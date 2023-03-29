ЦБ посчитал, что если не есть 8 лет, можно накопить на квартиру. Смотрим, на что еще можно «наголодать»

В последние годы власти придумывали разные варианты мер поддержки, которые помогли бы людям обзавестись собственным жильем — программы льготной и семейной ипотеки, выплаты многодетным семьям на погашение жилищных кредитов, сейчас вот обсуждается льготная ипотека для чиновников. Однако доступность жилья не растет — об этом заявил накануне директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. И привел для наглядности пример: он подсчитал сколько нужно копить человеку на квартиру.
— Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, всё откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на первичке это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть о какой доступности мы говорим? — цитирует Данилова ТАСС.
По примеру директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России мы решили подсчитать, на что еще может накопить россиянин, если не будет есть, пить и как-то иначе тратить деньги.
Судя по примеру, который привел Данилов, среднюю зарплату он брал по данным Росстата. Ведомство считает, что в 2022 году она составила
Оказалось, что если не есть, то можно хоть каждый месяц летать за границу — по информации Росстата, отдых в Турции обойдется в 54 тысячи рублей. Звучит, конечно, хорошо, но если оторваться от данных Федеральной службы государственной статистики и посмотреть предложения у продавцов, то всё становится не так радужно. По данным сервисов по продаже авиабилетов, только перелет в Анталью из Москвы и обратно обойдется более чем в 30 тысяч рублей на человека. Не говоря уже о проживании, питании и развлечениях.
Впрочем, в публикациях Росстата не указано, как будет добираться турист к месту отдыха, где жить, чем питаться и сколько дней вообще проведет в отпуске. Может быть, он едет на два дня, практикует целебное и экономное голодание, а жить планирует бесплатно у троюродной бабушки.
С самим размером зарплаты, впрочем, тоже не всё так однозначно. Средняя зарплата — не очень точный показатель, считается, что лучше отражает ситуацию «медианная заработная плата». Это сумма посередине доходов россиян: ровно половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. Она существенно отличается от «средней» зарплаты — например, в 2021 году средняя зарплата, по данным Росстата, составляла 43–45 тысяч рублей, а медианная — 35 тысяч рублей. За 2022 год данных пока нет.