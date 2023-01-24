Когда придут деньги? Отвечаем на главный вопрос о детских пособиях: путинском и универсальном

Первое, что нужно знать, — пособие на ребенка до трех лет, которое в народе прозвали путинским, в этом году стало частью единого универсального пособия. Выплату назначают по новым правилам, подробнее о которых мы рассказывали в этом материале. Но по старым правилам тоже еще можно оформиться: для семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, действует переходный период. Пока ребенку не исполнится три года, на первенца можно получать выплату в размере детского прожиточного минимума, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека.

