ЦБ посчитал, что если не есть 8 лет, можно накопить на квартиру. Смотрим, на что еще можно «наголодать»

— Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, всё откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на первичке это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть о какой доступности мы говорим? — цитирует Данилова ТАСС.



По примеру директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России мы решили подсчитать, на что еще может накопить россиянин, если не будет есть, пить и как-то иначе тратить деньги.