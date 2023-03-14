Шестерка яиц и странный цвет: почему «похудели» и «побледнели» популярные продукты и товары

Так, производитель соков и детского питания «Сады Придонья» в мае прошлого года заявил, что на полках появятся продукты в новом минималистичном дизайне.



— Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки, — объяснили в компании «Сады Придонья». — Гарантируем, что качество продуктов внутри пакетов не пострадает, и это главное!

