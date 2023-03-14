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Шестерка яиц и странный цвет: почему «похудели» и «побледнели» популярные продукты и товары

Как изменились объем с упаковкой и при чем тут шринкфляция и санкции

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Товаров с ровным весом или объемом уже не найти днем с огнем

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Рост издержек, уход зарубежных компаний и западные санкции привели к заметным переменам в облике продуктов и товаров повседневного спроса. Конечно, с объемами и весом производители начали играть давно. Но в последнее время оптимизация приобрела невиданный масштаб. Наши коллеги из 74.RU прошлись по магазинам и посмотрели, как производители экономят на упаковках и фасовках, а также обсудили с экспертами, надолго ли этот тренд.

Пару лет назад все смеялись над «девятком» яиц. В Челябинске теперь продают лотки по <nobr class="_">6 штук</nobr>

Пару лет назад все смеялись над «девятком» яиц. В Челябинске теперь продают лотки по 6 штук

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Шринкфляция и что за ней стоит

Вместо литрового пакета кефира и молока — 0,9 л, вместо 200-граммовой пачки сливочного масла — 180 граммов: знакомая картина, не правда ли? Крынка сметаны с 350 и 250 граммов измельчала до 330 и 200 граммов. Усох батон хлеба — с привычных 350 граммов до 300 и даже 270.

Молочники переходят на граммы

Молочники переходят на граммы

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Одинаковые на вид банки сметаны, а граммовка разная — 180 и <nobr class="_">200 г</nobr>

Одинаковые на вид банки сметаны, а граммовка разная — 180 и 200 г

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Майонез скукожился до 400, а то и 380 миллилитров. Не найти теперь пол-литра пивка для рывка — только 0,43–0,45 литра, а вместо полторашки предлагают 1,2–1,3 литра. Перечислять можно долго...

У майонеза появились нестандартные граммовки

У майонеза появились нестандартные граммовки

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Надписи на коробках с хлопьями лучше внимательно изучить

Надписи на коробках с хлопьями лучше внимательно изучить

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Пиво тоже «похудело»

Пиво тоже «похудело»

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На вид размер упаковки прежний, стоимость та же, но самого продукта или товара потребители в итоге получают меньше. Конечно, производители во всем мире время от времени снижают объемы упаковок. По словам экспертов, в России впервые это явление появилось после кризиса 2008 года. Новые волны возникают после очередных финансово-экономических потрясений.

Экономисты называют процесс снижения производителем объема упаковки шринкфляцией (от shrink и inflation, в переводе с английского языка — сжиматься и инфляция).

Чтобы не пугать покупателей повышением цены, производители и сети уменьшают объем, вес или количество товара в привычной упаковке, играют с миллилитрами и граммами. В общем, стараются сделать так, чтобы потребитель не ощутил изменений по стоимости. А российские покупатели, по словам экспертов, о-о-очень чувствительны к ценам.

Цена на подсолнечное масло радует стабильностью, но если присмотреться, то в бутылке всего 0,9 литра

Цена на подсолнечное масло радует стабильностью, но если присмотреться, то в бутылке всего 0,9 литра

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Лет 10 назад стандартная плитка шоколада весила 100 граммов. Сначала ее урезали до 90 граммов, а теперь и до 85

Лет 10 назад стандартная плитка шоколада весила 100 граммов. Сначала ее урезали до 90 граммов, а теперь и до 85

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По данным исследования GfK Rus, с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса сократили размер упаковок на 7–20%.

Про пол-литровые и литровые моющие средства можно забыть

Про пол-литровые и литровые моющие средства можно забыть

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Санкционная коллекция

Производители продуктов и товаров столкнулись с последствиями санкций весной прошлого года. В марте о приостановке работы в России заявил один из двух производителей асептической (для жидких пищевых продуктов. — Прим. ред.) упаковки Elopak. Появились проблемы с импортным сырьем у второго производителя — Tetra Pak. Остановил поставки крупнейший поставщик картонной неасептической упаковки Stora Enso (40–50% рынка). В итоге возник дефицит тары для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Из-за проблем с пигментом пакеты с соком стали менее красочными

Из-за проблем с пигментом пакеты с соком стали менее красочными

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В апреле ЕС запретил поставку в Россию полиграфического сырья и продукции. Оказалось, что краски и отбеливающие вещества для производства упаковки завозились из-за рубежа, а без них невозможно сделать прежний пищевой картон. С этой проблемой столкнулась в первую очередь индустрия напитков. Пришлось отказываться от красочных дизайнов или переходить на пластиковую тару.

Некоторые производители прямо заявили об экономии

Некоторые производители прямо заявили об экономии

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Так, производитель соков и детского питания «Сады Придонья» в мае прошлого года заявил, что на полках появятся продукты в новом минималистичном дизайне.

— Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки, — объяснили в компании «Сады Придонья». — Гарантируем, что качество продуктов внутри пакетов не пострадает, и это главное!

