Родители целый месяц не увидят выплаты на детей. Мы узнали, в чем дело

Универсальное пособие уже перевели на такой формат, разница лишь в том, что его переводят в другой день — третьего числа каждого месяца. Из-за этих изменений многие получатели выплаты в феврале потеряли пособие, которое ждали по прежнему расписанию, но получили только в марте — такие семьи обращались в редакцию. Тогда в Социальном фонде объяснили это изменением порядка выплаты пособий.



Выплату из материнского капитала можно оформить, если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране это 28 750 рублей, но в каждом регионе сумма отличается. Размер пособия тоже зависит от региона: в среднем по стране это 13 944 рубля. До 2023 года семьи с детьми от рождения до трех лет могли получать пособие только на первого и второго ребенка, сейчас можно оформить эту выплату на детей вне зависимости от очередности рождения — и на первого ребенка, и на второго, и на десятого. Главное, чтобы у семьи был маткапитал.

