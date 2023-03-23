Помидоры с пропиской: полки магазинов хотят освободить для российских продуктов. Импорт запретят?

— Не надо смотреть на этот законопроект как на ограничение импорта, — заявила депутат. — Всё останется, мы не запрещаем условные китайские игрушки — мы просто говорим, что рядом с игрушкой, которая была произведена в Китае, будет стоять наша российская игрушка.



Сам закон еще не внесен на рассмотрение Госдумы — члены партии встретились с представителями рынка и готовят документ для экспертного совета. Пока предполагается, что касаться он будет только магазинов с оборотом от двух миллиардов — для попадания на полки таких торговых точек товар должен будет соответствовать ряду критериев: сам продукт — российский, торговый знак — тоже, а производитель зарегистрирован в России и не находится под контролем иностранных лиц. Более подробно критерии будут расписаны в законопроекте, который внесут в Госдуму, — в частности, предстоит еще определить, как именно будут оценивать российскость продукта.

