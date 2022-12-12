Белорусская кола, уругвайский сыр и не только! Какие импортные продукты остались в магазинах, а что заменили аналогами

Не прошли мимо и Froneri — официальный производитель некоторой продукции Nestle в России. Это фирма выпускала по лицензии для российского рынка мороженое Maxibon и Extreme, драже «Бон Пари», шоколад Alpen Gold и Nestle. Вместо Maxibon теперь «Maxiduo Страчателла» — «ванильное мороженое с кусочками шоколада, покрытое хрустящим печеньем с одной стороны и шоколадной глазурью с солеными бисквитами с другой». А Extreme заменит другое похожее мороженое Sunréme, которое представлено на сайте компании в двух версиях — клубника со сливками и малина-банан. Сообщается также, что с точки зрения ингредиентов всё осталось как прежде, кроме одной детали — в Sunreme используют обычное молоко вместо сухого.