Когда придут деньги? Отвечаем на главный вопрос о детских пособиях: путинском и универсальном

С наступлением 2023 года в российской системе соцподдержки произошли изменения: новые пособия, объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования, откорректированные правила назначения пособий. В связи с этим возникает много вопросов. Например, в Челябинске семья с маленьким ребенком обратилась в редакцию 74.RU, «потеряв» путинское пособие: оно не пришло в обычный срок, аналогичные вопросы поступали и из других регионов. На самые распространенные вопросы об универсальном пособии мы отвечали в этом материале, а сегодня коротко о главном: когда ждать денег?
Первое, что нужно знать, — пособие на ребенка до трех лет, которое в народе прозвали путинским, в этом году стало частью единого универсального пособия. Выплату назначают по новым правилам, подробнее о которых мы рассказывали в этом материале. Но по старым правилам тоже еще можно оформиться: для семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, действует переходный период. Пока ребенку не исполнится три года, на первенца можно получать выплату в размере детского прожиточного минимума, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека.
Если вы подаете заявление на пособие прямо сейчас, то первые деньги на счет поступят в течение пяти рабочих дней с момента, когда заявление на пособие будет одобрено. На рассмотрение заявления может понадобиться до 10 дней, но срок могут и продлить. По нынешним правилам, заявителю не нужно предоставлять справки о доходах — достаточно паспорта и заявления, остальное соцфонд сам запрашивает у других организаций. И вот если запрошенные сведения не поступили, то срок принятия решения могут отложить на 20 рабочих дней.
То есть если вы, например, подали заявление в новогодние каникулы, то отсчитывайте срок с первого рабочего дня — 9 января. 10 дней с этого момента уже прошло, но если каких-то сведений не поступило, то соцфонд может подождать еще 20 рабочих дней, то есть четыре календарные недели. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.
— Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, — сообщается на сайте социального фонда.
То есть если заявление было подано в каникулы, а одобрено в пятницу, 20 января, то деньги придут на счет, который вы указали в заявлении, до пятницы 27 января включительно. А следующую выплату, за февраль, вы получите уже в марте.
Тем, кто пособие оформлял еще в прошлом году, подать заявление заново при желании можно, но не обязательно — они продолжат получать назначенные выплаты, пока не истечет срок назначения. Январские выплаты придут еще по старой схеме, а с февраля деньги будут приходить так же — в следующем месяце за предыдущий.
Помимо универсального и путинского пособий, у родителей еще остаются выплаты из материнского капитала, которые с этого года можно получить на каждого ребенка (но не всегда это выгодно), и еще четыре детские выплаты, о которых мы рассказывали в этом материале.