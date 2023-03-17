Верните свои деньги: объясняем в картинках, как получить налоговый вычет

В налоговых вовсю продолжается декларационная кампания — если вы еще не вернули часть уплаченных налогов за лечение, фитнес или покупку жилья, пора сделать это. Да, есть некоторые ограничения по документам и суммам, и вернуть уплаченные налоги можно не за всё подряд. Мы расписали для вас понятную инструкцию и собрали список документов, которые вам понадобятся. А всё это еще и в картинках! Теперь подать заявление будет проще простого.