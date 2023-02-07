Мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами. Как не потерять деньги?

Мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами: они размещаются в общественном месте на объявлениях, в которых людям обещают некие социальные выплаты. Чтобы их получить, нужно всего лишь перейти по QR-коду. Всё заканчивается тем, что у людей обманом выманивают личные данные и забирают деньги с банковских карт. Разобрались в том, как работает эта схема и что нужно делать, чтобы не потерять деньги.
Выплата в мессенджерах
О новом способе мошенничества в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Герман Зубарев. По его словам, мошенники всегда используют два базовых сценария в своем «многообразии легенд»: это либо предложение чего-то заманчивого (скидок, бонусов, выплат), либо запугивание (потеря денег, уголовное преследование, оформление кредита на паспортные данные). Сейчас мошенники пытаются привязывать эти сценарии к техническим новинкам — например, к использованию QR-кодов в общественных местах.
— В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты.
По словам Германа Зубарева, коды размещаются там, где они очень заметны: на стенах домов, в подъездах, на остановках, парковках и других общественных местах, где скапливается большое количество людей. При этом такой способ взаимодействия с жителями городов совсем не новый — раньше вместо QR-кодов размещали рекламу с номерами телефонов.
— Использование чат-ботов у людей вызывает дополнительное доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства, — пояснил зампред Банка России. — Злоумышленники и раньше пользовались мессенджерами для голосовых звонков. Другое дело, что сейчас такие звонки — восходящий тренд. Мошенники вынужденно переходят на этот способ контакта, потому что применять обычную телефонную связь всё сложнее. Мобильные операторы обязаны противодействовать мошенническим звонкам, действуют антиспам-сервисы, которые в том числе продвигают и банки.
Юрист Андрей Конышев отметил, что сейчас наступает эра киберпреступлений, и правоохранительные органы в техническом плане к этому не готовы — остается только предупреждать людей различными способами.
— Почему именно сейчас популярна эта схема? Ответ простой: люди верят. Телефон есть у каждого — от дошкольника до пенсионера, новых схем по выманиванию денег у людей становится всё больше и больше, причём многие разрабатываются за рубежом, — пояснил юрист.
Как с этим бороться
Кажется, что предупреждений о телефонных мошенничествах и киберпреступлениях полно: статьи в интернете, передачи по телевизору и, в конце концов, объявления в подъездах. Но несмотря на это, каждый день мы читаем очередную новость о том, что кого-то обманули по телефону или в мессенджере. Не исключением станет и ситуация с QR-кодами. Что нужно делать?
— В первую очередь надо порекомендовать молодому поколению, чтобы предупреждали родственников: бабушек, дедушек, мам, пап — о том, что никогда нельзя доверять такому. Нужно больше население просвещать в этом плане, только такой метод борьбы может помочь, пока технически это не особо возможно, — считает Андрей Конышев.
По словам зампреда Банка России Германа Зубарева, несмотря на всплеск интереса мошенников к мессенджерам, главным каналом по-прежнему остается телефонный звонок. В 2022 году было заблокировано более 750 тысяч номеров, с которых поступали звонки мошенников, но в случае с мессенджерами такой способ не работает — звонок идет через интернет-линию.
— Очень высок уровень анонимности звонящего, поэтому привлечь его к ответственности крайне сложно. К таким звонкам надо быть еще более внимательным, чем к традиционным телефонным, — отметил Герман Зубарев. — Не надо раскрывать свои личные и финансовые данные. Настоящие сотрудники банков, работники правоохранительных или государственных органов не звонят гражданам через мессенджеры, не рассылают фото или сканы документов.
Кроме того, для защиты от мошенников ЦБ готовится внедрить двухдневный «период охлаждения», в течение которого подозрительные переводы будут приостановлены — законопроект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года. В документе указано, что банк плательщика в течение двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который находится в базе данных ФинЦЕРТ (Центра взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности) Банка России. В эту базу попадает информация о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента.
— «Период охлаждения» нужен, чтобы у человека было время на осмысление происходящей ситуации. Ведь он не сразу осознает, что находится под влиянием аферистов, которые под различными предлогами пытаются убедить его расстаться с деньгами. За два дня человек сможет обдумать свои действия или кто-то из родственников может заметить, что происходит что-то неладное, — пояснил Герман Зубарев.
Экономист Константин Селянин считает, что подобные мошеннические схемы держатся в первую очередь не на технических уловках, а на знании социальных феноменов.
— С одной стороны, эти схемы рассчитаны на людей, падких до скидок, халявы. С другой стороны, используются реалии нашего времени, — пояснил экономист. — Почему для схемы с QR-кодами были выбраны именно социальные выплаты? Потому что россияне не способны разобраться в том количестве правил и условий, которые нужно соблюдать, чтобы получить эти выплаты. Государству нужно сделать законы понятнее и проще, тогда ни один мошенник не смог бы ни в чём убедить человека. Кроме того, властям нужно разработать меры противодействия мошенничеству, но умеренные, чтобы это не навредило обычным людям. И, конечно, позаботиться об их воспитании и образовании.
Что еще почитать по теме
Телефонные мошенники постоянно находят новые способы обмануть людей и получить их деньги. Кем они только не представлялись — и службой поддержки сотовых операторов, и специалистами из банка, и даже сотрудниками полиции или ФСБ. Иногда некоторые новые схемы — это хорошо забытые старые, которые пришлось обновить (все-таки люди учатся на своих ошибках). А вы сможете разгадать их хитрые ходы и понять, обманывают вас или нет?
Мошенники могут подстерегать даже в приложениях для знакомств. Например, вот история про екатеринбурженку, которая отдала аферисту деньги, отложенные на квартиру. Она была уверена, что вкладывает их в криптовалюту. Мужчина рассказал ей, что живет в Гонконге, а в середине декабря прилетит в Екатеринбург. В переписке обычные вопросы «как дела?» и «чем занимаешься?» сменились на «а ты знаешь, как работают краткосрочные инвестиции?». После этого всё и завертелось. Рассказываем, как не попасться на удочку.
Страхование заёмщика при выдаче кредитов приносит банкам сверхприбыль. Если обратиться за этой услугой к сторонней, а не дружественной банку организации, это обычно выходит значительно дешевле. Поэтому убедить заемщика застраховать кредит пытаются любыми способами: выгодной процентной ставкой, угрозой невыдачи кредита. Правозащитник Василий Черепанов разобрался, каким образом при небольшой доле банков на рынке страхования их прибыль оказывается больше, чем у страховых компаний.