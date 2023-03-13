Ушла в минус на первой же неделе. Как журналист жила на МРОТ и чуть не провалила эксперимент

Наша тюменская коллега из 72.RU, журналист Дарья Макеева в качестве эксперимента с 1 марта живет на средний по стране минимальный размер оплаты труда. В 2023 году он равняется
Разделяй и экономь
До зарплаты оставалось ровно 10 дней. Я как раз вышла из отпуска и денег было в обрез. Нет лучшего времени, чтобы провести эксперимент, пожив на МРОТ, подумала я. В целом это как совместить приятное (на самом деле, не очень) с полезным.
Было время, когда мне приходилось жить и на меньшую сумму в месяц. О, эти студенческие годы. Хотя с тех времен я уже подзабыла, каково это, когда у тебя каждая копейка на счету и ты «от и до» планируешь каждый рубль.
Мой бюджет на месяц заключается в
С учетом всех трат у меня остается 9000 рублей. На каждый день — 290 рублей. Кажется, что для одного — это не так уж и мало. Ну если ты не платишь ипотеку, не имеешь вредных привычек, не покупаешь одежду, не тратишь деньги на всякую ерунду типа маникюра, педикюра, парикмахерской (это я уже молчу о косметологах), не копишь. На существование хватит.
Поход в магазин как маленький праздник
После того как мы объявили этот эксперимент, посыпались десятки комментариев с упреками, мол, не всё предусмотрели, а где траты на это, а где траты на то? Не отрицаю, что месяца мало для «чистоты», но и мы не в научной лаборатории. Суть не в том, чтобы доказать, можно выжить на МРОТ или нет. Результат и так понятен. Интереснее всего наблюдать, как приходится менять свой быт, чтобы прожить на скромную сумму, от чего отказываешься и, главное, как себя ощущаешь. Так что давайте не будем нагнетать, а посмотрим, к каким выводам всё приведет.
Итак. Сразу скажу, что я решила не закупаться продуктами на целую неделю: как это обычно бывает, всего не предусмотришь. А привычные развлечения с моим бюджетом я вряд ли смогу себе позволить. Пускай поход в магазин будет маленьким праздником.
Я не ем мясо, а с настоящими ценами на фрукты и овощи моя жизнь на МРОТ еще осложняется. В Тюмени я живу одна, и сходить на ужин в гости к маме — не вариант. Но с прошлого месяца у меня остался небольшой запас — нет, это не погреб с закатками и тоннами картошки, — буквально три вида круп, которых хватит на одну варку, пакет с замороженными овощами и кусочек теста.
Первый день прошел хорошо. И если бы так было и дальше, то месяц был бы слишком идеальным. Но на второй день практически весь мой дневной бюджет я потратила на подарок коллеге. Этот мой поступок еще не раз осудят комментаторы, ведь те, кто живет на МРОТ, не сдают деньги на подарки. И на работах, где получают такие скромные суммы, подарки — символические. Резонно, но это не про мой случай, и тем более я не жадная.
Несмотря на это, в первые дни питалась я в целом неплохо: на завтрак пару раз были оладьи с джемом, который был на работе, кофе я тоже пила бесплатный, на обед — булгур или макароны с овощами. За первые четыре дня я потратила 867 рублей на продукты и 285 — непредвиденная трата. Это было не так критично на тот момент и в целом в рамки бюджета я бы уложилась с легкостью, даже осталось бы еще несколько сотен рублей.
Конец эксперимента?
Всё бы было прекрасно, если бы не одно но. Я заболела.
У меня были подозрения на ковид, поэтому задача была не просто поскорее вылечиться, но и понять, насколько всё серьезно. Платный тест на ковид, как я делала в прошлом году, конечно же, отпадает. Вызвала врача, и у меня взяли бесплатный мазок. Мне прописали лечение с кучей препаратов от ОРВИ. Прошлый раз, когда пришлось столкнуться с недомоганиями, я потратила 1500 рублей на три упаковки таблеток. Казалось бы, что на этом всё, эксперимент можно прикрывать, потому что, не заняв денег или не получив помощи со стороны, дотянуть до конца месяца сложно.
Но всё оказалось не так плачевно: часть лекарств, которые прописал врач, у меня осталась с прошлого ковида. Тогда мне дали назальные капли и противовирусные даром. Купить пришлось лишь спрей для горла за 369 рублей. Но он стал не нужен уже на третий день болезни, а все остальные лекарства оказались бестолковыми — просто не помогают. По сути, лечусь я чаем с лимоном и промыванием носа. Температуру сбивать нельзя, а горло уже не болит. То есть дорогих лекарств практически не понадобилось, а парацетамол на случай чего в аптечке есть.
Нашлось даже еще два «плюса»: из-за постоянной сонливости и температуры есть днем практически не хочется, а помимо этого у меня освободилось целых 290 рублей, которые были отложены на проезд. Сплошная экономия прямо!
Выводы
Что мы имеем в итоге? Эксперимент однозначно продолжается. За первую неделю с 1 по 5 марта я потратила 1798 рублей. Это на три сотни больше предусмотренного мною бюджета. Но сумма компенсировалась за счет отсутствия трат на проезд в ближайшую неделю. В минусе лишь 58 рублей.
Особых тягот в первую неделю я не почувствовала, пока об этом, видимо, рано говорить. Однако уже появляется напряжение из-за постоянного беспокойства о деньгах и необходимости тщательно следить за тем, сколько ты тратишь. Обычно перед зарплатой я планирую, что мне нужно купить из косметики, одежды или каких-то вещей для животных и дома. В этот раз придется обойтись без этого.
И еще немного наблюдений. Мне становится обидно за то, что пенсионеры живут так постоянно и не могут порадовать себя какими-то мелочами: походом на маникюр, покупкой новой техники или инструментами для хобби. Всё сводится к еде, лекарствам, платам за ЖКХ. По сути — существованию. Если у вас есть возможность — не скупитесь порадовать приятной мелочью своих стариков. И необязательно своих.
Два года назад наши журналисты 72.RU тоже пытались выжить на МРОТ. Лена Леушина и Радик Енчу продержались неделю. Однако методы были разные. Лена тщательно планировала траты и даже составила меню с диетологом. А вот Радик доверился своей интуиции. Что по итогу вышло и как пережили семь дней журналисты — в их авторских колонках.