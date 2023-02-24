Верните деньги: как получить налоговый вычет, который пообещал поднять Путин

Налоговый вычет — это та сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу. Подоходным налогом, который в России составляет 13%, облагаются все доходы. Например, с зарплаты в размере 10 тысяч рублей (это меньше МРОТ, но мы берем круглую сумму для наглядности), налог составит 1,3 тысячи рублей, а на руки человек получит 8,7 тысячи.



Если у человека есть право на налоговый вычет, то налог будут насчитывать не на весь доход, а на ту часть, которая выше суммы налогового вычета. Если налог уже заплачен, то ФНС вернет деньги.

