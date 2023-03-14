Шестерка яиц и странный цвет: почему «похудели» и «побледнели» популярные продукты и товары

Рост издержек, уход зарубежных компаний и западные санкции привели к заметным переменам в облике продуктов и товаров повседневного спроса. Конечно, с объемами и весом производители начали играть давно. Но в последнее время оптимизация приобрела невиданный масштаб. Наши коллеги из 74.RU прошлись по магазинам и посмотрели, как производители экономят на упаковках и фасовках, а также обсудили с экспертами, надолго ли этот тренд.
Шринкфляция и что за ней стоит
Вместо литрового пакета кефира и молока —
Майонез скукожился до 400, а то и 380 миллилитров. Не найти теперь пол-литра пивка для рывка — только 0,43–0,45 литра, а вместо полторашки предлагают 1,2–1,3 литра. Перечислять можно долго...
На вид размер упаковки прежний, стоимость та же, но самого продукта или товара потребители в итоге получают меньше. Конечно, производители во всем мире время от времени снижают объемы упаковок. По словам экспертов, в России впервые это явление появилось после кризиса 2008 года. Новые волны возникают после очередных финансово-экономических потрясений.
Экономисты называют процесс снижения производителем объема упаковки шринкфляцией (от shrink и inflation, в переводе с английского языка — сжиматься и инфляция).
Чтобы не пугать покупателей повышением цены, производители и сети уменьшают объем, вес или количество товара в привычной упаковке, играют с миллилитрами и граммами. В общем, стараются сделать так, чтобы потребитель не ощутил изменений по стоимости. А российские покупатели, по словам экспертов, о-о-очень чувствительны к ценам.
По данным исследования GfK Rus, с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса сократили размер упаковок на
Санкционная коллекция
Производители продуктов и товаров столкнулись с последствиями санкций весной прошлого года. В марте о приостановке работы в России заявил один из двух производителей асептической (для жидких пищевых продуктов. — Прим. ред.) упаковки Elopak. Появились проблемы с импортным сырьем у второго производителя — Tetra Pak. Остановил поставки крупнейший поставщик картонной неасептической упаковки Stora Enso (
В апреле ЕС запретил поставку в Россию полиграфического сырья и продукции. Оказалось, что краски и отбеливающие вещества для производства упаковки завозились из-за рубежа, а без них невозможно сделать прежний пищевой картон. С этой проблемой столкнулась в первую очередь индустрия напитков. Пришлось отказываться от красочных дизайнов или переходить на пластиковую тару.
Так, производитель соков и детского питания «Сады Придонья» в мае прошлого года заявил, что на полках появятся продукты в новом минималистичном дизайне.
— Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки, — объяснили в компании «Сады Придонья». — Гарантируем, что качество продуктов внутри пакетов не пострадает, и это главное!
Производители отмечали, что такой дизайн — временная и вынужденная мера. Действительно, наш поход по магазинам показал, что кроме соков в светлых пакетах вновь появились яркие «досанкционные» упаковки.
От картона до пластика и обратно
Российские молочники разливают продукцию в разную тару — и картон, и бутылки. Но в последние месяцы полки супермаркетов заставлены именно пластиковой упаковкой.
— Производственные линии в Челябинской области настроены на картон. А с ним были перебои в летний период. На это время мы насытили рынок продукцией в ПЭТ-упаковке, которую производили на других производственных площадках, — подтвердил 74.RU коммерческий директор группы компаний «Российское Молоко» (Челябинский и Магнитогорский молочные комбинаты) Антон Блюмкин. — В настоящий момент вопрос с картоном полностью решен. Налажены все цепочки поставок с производителями, есть альтернативный производитель. Поэтому перебоя с картоном не будет.
Сейчас ведется работа по возвращению на полки продукции в картоне, добавил представитель ГК «Российское Молоко». Это поможет оптимизировать затраты и удержать цену.
Что говорят эксперты
Уменьшение объемов упаковки — мировая тенденция. Она направлена прежде всего на снижение полочной цены и, соответственно, увеличение доступности продуктов питания, считают в «Руспродсоюзе».
— Одна из ключевых причин — низкая покупательная способность населения при сильно растущих издержках производителей и себестоимости продукции, — объяснил зампредседателя правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. — Производители не могут потерять продажи и отпугнуть покупателей ценой товара, иначе им придется закрывать свои заводы. Снижение доходов населения и невозможность повысить цены на товар вынуждает производителей снижать вес упаковки при сохранении цены товара. При этом производители не заинтересованы в необоснованном уменьшении упаковки. Чем меньше продукта производитель продаст, тем меньше выручки он получит.
Еще одна причина сокращения упаковок — урбанизация. По словам Дмитрия Леонова, это новый тренд. Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, прошли.
— Сегодня покупатели чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один/пару приемов пищи — обед или ужин. Для этого небольшой упаковки вполне достаточно, — продолжил представитель «Руспродсоюза». — И третий фактор, который тоже влияет на упаковку, — особенности той или иной категории. Так, небольшая фасовка распространена, если речь идет об экзотических или премиальных продуктах, объем потребления которых невелик.
В любом случае потребитель всегда должен видеть, какой объем товара он покупает. А производитель честно заявлять и указывать на упаковке, что вес или объем продукта уменьшился, отметил топ-менеджер «Руспродсоюза».
Действующее законодательство обязывает производителей наносить на этикетку информацию о количестве продукции. Роскачество внимательно следит за этим и уже выявляло случаи, когда внешне упаковка выглядит аналогично и потребитель не мог понять, что количество приобретаемого продукта стало ниже.
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На себестоимость продукции кроме упаковки влияют и другие факторы: цены на сырье, логистику, кредитные ставки и так далее. Продолжение тенденции на урезание объемов будет зависеть от динамики цен на рынке продовольствия, покупательной способности населения и темпов роста инфляции. Проще говоря, если сильный рост себестоимости продолжится, а доходы потребителей расти не будут, то производители будут делать всё возможное, чтобы товар на полке был доступным населению, но их выручка не падала.