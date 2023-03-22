«Старые доллары брать будете?»: клиента банка насторожил вопрос кассира

Житель Челябинска пришел в банк, чтобы купить доллары. Но перед обменом оператор предупредил, что ему выдадут банкноты старого образца. Журналист 74.RU разбирался, изменилось ли что-то в правилах продажи валюты, какие доллары действительны и почему в обменниках всё чаще предлагают старые купюры.
Вопрос на засыпку
Читатель 74.RU в преддверии отпуска зашел за валютой в отделение Совкомбанка. Хотел купить небольшую сумму — не больше тысячи. Перед продажей кассир сообщил, что в наличии только старые доллары, 90-х годов.
— Брать будете? — недовольно спросил кассир у замешкавшегося клиента.
Посетитель испугался возможных проблем и от покупки валюты отказался.
Мы решили проверить, какие банкноты предлагают в обменных пунктах. И первым делом отправились в тот самый банк, о котором рассказал читатель.
Днем в отделении Совкомбанка людей было немного. Мы тут же прошли в кассу и спросили, можно ли прямо сейчас купить валюту. Оператор сообщил, что деньги есть, и уточнил, что именно мы хотим приобрести и сколько нам надо.
На табло в банке высвечивались курсы трех валют. Доллар США можно было купить по 78 рублей 60 копеек, евро — по 83 рубля 40 копеек и дирхам — по 23 рубля 5 копеек.
— А доллары у вас какие: старого образца или новые? — поинтересовались мы.
— Старых уже нет, кончились. В наличии новые. Можно купить любое количество, заранее заказывать не надо, — ответил сотрудник банка.
— Их одинаково можно использовать, что новые, что старые, без разницы? — уточнили мы на всякий случай. — Обратно вы потом как принимаете?
— Конечно, они все действующие. Для клиентов может быть разница. Люди иногда спрашивают. Говорят, что в некоторых странах не принимают доллары старых годов выпуска или обменивают их на местную валюту по невыгодному курсу, — объяснил оператор. — Но мы продаем банкноты по единому курсу.
Для чистоты эксперимента мы поехали в другой банк. Там приобрести доллар предлагали по 77 рублей 88 копеек, евро — по 82 рубля 85 копеек.
— Вам сколько надо — тысячу, полторы? Да и три тысячи сейчас имеется. Никаких ограничений по сумме и предварительному заказу валюты нет, — заверили в банке. — Купюры разные бывают. Какие клиенты приносят, такие и продаем. В других банках ситуация похожая.
Также сделали звонок в Сбербанк. Там ответили, что специально такой учет (по годам выпуска банкнот. — Прим. ред.) у них никто не ведет.
«Банкноты часто подделывали»
В самой Америке принимают любые долларовые купюры независимо от года выпуска. Единственный критерий для признания зеленой бумажки недействительной — ее плохое физическое состояние.
— Вся валюта США, вне зависимости от года выпуска, признается законным средством платежа, — указано на официальном сайте Федеральной резервной системы США.
Так что у долларов, выпущенных в 90-х годах прошлого века или в первом десятилетии нынешнего, нет какого-то срока действия. Но в интернете время от времени действительно всплывают истории, связанные с отказом принимать валюту двадцатилетней давности и старше. По словам туристов, в отдельных точках за границей неохотно берут доллары и евро некоторых годов выпуска, например доллары 1992-го и 2006-го, а также евро 2002 года выпуска. Но в основном это касается мелких торговцев в азиатских странах.
Почему так происходит, объяснили авторы Совкомблога (официальный блог Совкомбанка) в своей публикации в ноябре прошлого года.
— Стодолларовые банкноты в 2006 году часто подделывали. Подобная история складывалась и до 1996 года, затем защиту долларов сильно усложнили. Например, появились новая форма печати казначейства США, второй водяной знак, защитное волокно, — говорится в блоге банка. — Ситуация с евро похожа: с 2013 года купюры претерпели сильные изменения, после чего подделать их стало тяжелее. Банкноты в 500 евро и вовсе перестали выпускать.
