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Доллар может подорожать до 78–80 рублей к лету. Затем возможна умеренная коррекция рубля в сторону укрепления. Особенно если конъюнктура сырьевого рынка улучшится, а геополитический дисконт в ценах на российский экспорт сократится, — объясняет собеседник.
Контролируемое падение рубля
В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, кандидат экономических наук, уверен, что в этом году будут происходить неминуемые события, большие потрясения, которые существенно изменят ситуацию, в том числе в российской экономике. Но что конкретно произойдет, он сказать затрудняется. Поэтому свои рассуждения называет не прогнозом, а сценарием при условии сохранения действующего статус-кво.
— В условиях, когда спрос [на валюту] останется высоким, экспортная выручка резко снижается, меньше становится возможностей интервенции, означает, что рубль будет слабеть, но контролируемо. Если говорить о летнем периоде, я предполагаю, при этом сценарии мы окажемся на уровне, который называли российские миноритарные власти — 85–90 рублей за доллар. Это не будет потрясением. Центральный Банк такого не допустит. У него достаточно ресурсов. Будет контролируемое падение рубля. Но это один из сценариев. Потому что есть другие, которые нам неизвестны, — говорит Селянин.
Падает рубль — растут цены
Американский доллар играет важную роль в ценообразовании российских товаров. Поэтому при ослаблении отечественной валюты растут цены, дорожают продукты. Так что обычных россиян перемены тоже коснутся.
— Котировки других валют на нашем рынке двигаются на основе кросс-курсов, зависящих от стоимости этих валют к доллару США как мировой валюте. К тому же в долларах котируются ключевые сырьевые товары. Даже если мы их продаем потребителям за национальную валюту, всё равно расчет ведется на основании курса этой валюты к доллару США на мировом рынке. Поэтому, пока доллар обладает статусом ключевой мировой валюты, он будет играть важную роль во внешней торговле России и внутреннем ценообразовании из-за нашей высокой зависимости от импорта, в том числе при создании отечественных товаров и услуг, — объясняет Бабин.
Константин Селянин отмечает, что около 40% потребительских товаров состоит из импорта, а значит — связаны с валютой.
— Мы видим, что доходы не растут, а цены становятся выше. Происходит упрощение потребления. Вместо куска мяса — ливерная колбаса, — подытожил собеседник.
Если не доллар, то что?
Большим спросом пользуется юань. Китайскую валюту используют для разных целей — для торговли, для инвестиций, сбережения своих накоплений.
— Юань — это надежный инструмент сбережения средств, защищенный от санкций. Вложив средства в юани, вы сможете рассчитывать на рыночный курс при конвертации. Что касается долларов и евро, неизвестно, как долго они будут доступны для участников рынка, — рассуждает Коныгин.
Дмитрий Бабин объясняет, что курс юаня, как и любой другой валюты, у нас в паре с рублем стремится к такому значению, которое бы соответствовало его отношению на мировом рынке к доллару США (если доллар стоит 77 рублей, а на мировом рынке 7 юаней, то у нас будет котироваться около 11 рублей). Собеседник отмечает, что в этом заключается правило валютных кросс-курсов, вытекающее из самой сути глобальной торговли валютами. Он добавляет, что на локальном уровне оно не всегда соблюдается. В частности, у нас на фоне периодически усиливающихся страхов ограничений на операции с валютами недружественных стран. Однако подобный дисбаланс быстро нивелируется участниками рынка в процессе торговли.
— Поэтому, покупая юань за рубли, вы берете на себя все риски, связанные с китайской валютой. Это прежде всего высокая зависимость экономики Китая от углеводородов и другого сырья, а также от спроса на китайский экспорт широкого спектра товаров в других странах. Соответственно, ухудшение ситуации в развитых экономиках или сильный долгосрочный рост нефтяных цен способны вызвать ощутимое снижение курса юаня к другим валютам. Однако если у нас будет наблюдаться еще более быстрое ослабление рубля, то юань к нему просто будет дорожать не столь активно, как доллар или евро, — рассказывает Бабин.
Он предупреждает, что в долгосрочном плане могут проявиться и геополитические риски вложения в юань, связанные с противостоянием Китая и США, в том числе вокруг территориальных споров Пекина. Поэтому юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений на Московской бирже.
— Для более долгосрочных вложений, направленных на защиту сбережений от возможного обесценивания рубля, лучше подходит или наличный доллар США, или безналичный гонконгский доллар, так как его курс поддерживается Центробанком Гонконга в узком коридоре к американской валюте уже более 40 лет. Поэтому гонконгский доллар у нас на бирже выступает хорошей альтернативой валютам недружественных стран, — советует Дмитрий Бабин.