Грозит ли рублю новый обвал? Отвечают экономисты

Ранее Банк России опубликовал предварительную оценку профицита платежного баланса в январе — ноябре 2022 года — $ 225,7 млрд, подчеркнув его рост год к году более чем вдвое из-за рекордного роста профицита торговли товарами и услугами при благоприятной конъюнктуре цен и из-за уменьшения стоимости импорта.



Но сейчас импорт восстанавливается, отмечает Наталия Орлова. Так, в ноябре профицит торгового баланса достиг минимумов с июня 2021 года — $ 12,6 млрд рублей, подсчитал Telegram-канал «Твердые цифры». Резкое снижение импорта товаров во втором квартале 2022 года сменилось его постепенным восстановлением, отмечали в ЦБ.

