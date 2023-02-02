«Накинули процент»: владельцам мобильников добавили новую комиссию при оплате связи

С 1 февраля абонентам крупного сотового оператора придется платить комиссию за пополнение баланса. Надбавка не превысит одного процента от суммы платежа. Об этом клиентов уведомила компания МТС. Разбираем, откуда взялся очередной сбор, кому и сколько придется доплачивать, насколько законна комиссия и что за этим стоит.
С кого спишут комиссию
Уведомления от одного из крупных сотовых операторов — МТС — о введении комиссии за оплату связи абоненты начали получать еще в январе. Об этом нашим коллегам из 74.RU сообщили несколько читателей.
— Получается, я перевожу деньги своему оператору и должен еще дополнительно платить. Это беспредел какой-то! — возмутился один из читателей, попросивший разобраться с очередным сбором.
— Пять — десять рублей в месяц вроде бы небольшие деньги. Но когда все вокруг — энергетики, мусорщики, а теперь еще и мобильные операторы — пытаются отщипнуть свою долю, просто бесит, — объяснил недовольство другой.
Размер комиссии можно будет узнать в СМС о поступлении платежа, говорится в сообщениях, полученных абонентами МТС. Оператор пообещал присылать точную сумму, на которую надо пополнить баланс с учетом комиссии, за день до списания платы по тарифу.
При этом дополнительный сбор будут платить не все, объяснили 74.RU в пресс-службе МТС.
— Комиссия может взиматься в зависимости от выбранного абонентом способа оплаты связи. К примеру, при подключении автоплатежа в приложении «Мой МТС» или своего банка комиссия не взимается. Также без комиссии пополнить баланс можно картой «МТС Банка» в приложении «Мой МТС», на сайте Mts.ru, в приложении или на сайте «МТС-Банка», — рассказали в пресс-службе оператора, входящего в «Большую четверку».
Информация о новых условиях также размещена на сайте компании. Там говорится о том, что пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. Но объяснять, что это за расходы (читай — причина появления комиссии), представители оператора не стали.
А что с другими операторами?
В компании «МегаФон» сообщили, что сейчас никаких комиссий при оплате услуг связи с абонентов не берут.
— Наши абоненты могут пополнять мобильный счет без комиссии с помощью любых банковских приложений, в том числе Сбербанка. Мы также предлагаем удобные способы оплаты в мобильном приложении «МегаФона», через систему быстрых платежей, а также в салонах связи, — отметили в пресс-службе «МегаФона». — Мы не планируем менять эти условия.
Между тем в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что с 24 октября изменятся условия пополнения счета телефона через Сбер. Речь шла о комиссии 1,44%. При этом предлагалось несколько вариантов, как оплачивать услуги связи без комиссии. Справедливости ради скажем, что никто из абонентов «МегаФона» так и не столкнулся со списанием комиссии.
— В «Билайне» условия пополнения баланса не менялись, — сообщили 74.RU в пресс-службе компании «ВымпелКом».
В Tele2 не ответили на запрос редакции.
Как ситуацию оценили эксперты
Банки берут слишком большую плату за пополнение счета. Если раньше операторы самостоятельно компенсировали клиентам банковские комиссии, то теперь они отказываются от этой практики, указали эксперты. В нынешних условиях, когда затраты телекоммуникационных компаний постоянно растут, первым делом режут необязательные статьи расходов.
— Операторы не вводят комиссии за пополнение счета. Это те комиссии, которые банки берут за перевод средств абонентов на счета операторов. Именно поэтому и у МТС, и у «МегаФона» — разные комиссии по разным способам пополнения, — объяснил руководитель агентства Content Review Сергей Половников. — Весь прошлый год операторы вели переговоры со Сбербанком, который выставлял какие-то немыслимые комиссии за прием платежей в пользу операторов. Из 100 рублей, которые платит абонент, до оператора доходило 97–98 рублей. Остальное забирал себе банк. На каком основании, честно говоря, неведомо. Потому что даже за коммуналку такие комиссии не берут. А интернет стал такой же, если не более необходимой услугой. Человек готов без воды посидеть, а без интернета — вряд ли.
У всех операторов есть способы пополнять счет без комиссии, подчеркнул эксперт. А их клиенты теперь вольны выбирать, каким способом это делать. И в некоторых случаях самостоятельно платить банку комиссию.
— У Сбербанка — огромные комиссии для сотовых операторов, в 100 раз выше, чем у других банков. За прием платежей за связь самый крупный российский банк берет один процент с небольшим. Для сравнения: у других банков комиссия за оплату мобильной связи — 0,008%, — объяснил главный редактор сайта Mobile-review.com Эльдар Муртазин. — Поэтому когда МТС говорит о комиссии «до одного процента», он имеет в виду как раз комиссию Сбера. Перекладывая нагрузку на потребителей, сотовые операторы ведут своеобразный переговорный процесс с тем же Сбером. Ведь большинство абонентов — клиенты этого банка. По смыслу вполне резонно. Операторы пытаются договориться с банками, чтобы они не жестили с комиссиями.
74.RU попросил Сбербанк уточнить, менялась ли комиссия по приему платежей в адрес сотовых операторов и каков ее размер сейчас.
Сбербанк не вводил и не планирует вводить никаких комиссий на оплату мобильной связи в СберБанк Онлайн, сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка.
— С 01.02.2023 года компания MТС устанавливает комиссию в размере 1% для своих абонентов в зависимости от способа пополнения мобильного счета, и она не связана с комиссией, которую оплачивает сотовый оператор Сберу за обслуживание системы приема платежей. Комиссия за обслуживание сотовых операторов в Сбере не повышалась, — добавили представители банка. — Мы рекомендуем клиентам подключить автоплатеж на оплату сотовой связи в СберБанк Онлайн — в этом случае комиссия не взимается.
Рано или поздно у остальных операторов тоже появятся комиссии, спрогнозировали эксперты. Но абонентам в любом случае оставят хоть какую-то возможность платить за услуги связи без комиссии. Иначе компаниям тут же прилетит предписание от антимонопольной службы.