С 9 января МФЦ начнут принимать заявления на новое детское пособие. Кто его сможет получить?

Так называемое правило нулевого дохода, которое ввели несколько лет назад, звучит, грубо говоря, так: «кто не работает — тот не ест». Согласно этому правилу все взрослые члены семьи должны иметь белый доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия.



Если таких доходов нет, то пособие получить тоже можно, но должны быть уважительные причины для того, чтобы не работать. К ним относятся:



уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше);

уход за ребенком-инвалидом;

учеба в очной форме;

срочная служба (и 3 месяца после нее);

пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения);

продолжительное лечение (более 3 месяцев);

безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода).



Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми. Кроме того, правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных — даже если до мобилизации человек не работал, пособие его ребенку всё равно назначат.

