Вор украл телефон и взял на его владельца кредит. Пострадавший больше двух лет избавлялся от долга

Ситуация, когда выплачивать кредит приходится вовсе не тому, кто пользовался деньгами, не такая уж и редкость. Порой люди берут кредиты для друзей, а те потом не хотят отдавать деньги, а бывает, что на человека займы оформляют и вовсе без его ведома — так, например, было у Максима из Екатеринбурга, когда его аккаунт на «Госуслугах» оказался в руках мошенников. В похожую ситуацию попал Павел из Санкт-Петербурга — на него кредит оформили через приложение на украденном телефоне.



В июле 2020 года Павел не обнаружил у себя телефона — он говорит, что мобильный украли ночью. Купив новый телефон и восстановив сим-карту, он зашел в приложение банка, чтобы проверить баланс, и заметил, что счета пусты, зато на нем висит долг: заполучивший мобильник человек оформил кредит на 480 тысяч рублей через банковское приложение и сразу вывел деньги на другие счета. В тот же день Павел подал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета, а заявителя признали потерпевшим.

