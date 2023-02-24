«На рынок труда выходит маленькое поколение, а уходит большое». Как за год после начала СВО изменилась российская экономика

Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. С тех пор прошел ровно год, и за это время произошли серьезные изменения в российской экономике. Об этом — в материале MSK1.RU.
Пакеты с пакетами санкций
Российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко говорит, что ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления и Россия в этом смысле рекордсмен.
Дмитрий Потапенко — экономист, предприниматель и блогер. По образованию инженер-конструктор-технолог (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики). В 90-е годы торговал техникой на «Горбушке» в соседнем ряду с Евгением Чичваркиным (признан в РФ иноагентом). С 2003 по 2005 год управлял сетью «Пятерочка» в Москве и Московской области. Сейчас — генеральный директор ООО «МДГ».
Потапенко напомнил, что из российской экономики фактически ушла вся автомобильная промышленность.
— Машины, которые в Китае стоят
Также он утверждает, что на рынке углеводородов произошло падение на 20–25%, потому что торговля на рынке Юго-Восточной Азии не может перекрыть то, что продавалось раньше в страны Евросоюза.
Кроме того, уход зарубежных компаний из страны, по мнению экономиста, привел к всплеску производства российского программного обеспечения.
— При этом никто не задумывается, как это — не было российского программного обеспечения и вдруг внезапно появилось, — уточнил Потапенко. — А дело в том, что все компании, которые сюда приходили, приносили с собой базовые коды и обучали специалистов. Так что это просто ворованное, но с перебитыми номерами.
Дмитрий считает, что западные бюрократы мало чем отличаются от российских. По его словам, в качестве государственных санкций после шестого пакета идут пакеты с пакетами.
— В то же время уход частных компаний, которые забирают технологии — это серьезный удар. — Производства деградируют и будут деградировать, — пояснил он.
Провинция и мегаполисы
Экономико-географ Наталья Зубаревич считает, что в Москве и других мегаполисах люди пострадали немного иначе, чем жители провинции.
— В провинции было больше мобилизованных, им что-то заплатили, — объяснила она. — Проблемы есть, но провинциальным людям досталось, как правило, больше социальных выплат от государства — например, малоимущим семьям. В крупных городах подобного не было, а страхи были, поэтому люди уезжали.
По ее словам, в крупных городах потеряли широту потребления после ухода из России части компаний. Люди вынуждены переходить в основном на китайскую продукцию и чувствуют себя из-за всего этого не совсем хорошо.
Наталья Зубаревич — российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. Доктор географических наук, профессор.
— Во-первых, на рынок труда выходит маленькое поколение молодых трудоспособных ребят, а уходит большое поколение, — уточнила Зубаревич. — Во-вторых, провинцию мобилизовали. В-третьих, многие уехали. Дефицит айтишников, по словам Министерства цифрового развития, около 15%. Кроме того, спада производства и услуг нет. Учитывая всё это, безработица сейчас на исторических минимумах.
Согласно данным Росстата, реальные зарплаты людей упали за
— У нас до пандемии был 4,7% [уровень] безработицы, а сейчас 3,7%, по-моему. Исторический минимум, — сказал президент.
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