Женщину нашли приставы из-за долга 19-летней давности. Как узнать о своих кредитах из прошлого (даже если вы уверены, что их нет)

— Непонятно, откуда эти пени взялись, потому что кредит-то был закрыт, — рассказывала Ксения. — Мне сказали, что это был даже не кредит, а карта. И я думала, что закрыла кредит, а может, это было обслуживание по карте или еще что-то. Они сами мне не могут сказать, откуда этот долг взялся. Оказалось, что сумма была 1018 рублей. У меня якобы был остаток, и они прикрутили какую-то пошлину и пени. И получилось 2018 рублей.

Ксения недоумевала, почему банк своевременно не сообщил ей о долге — за это время у нее не изменились ни прописка, ни серия и номер паспорта. В банке ей ответили, что в 2005 году продали долг коллекторам, но они тоже не смогли найти женщину, после чего вернули базу назад в банк. Но и тогда Ксению не смогли найти — всё решилось лишь после того, как дело передали в суд.