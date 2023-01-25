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Россияне могут предложить темы для обсуждения на ПМЭФ-2023

Фонд Росконгресс продолжает принимать идеи

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Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года

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Темы для ПМЭФ-2023, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге, в этом году могут предложить как эксперты, так и просто заинтересованные граждане. Фонд Росконгресс накануне Нового года открыл площадку для приема идей и уже получил 520 предложений. Авторами тем стали 277 человек.

— С момента открытия площадки к работе присоединилось 868 человек. Из них 349 участников с форума «Сильные идеи для нового времени»-2022 и 279 участников, которые с нами еще с форума 2020 года, — сообщили организаторы проекта.

Темы определяются в рамках восьми направлений: идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан. Сбор тем продлится до 15 февраля.

РосконгрессПМЭФ
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