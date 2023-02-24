«На рынок труда выходит маленькое поколение, а уходит большое». Как за год после начала СВО изменилась российская экономика

Потапенко напомнил, что из российской экономики фактически ушла вся автомобильная промышленность.

— Машины, которые в Китае стоят 900 тысяч , в России продают более чем за 2 миллиона , — рассказал Дмитрий Потапенко. — Создание российского автосборочного предприятия — профанация и имитация бурной деятельности.

Также он утверждает, что на рынке углеводородов произошло падение на 20–25%, потому что торговля на рынке Юго-Восточной Азии не может перекрыть то, что продавалось раньше в страны Евросоюза.



Кроме того, уход зарубежных компаний из страны, по мнению экономиста, привел к всплеску производства российского программного обеспечения.