Сейчас ситуация начала исправляться

Сейчас ситуация начала исправляться

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Производители отмечали, что такой дизайн — временная и вынужденная мера. Действительно, наш поход по магазинам показал, что кроме соков в светлых пакетах вновь появились яркие «досанкционные» упаковки.

Но это не мешает экономить на объеме продукции

Но это не мешает экономить на объеме продукции

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От картона до пластика и обратно

Российские молочники разливают продукцию в разную тару — и картон, и бутылки. Но в последние месяцы полки супермаркетов заставлены именно пластиковой упаковкой.

В молочке нынче царствует пластик

В молочке нынче царствует пластик

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Картон тоже используют, но зачастую берут попроще

Картон тоже используют, но зачастую берут попроще

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— Производственные линии в Челябинской области настроены на картон. А с ним были перебои в летний период. На это время мы насытили рынок продукцией в ПЭТ-упаковке, которую производили на других производственных площадках, — подтвердил 74.RU коммерческий директор группы компаний «Российское Молоко» (Челябинский и Магнитогорский молочные комбинаты) Антон Блюмкин. — В настоящий момент вопрос с картоном полностью решен. Налажены все цепочки поставок с производителями, есть альтернативный производитель. Поэтому перебоя с картоном не будет.

Сейчас ведется работа по возвращению на полки продукции в картоне, добавил представитель ГК «Российское Молоко». Это поможет оптимизировать затраты и удержать цену.

Что говорят эксперты

Уменьшение объемов упаковки — мировая тенденция. Она направлена прежде всего на снижение полочной цены и, соответственно, увеличение доступности продуктов питания, считают в «Руспродсоюзе».

Стоит хорошо приглядеться к массе, чтобы понять разницу между этими пачками творога

Стоит хорошо приглядеться к массе, чтобы понять разницу между этими пачками творога

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В продаже появились батоны весом 270 граммов. Люди постарше помнят цифры 350 и 300

В продаже появились батоны весом 270 граммов. Люди постарше помнят цифры 350 и 300

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Один и тот же производитель может фасовать масло по 180 и 200 граммов

Один и тот же производитель может фасовать масло по 180 и 200 граммов

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— Одна из ключевых причин — низкая покупательная способность населения при сильно растущих издержках производителей и себестоимости продукции, — объяснил зампредседателя правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. — Производители не могут потерять продажи и отпугнуть покупателей ценой товара, иначе им придется закрывать свои заводы. Снижение доходов населения и невозможность повысить цены на товар вынуждает производителей снижать вес упаковки при сохранении цены товара. При этом производители не заинтересованы в необоснованном уменьшении упаковки. Чем меньше продукта производитель продаст, тем меньше выручки он получит.

Сервелат — по 250 и 350 граммов

Сервелат — по 250 и 350 граммов

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И докторская колбаса по 400 и 500 граммов

И докторская колбаса по 400 и 500 граммов

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Еще одна причина сокращения упаковок — урбанизация. По словам Дмитрия Леонова, это новый тренд. Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, прошли.

А тут с упаковкой мудрить не стали, просто уменьшили пачку масла вдвое — до 100 граммов

А тут с упаковкой мудрить не стали, просто уменьшили пачку масла вдвое — до 100 граммов

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— Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один/пару приемов пищи — обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно, — продолжил представитель «Руспродсоюза». — И третий фактор, который тоже влияет на упаковку, — особенности той или иной категории. Так, небольшая фасовка распространена, если речь идет об экзотических или премиальных продуктах, объем потребления которых невелик.

Порция майонеза сократилась до 94 граммов

Порция майонеза сократилась до 94 граммов

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А водку — покусились на святое! — уменьшили до <nobr class="_">85 мл</nobr>

А водку — покусились на святое! — уменьшили до 85 мл

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В любом случае потребитель всегда должен видеть, какой объем товара он покупает. А производитель честно заявлять и указывать на упаковке, что вес или объем продукта уменьшился, отметил топ-менеджер «Руспродсоюза».

Действующее законодательство обязывает производителей наносить на этикетку информацию о количестве продукции. Роскачество внимательно следит за этим и уже выявляло случаи, когда внешне упаковка выглядит аналогично и потребитель не мог понять, что количество приобретаемого продукта стало ниже.

На вид пачки пельменей одинаковы. Но если перевернуть, то разница будет заметной — от 500 до 1000 граммов

На вид пачки пельменей одинаковы. Но если перевернуть, то разница будет заметной — от 500 до 1000 граммов

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На себестоимость продукции кроме упаковки влияют и другие факторы: цены на сырье, логистику, кредитные ставки и так далее. Продолжение тенденции на урезание объемов будет зависеть от динамики цен на рынке продовольствия, покупательной способности населения и темпов роста инфляции. Проще говоря, если сильный рост себестоимости продолжится, а доходы потребителей расти не будут, то производители будут делать всё возможное, чтобы товар на полке был доступным населению, но их выручка не падала.

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