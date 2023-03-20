Родители целый месяц не увидят выплаты на детей. Мы узнали, в чем дело

За последнее время в России сильно изменилась система пособий для семей с детьми — появились новые выплаты, правило нулевого дохода, комплексная оценка нуждаемости и прочие нововведения. Сейчас родителей ждет очередное изменение: меняется срок выплаты из материнского капитала на детей до трех лет.
По замыслу властей, теперь все детские пособия и выплаты должны будут приходить в единый день. Сейчас даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то — с 16-го по 25-е.
Причем выплаты будут осуществляться не за текущий месяц, как это происходит в настоящее время, а за предыдущий. То есть в марте родители получают мартовскую выплату, в апреле — апрельскую. А в мае они не получат ничего.
— С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день — 5-го числа, за предыдущий месяц, — сообщили в Социальном фонде РФ. — Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.
Универсальное пособие уже перевели на такой формат, разница лишь в том, что его переводят в другой день — третьего числа каждого месяца. Из-за этих изменений многие получатели выплаты в феврале потеряли пособие, которое ждали по прежнему расписанию, но получили только в марте — такие семьи обращались в редакцию. Тогда в Социальном фонде объяснили это изменением порядка выплаты пособий.
Выплату из материнского капитала можно оформить, если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране это
Наличие материнского капитала — ключевое условие, потому что именно из него будет выплачиваться это пособие. Если материнский капитал уже был потрачен, например, на покупку недвижимости, то оформить выплату не получится. В то же время, если потратите деньги маткапитала на пособие, то потом не сможете вложить их во что-то другое. Если получать деньги, например, на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком.
Общественная палата предлагает расширить число получателей выплаты из материнского капитала и разрешить оформлять ее на детей старше трех лет. Это лишь одно из многочисленных предложений ОП по мерам, которые следует предпринять для повышения рождаемости. Среди прочих снижение пенсионного возраста для многодетных отцов, пособие, которое не будет зависеть от доходов семьи, и продление программы субсидирования ипотеки для многодетных.
Есть и другие инициативы, касающиеся повышения рождаемости в России. РПЦ, например, предлагает ввести обязательное согласие мужа беременной пациентки на проведение аборта, а депутаты предлагают разрешить усыновлять плод в утробе матери. Россиянки, впрочем, не в восторге: вот что думают об этих идеях наши читательницы по всей стране.