74.RU попросил специалистов Банка России объяснить, могут ли у банков быть разные требования к клиентам при продаже или покупке валюты. В пресс-службе Центробанка пообещали ответить позже.
Но общий смысл таков: единых правил обмена иностранной валюты у коммерческих банков нет. Проще говоря, банки в России не обязаны заниматься обменом иностранной валюты. Они могут оказывать эту услугу или нет. А если оказывают, то каждая финансовая организация вправе устанавливать свои требования.
Что касается торговых точек за рубежом, то там всё зависит от степени наглости и хитрости конкретных менял. Например, автор этих строк без проблем оплачивал покупки валютой старого образца в Европе и США, а вот продавцы сувениров в Индонезии и Таиланде норовили брать иностранные дензнаки по заниженному курсу.
Проблемы с ликвидностью и банкоматами
Мы спросили экспертов, с чем связано появление в продаже наличных долларов старых годов выпуска. Неужели народ начал доставать «матрасные» накопления или банки пытаются таким образом отбить у клиентов охоту к валютным операциям?
— Предложение старых купюр скорее означает, что ликвидность долларов становится ограниченной. В целом у населения, конечно, тоже осталось много старых купюр, которые люди могли нести в банки. Однако тенденция, по всей видимости, была обратной. Население забирало как можно больше валюты из банков до весны 2022 года, когда стало невозможно снять наличные доллары из-за ограничений со стороны ЦБ РФ, — прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
По словам экспертов, старые и новые купюры имеют разную степень защиты и в целом старые доллары считаются менее защищенными.
— Старые купюры могут не принимать новые банкоматы, а также некоторые банки — опять же из-за неадаптированности новых машин для подсчета налички под банкноты старого образца, — добавил Андрей Маслов.
По состоянию на 1 февраля 2023 года на руках у россиян была наличная иностранная валюта на
До 9 сентября 2023 года действуют ограничения, согласно которым банки могут продавать клиентам только те наличные доллары США и евро, которые поступили в их кассы начиная с 9 апреля 2022 года, указали эксперты.
— При этом в кассе банка может не оказаться нужного количества валюты. Обычно с утра в банке вероятность купить необходимую сумму валюты выше. К вечеру, например, все наличные доллары могут уже выкупить. Некоторые банки предлагают своим клиентам оставлять заявку на покупку иностранной валюты в случае, например, если сумма превышает две тысячи долларов или евро, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — В целом очень странно, что у ряда граждан по-прежнему проявляется интерес к валютам недружественных стран. Это остатки колониальной зависимости от доллара, которую можно будет с легкостью преодолеть в случае возвращения к политике хотя бы умеренно крепкого рубля.
По словам Андрея Лободы, доллары и евро печатные станки в США и ЕС выпускают бесконтрольными миллиардными вливаниями.
— Не стоит переводить результаты своего труда в рублях в эти крупные резервные валюты в случае, если вы продолжаете жить и работать в России, — добавил наш собеседник.
Что с валютой в России
Весной прошлого года Банк России ввел жесткие ограничения на покупку и продажу валюты. Потом их немного смягчали, но окончательно многие из запретов не отменены.
6 марта 2023 года ЦБ еще на полгода продлил действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 сентября.
— Ограничения по наличной валюте сохраняются в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — объяснили в ЦБ РФ.
Сохранился общий лимит снятия налички — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях по курсу банка. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.
Также для банков продлен на шесть месяцев запрет брать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Банки могут продавать доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России, а с 10 марта — об ограничении операций за рубежом. Выпущенные в России банковские карты Visa и Mastercard теперь не действуют за границей, отечественную карту «Мир» там тоже не принимают. И тем, кто едет за рубеж, приходится брать с собой доллары или евро наличкой.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
В январе вместе с экспертами мы разбирались, чего ждать от национальной валюты и каким будет курс доллара в 2023 году. А еще в этом году Центробанк планирует запустить тестовые операции с цифровым рублем. В марте продолжилось ослабление рубля. Курс держится на уровне 75–76 рублей за доллар, но, по словам экономистов, это не предел.