«Старые доллары брать будете?»: клиента банка насторожил вопрос кассира

На табло в банке высвечивались курсы трех валют. Доллар США можно было купить по 78 рублей 60 копеек, евро — по 83 рубля 40 копеек и дирхам — по 23 рубля 5 копеек.



— А доллары у вас какие: старого образца или новые? — поинтересовались мы.



— Старых уже нет, кончились. В наличии новые. Можно купить любое количество, заранее заказывать не надо, — ответил сотрудник банка.