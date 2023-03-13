Ушла в минус на первой же неделе. Как журналист жила на МРОТ и чуть не провалила эксперимент

Разделяй и экономь

До зарплаты оставалось ровно 10 дней. Я как раз вышла из отпуска и денег было в обрез. Нет лучшего времени, чтобы провести эксперимент, пожив на МРОТ, подумала я. В целом это как совместить приятное (на самом деле, не очень) с полезным.

Было время, когда мне приходилось жить и на меньшую сумму в месяц. О, эти студенческие годы. Хотя с тех времен я уже подзабыла, каково это, когда у тебя каждая копейка на счету и ты «от и до» планируешь каждый рубль.