Верните свои деньги: объясняем в картинках, как получить налоговый вычет

В налоговых вовсю продолжается декларационная кампания — если вы еще не вернули часть уплаченных налогов за лечение, фитнес или покупку жилья, пора сделать это. Да, есть некоторые ограничения по документам и суммам, и вернуть уплаченные налоги можно не за всё подряд. Мы расписали для вас понятную инструкцию и собрали список документов, которые вам понадобятся. А всё это еще и в картинках! Теперь подать заявление будет проще простого.
Налоговый вычет можно получить, если человек оплатил лечение, обучение, спорт, страховку, вкладывался в пенсию или благотворительность, купил недвижимость или вложился в инвестиции или относится к категориям льготников или специалистов, которым положены стандартные налоговые вычеты.
Какие налоговые вычеты бывают
Вычеты делят на пять категорий, в каждой есть небольшие нюансы касательно документов, которые нужно предоставить в налоговую службу.
Правда, бывают и изменения в этом списке. Например, под лечением раньше подразумевалась только оплата медицинских услуг и медикаментов из перечня правительства, а с 2020 года сюда входят любые назначенные врачом препараты.
Чтобы получить стандартные налоговые вычеты нужно предоставить работодателю документы, подтверждающие право на налоговый вычет, например справку об инвалидности или документ о присвоении звания Героя России, если вычет на детей — то свидетельство о рождении. Каждый месяц вычет автоматически предоставляется работодателем.
Как оформить вычет
Для начала нужно собрать все документы. Их достаточно много, но разобраться не сложно.
Теперь нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить копии всех документов — это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика. Справка
Сколько денег вернется
Зависит от того, сколько налогов вы заплатили и сколько денег потратили. Если заработок за год был меньше социального вычета, то и вернут меньше. Если заработка и, как следствие, налогов не было — возвращать нечего. Например, неработающие пенсионеры не могут получить социальный налоговый вычет — они не платят налог на доходы.
Но есть нюанс: неработающие пенсионеры имеют право получить имущественный вычет за три года, предшествующих выходу на пенсию. Например, если человек вышел на заслуженный отдых в 2022 году и купил недвижимость, он имеет право на вычет за 2021, 2020 и 2019 годы.
За близких родственников могут получать вычеты работающие члены семьи. Например, оформить налоговый вычет можно за родителей, супруга или детей. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие родство, а в платежке непосредственно плательщиком должен быть указан тот, кто оформляет вычет.
С этого года появился налоговый вычет на спорт — вернуть часть затрат можно в том числе за занятия фитнесом. Важно, чтобы организация, где вы занимаетесь, входила в перечень, утвержденный Минспортом. Этот список есть на сайте министерства.