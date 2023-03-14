«Всё будет ещё дороже, а ассортимент — еще хуже»: как по россиянам ударит запрет транзита товаров через Турцию

Почему Турция незаменима

За последний год Турция стала одной из главных стран, через которую в Россию провозили европейские товары. У нее очень удачное расположение. В отличие от Китая, она ближе к европейской части страны (да и к самой Европе), а по морю быстрее перевозить товары.