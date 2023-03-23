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Помидоры с пропиской: полки магазинов хотят освободить для российских продуктов. Импорт запретят?

Депутаты обсуждают законопроект, который, по их мнению, поможет отечественным производителям

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Депутаты предлагают подвинуть иностранные товары с полок магазинов и заполнить их отечественной продукцией

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Рост цен на что угодно — всегда волнующая проблема, а в последнее время особенно активно россияне обсуждают подорожание продуктов — как уже произошедшее, так и ожидаемое. В Госдуме тем временем тоже обсуждают ассортимент магазинов, но немного под другим углом — депутаты готовят поправки в закон, который обяжет торговые сети продавать больше отечественных и меньше импортных товаров.

Что за закон?

О подготовке законопроекта о «российских полках» на днях сообщила «Парламентской газете» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. В парламенте она представляет «Единую Россию», которая сейчас и готовит законопроект. Идея депутатов довольно проста: они считают, что нужно подвинуть иностранные товары, а рядом с ними поместить отечественные — пусть стоят, мозолят глаза, кто-нибудь да купит.

Как заявила Татьяна Буцкая Городским порталам, закон «не носит запретительный характер» — депутаты предлагают закрепить долю отечественных товаров на прилавках. Какой именно будет эта доля в каждой конкретной отрасли, будет решать Минпромторг.

— Не надо смотреть на этот законопроект как на ограничение импорта, — заявила депутат. — Всё останется, мы не запрещаем условные китайские игрушки — мы просто говорим, что рядом с игрушкой, которая была произведена в Китае, будет стоять наша российская игрушка.

Сам закон еще не внесен на рассмотрение Госдумы — члены партии встретились с представителями рынка и готовят документ для экспертного совета. Пока предполагается, что касаться он будет только магазинов с оборотом от двух миллиардов — для попадания на полки таких торговых точек товар должен будет соответствовать ряду критериев: сам продукт — российский, торговый знак — тоже, а производитель зарегистрирован в России и не находится под контролем иностранных лиц. Более подробно критерии будут расписаны в законопроекте, который внесут в Госдуму, — в частности, предстоит еще определить, как именно будут оценивать российскость продукта.

Зачем понадобился закон?

Буцкая объяснила необходимость изменений поведением иностранных компаний: многие корпорации не ушли из России, но сменили тактику: урезав бюджеты на рекламу, направили деньги на выкуп лучших полок в торговых сетях. Поэтому, по словам Буцкой, производители не могут найти себе место в магазинах.

— В результате в прошлом году мы получили еще большее количество проданного товара иностранного производства. Ведь даже если наш покупатель видит рекламу нашего бренда по телевизору, потом приходит в магазин — и все полки не наших брендов, он покупает, что есть, — цитирует Татьяну Буцкую «Парламентская газета».

Доля иностранной продукции на российском рынке держалась на примерно одном уровне до 2014 года, занимая 33–36% от всей розницы. После событий в Крыму, за которыми последовало введение санкций в отношении России и ответных российских санкций, страна взяла курс на импортозамещение. За восемь лет зависимость продуктового ритейла от зарубежных товаров снизилась на треть — по данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2021 году иностранные товары занимали 24% рынка.

За восемь лет доля импортных товаров на российском рынке снизилась на треть

За восемь лет доля импортных товаров на российском рынке снизилась на треть

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По данным аналитиков, среди основных продуктов высокая доля импорта среди сыров (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животных масел (29,5%), говядины и субпродуктов (27,6%). Незначительна доля импорта в свинине (около 0–0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.

— Больше всего российские импортеры заказывают из-за рубежа фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%), — говорится в исследовании.

Депутат Татьяна Буцкая говорит, что с продуктами у нас как раз и так всё неплохо, а вот с промтоварами или одеждой дела обстоят несколько хуже.

— Закон касается не только продуктов, а всей розницы, — объясняет депутат. — Хочу сказать, что с продуктами у нас намного более приятная ситуация, чем с непродуктовой линейкой, потому что по многим категориям продуктов у нас стопроцентная полка — это не может не радовать. Конечно, есть свои нюансы — ранний картофель и поздний, новый урожай и так далее. Но в основном у нас и молочные продукты, и хлеб, и зерновые, и овощи — всё стало значительно лучше.

Что не так с «российской полкой»?

На самом деле даже сами авторы законопроекта говорят о том, что документ пока не готов — над текстом еще работают. Собственно, поэтому он и остается на уровне обсуждения в партии.

— Все участники рынка поддерживают инициативу, но есть, конечно, вопросы, — утверждает депутат. — Дьявол в деталях — мало сказать, что это хорошая идея и мы должны поддержать своих, надо правильно реализовать ее. Понять и прописать, кого мы считаем «российскими производителями», высчитать процент [обязательной доли] для каждой номенклатуры товара, определить, кто это будет в каждой сети считать, что делать, когда наш товар был выставлен, но его весь скупили, а иностранный остался или наоборот, в какой момент это проверять. Мы понимаем, что эти вопросы есть, когда мы найдем ответы на все эти нюансы — тогда законопроект и будет внесен.

Любые проекты, связанные с регулированием рынка властями, обычно сталкиваются с критикой со стороны экономистов. Например, когда во время пандемии правительство заморозило цены на некоторые продукты, эксперты говорили о том, что длительно регулировать цены неэффективно — производителям станет нерентабельно производить продукт, что может привести к дефициту. Однако та заморозка была временной, и через некоторое время искусственно сдерживать цены перестали. Позже, впрочем, ввели особый список «социальных товаров» — наценка магазина на них не больше 5%. Правда, в этом случае основные механизмы регулирования все-таки не у государства, а у самих торговых сетей.

— Мне кажется, что в рыночных системах автаркия (режим полного или максимально возможного самообеспечения страны. — Прим. ред), даже регулируемая, не способствует развитию, — говорит экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. — Пусть меня сочтут рыночным догматиком, но рыночная экономика так устроена, что конкуренция — вещь необходимая. Мне кажется, что если какая-нибудь компания «Пупкин и сыновья» научилась и умеет делать хороший сыр, который может конкурировать с каким-то совсем импортным — это слава Богу, это то, к чему надо стремиться. А если «Пупкин и сыновья» никакой конкуренции не видят, то одной любви к искусству сыроделия, я вас уверяю, не хватит, чтобы делать хороший изощренный сыр, нужно, чтобы были экономические стимулы. Потому что помимо искусства хороший сыр требует дополнительных затрат. Кажется, что если насильственно убрать с рынка продукцию, оставив некую долю, то вроде бы рынок освободится и для отечественного производителя будет простор для развития. Может быть, так и будет, только проблема в том, что любое урезание конкуренции с первого оборота выгодно, со второго — выгодно, но поменьше, потом полувыгодно, а потом просто начинает вредить.

Чем обернутся депутатские идеи в долгосрочной перспективе, пока понять сложно — как минимум нужно дождаться публикации хотя бы предварительного проекта документа, на основании которого можно будет делать выводы. Пока же есть поводы для беспокойства в обозримом будущем — эксперты прогнозируют рост цен на овощи, мясо, крупы, яйца и некоторые другие продукты. Кроме того, с начала года плавно теряет свои позиции на рынке валют рубль — и это тоже скажется на россиянах.

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ПродуктыТоварыРоссийские производителиИмпортозамещениеГосдума РФЕдиная РоссияТатьяна БуцкаяЛеонид Холод
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