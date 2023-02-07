Мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами. Как не потерять деньги?

Юрист Андрей Конышев отметил, что сейчас наступает эра киберпреступлений, и правоохранительные органы в техническом плане к этому не готовы — остается только предупреждать людей различными способами.

— Почему именно сейчас популярна эта схема? Ответ простой: люди верят. Телефон есть у каждого — от дошкольника до пенсионера, новых схем по выманиванию денег у людей становится всё больше и больше, причём многие разрабатываются за рубежом, — пояснил юрист.

Как с этим бороться

Кажется, что предупреждений о телефонных мошенничествах и киберпреступлениях полно: статьи в интернете, передачи по телевизору и, в конце концов, объявления в подъездах. Но несмотря на это, каждый день мы читаем очередную новость о том, что кого-то обманули по телефону или в мессенджере. Не исключением станет и ситуация с QR-кодами. Что нужно делать?