Верните деньги: как получить налоговый вычет, который пообещал поднять Путин

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин предложил увеличить размеры социального налогового вычета на обучение детей, а также оплату медицинских услуг и покупку лекарств. Все детали станут ясны, когда будут внесены соответствующие поправки в документы, однако многое понятно уже сейчас. Мы собрали всю актуальную информацию, которая известна о налоговом вычете на данный момент.
Как работает налоговый вычет?
Налоговый вычет — это та сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу. Подоходным налогом, который в России составляет 13%, облагаются все доходы. Например, с зарплаты в размере 10 тысяч рублей (это меньше МРОТ, но мы берем круглую сумму для наглядности), налог составит 1,3 тысячи рублей, а на руки человек получит 8,7 тысячи.
Если у человека есть право на налоговый вычет, то налог будут насчитывать не на весь доход, а на ту часть, которая выше суммы налогового вычета. Если налог уже заплачен, то ФНС вернет деньги.
За что можно вернуть деньги?
Путин говорил о социальном налоговом вычете. Он предоставляется, если человек оплачивал обучение, лечение, страхование, вкладывался в благотворительность или собственную пенсию, в 2023 году впервые можно получить социальный налоговый вычет за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Отдельно предоставляется налоговый вычет при оплате обучения детей.
Сколько денег вернут?
Зависит от того, сколько налогов вы заплатили и сколько денег потратили, но есть максимум. Сейчас максимальная сумма основного социального налогового вычета составляет 120 тысяч рублей, максимальная сумма вычета на обучение детей — 50 тысяч рублей. То есть если вы заплатили за год учебы ребенка в вузе 300 тысяч рублей, то вычет получите только с 50 тысяч.
— Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей, — заявил Владимир Путин 21 февраля. — 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.
Обратите внимание, вернут не всю сумму, а только налоги с нее. То есть на руки сейчас можно получить
Как получить налоговый вычет?
Ситуации разные, однако в большинстве случаев с социальными налоговыми вычетами, о которых говорил Владимир Путин, порядок такой: работодатель, будучи налоговым агентом, каждый месяц перечисляет налоги сотрудника в ФНС, по итогам года сотрудник предоставляет в ФНС документы о праве на налоговый вычет, ему возвращают деньги.
Если речь идет о возврате денег за обучение, нужен договор с образовательной организацией, за спорт — с организацией из списка Минспорта, за лечение — договор с медучреждением и справка об оказании медицинских услуг. Также во всех случаях нужны чек или квитанция об оплате. Если вы получаете вычет за ребенка, понадобится свидетельство о рождении.
Помимо этих документов, понадобится справка по форме 2-НДФЛ за предыдущий год (получите ее в бухгалтерии), заполненный бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (его можно скачать на сайте налоговой) и паспорт. Все документы нужно предоставить в налоговую — лично или через сайт ФНС. Для оформления в личном кабинете на сайте справка 2-НДФЛ не нужна — данные в нем появляются, как только отчитается работодатель.
Президент также говорил, что порядок предоставления вычета нужно упростить, однако подробности не озвучивал.
Когда можно получить вычет?
Подавать документы на налоговый вычет по старым правилам можно с 1 марта, а вот когда вступят в силу новые правила и суммы — пока непонятно, нужно дождаться поправок в законы. Обычно поручения президента из посланий Федеральному собранию за прошлые годы выполнялись довольно быстро, иногда — за несколько месяцев.