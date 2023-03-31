Доллара по сто не ждите. Какой курс американской валюты прогнозируют экономисты на лето — разбор

Доллара по 100 рублей не ждите. Почему?

Наши собеседники сходятся во мнении, что летом американская валюта будет дешевле 100 рублей. Но прогнозы опрошенных экспертов по поводу точной цифры разошлись.



Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка «Синара», прогнозирует укрепление отечественной валюты до 70 рублей за один доллар. По его предположению, в предстоящие месяцы рост цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель (Brent) на фоне увеличения продаж валюты экспортерами в связи с изменением нефтяного бенчмарка (ориентир на финансовых рынках, с которым можно сравнить актив. — Прим. ред.) повысит валютную ликвидность на рынке. Он добавляет, что в результате рубль укрепится.

