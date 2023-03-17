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Инструкция

Верните свои деньги: объясняем в картинках, как получить налоговый вычет

Подробная инструкция без лишних слов

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К марту работодатель отчитался перед налоговой о доходах

К марту работодатель отчитался перед налоговой о доходах

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В налоговых вовсю продолжается декларационная кампания — если вы еще не вернули часть уплаченных налогов за лечение, фитнес или покупку жилья, пора сделать это. Да, есть некоторые ограничения по документам и суммам, и вернуть уплаченные налоги можно не за всё подряд. Мы расписали для вас понятную инструкцию и собрали список документов, которые вам понадобятся. А всё это еще и в картинках! Теперь подать заявление будет проще простого.

Налоговый вычет можно получить, если человек оплатил лечение, обучение, спорт, страховку, вкладывался в пенсию или благотворительность, купил недвижимость или вложился в инвестиции или относится к категориям льготников или специалистов, которым положены стандартные налоговые вычеты.

Какие налоговые вычеты бывают

Вычеты делят на пять категорий, в каждой есть небольшие нюансы касательно документов, которые нужно предоставить в налоговую службу.

Всего есть пять видов вычетов

Всего есть пять видов вычетов

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Правда, бывают и изменения в этом списке. Например, под лечением раньше подразумевалась только оплата медицинских услуг и медикаментов из перечня правительства, а с 2020 года сюда входят любые назначенные врачом препараты.

Чтобы получить стандартные налоговые вычеты нужно предоставить работодателю документы, подтверждающие право на налоговый вычет, например справку об инвалидности или документ о присвоении звания Героя России, если вычет на детей — то свидетельство о рождении. Каждый месяц вычет автоматически предоставляется работодателем.

Как оформить вычет

Для начала нужно собрать все документы. Их достаточно много, но разобраться не сложно.

Самое главное, ко всем этим документам приложить чеки на товар или услугу

Самое главное, ко всем этим документам приложить чеки на товар или услугу

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Теперь нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить копии всех документов — это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика. Справка 2-НДФЛ не нужна — данные в систему загружаются автоматически, как только отчитается работодатель.

Сколько денег вернется

Зависит от того, сколько налогов вы заплатили и сколько денег потратили. Если заработок за год был меньше социального вычета, то и вернут меньше. Если заработка и, как следствие, налогов не было — возвращать нечего. Например, неработающие пенсионеры не могут получить социальный налоговый вычет — они не платят налог на доходы.

Но есть нюанс: неработающие пенсионеры имеют право получить имущественный вычет за три года, предшествующих выходу на пенсию. Например, если человек вышел на заслуженный отдых в 2022 году и купил недвижимость, он имеет право на вычет за 2021, 2020 и 2019 годы.

За близких родственников могут получать вычеты работающие члены семьи. Например, оформить налоговый вычет можно за родителей, супруга или детей. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие родство, а в платежке непосредственно плательщиком должен быть указан тот, кто оформляет вычет.

Максимальная сумма, из которой можно сделать вычет, в разных категориях отличается

Максимальная сумма, из которой можно сделать вычет, в разных категориях отличается

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С этого года появился налоговый вычет на спорт — вернуть часть затрат можно в том числе за занятия фитнесом. Важно, чтобы организация, где вы занимаетесь, входила в перечень, утвержденный Минспортом. Этот список есть на сайте министерства.

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