«Накинули процент»: владельцам мобильников добавили новую комиссию при оплате связи

При этом дополнительный сбор будут платить не все, объяснили 74.RU в пресс-службе МТС.



— Комиссия может взиматься в зависимости от выбранного абонентом способа оплаты связи. К примеру, при подключении автоплатежа в приложении «Мой МТС» или своего банка комиссия не взимается. Также без комиссии пополнить баланс можно картой «МТС Банка» в приложении «Мой МТС», на сайте Mts.ru, в приложении или на сайте «МТС-Банка», — рассказали в пресс-службе оператора, входящего в «Большую четверку».



Информация о новых условиях также размещена на сайте компании. Там говорится о том, что пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. Но объяснять, что это за расходы (читай — причина появления комиссии), представители оператора не стали.

