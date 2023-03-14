«Всё будет ещё дороже, а ассортимент — еще хуже»: как по россиянам ударит запрет транзита товаров через Турцию

После начала спецоперации на Украине из России ушли многие иностранные компании. В торговых центрах пустуют магазины, правда, некоторые решили открыться под новыми названиями и торговать знакомыми товарами вроде Levis, Reserved или Lush. Уже год в стране действует система параллельного импорта: товары везут не напрямую из Европы, а через другие страны. Одной из таких стала Турция. Но теперь местная таможня перестала пропускать «запрещенку» в Россию. Пропадет ли еще больше товаров с прилавков и как это скажется на ценах, MSK1.RU узнал у экспертов.
Почему Турция незаменима
За последний год Турция стала одной из главных стран, через которую в Россию провозили европейские товары. У нее очень удачное расположение. В отличие от Китая, она ближе к европейской части страны (да и к самой Европе), а по морю быстрее перевозить товары.
Экономист Александр Разуваев говорит, что, по последним данным, только за январь — сентябрь
Теперь на страну, через которую везли европейские товары, по мнению экономистов, давят из-за обхода санкций против России. По словам экономиста и предпринимателя Дмитрия Потапенко, машины с товарами будут застревать на таможенном посту. Обычно товары везут большими контейнерами, и пограничникам придется проверять, есть ли в этой огромной таре хоть один санкционный товар.
— Турецкие таможенники блокируют грузы на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против России. Это дырки по параллельному импорту, ну что делать, — говорит экономист Александр Разуваев.
Что будет с ценами и какие товары в зоне риска
Оценить, какие товары затормозят на границе и не пустят в Россию, сложно. По мнению экономистов, это может быть всё что угодно: от носков и трусов до продуктов и гаджетов. В первую очередь это технологии, электроника, автомобили, брендовые вещи и элитный текстиль, тот же кашемир. Простой человек порой даже не догадывается, откуда на самом деле на прилавки магазинов попадают те или иные вещи.
По мнению Олега Буклемишева, в зону риска попадают очень тяжелые товары или те, которые отправляют в Россию большими партиями. Их не привезут современные челноки.
— С автомобилями по-прежнему будет сложно, их трудно не заметить. Люди могут их ввозить по штучке в самом хорошем случае, — отмечает эксперт.
Иначе считает предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. По его мнению, из Турции к нам везут очень мало авто и никто не мешает привезти машину из Германии. Те же айфоны можно купить в Китае.
— К обычным людям это не имеет никакого отношения, потому что они не получают в российских магазинах санкционный товар. Грубо говоря, без шампуньки не останемся. Для айфонов есть Китай, Индия и Казахстан. Мир глобализован, — говорит Потапенко.
У экспертов еще есть два прогноза, хороший и плохой. Первый — дефицита товаров в скором времени не будет. Александр Разуваев уверен, что у крупных продавцов есть достаточные запасы на складах. Второй прогноз — цены вырастут еще больше.
— Пока есть желание потребителей что-то покупать и переплачивать за это, дефицита не будет. Будут искать способы, будут ввозить. Безусловно, всё будет дороже, ассортимент — хуже. Чем больше препятствий и меньше предложений, тем выше цена. Можно только гадать, насколько она вырастет, — говорит директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
Экономист Дмитрий Потапенко всё же считает, что резкого скачка цен мы не увидим. Продавцам будет невыгодно резко повышать стоимость товаров.
— Даже если подорожание будет на 100–200 процентов, то этот товар вы всё равно не сможете продать дороже реальной цены на рынке. Тогда эти партии пойдут в убыток предпринимателям, — говорит Потапенко. — Но это заложится в цену будущих партий товаров.
Сколько продлятся эти ограничения, никто не знает. Прогнозы у экспертов самые разные: кто-то говорит, что уже на следующей неделе проблема решится, а кто-то предполагает, что она растянется и до конца марта или даже дольше.
Напомним, утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. С тех пор прошел ровно год, и за это время произошли серьезные изменения, которые ударили по российской экономике.