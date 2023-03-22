«Во многих регионах творился треш с увольнениями». Менеджеры Wildberries из Читы признались, как устроили всероссийскую забастовку

— А это высокооплачиваемая работа?



— Да.



— Это какой-то оклад плюс проценты или это просто оклад?



— Раньше это была окладная часть и премиальная часть, которая зависела от оборота самовывоза: сколько ты вещей обработал, выдал, продал, столько ты и получил, и это логично.



— Как вы можете на это влиять?



— Мы как менеджеры на это влиять не можем никак, на это влияют только покупатели, которые заказывают на наш адрес и которые, собственно, к нам потом за посылками приходят.

