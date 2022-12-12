Белорусская кола, уругвайский сыр и не только! Какие импортные продукты остались в магазинах, а что заменили аналогами

Полки с «импортозамещенными» товарами уже давно никого не удивляют. Российские ритейлеры продолжают пополняться аналогами пропавших продуктов из-за введенных санкций — поспешная подмена произошла успешно, и говорить о каком-то дефиците не приходится. Тем не менее некоторые бренды ушли с рынка не полностью — кто-то оставил нам товары первой необходимости, а кто-то воспользовался небольшими хитростями и продолжил продажу своей продукции в новом обличии.
Корреспондент MSK1.RU Денис Кислёнков посмотрел, какими товарами пополнился ассортимент, где эти продукты производят и действительно ли некоторые производители полностью ушли рынка.
Коты Шрёдингера
Как известно, Coca-Cola провела ребрендинг после официального ухода из России. Так как продукцию под названием «Добрый» производит компания «Мултон», 100% акций которой принадлежат Coca-Cola Company. Получается, что бренд умудрился покинуть российский рынок и остаться на нем одновременно. Так, «Кола» стала «Добрый Cola», «Спрайт» превратился в «Добрый Лимон-лайм», а «Фанта» — в «Добрый Апельсин».
Аналогичная ситуация происходит и с другими напитками, которые принадлежат этой компании. То есть теперь продукцию со знакомыми названиями россияне на полках магазинов больше не увидят. Однако насладиться любимой газировкой они всё равно смогут. Ведь Coca-Cola Company, «покинув» наш рынок, судя по всему, решила сосредоточиться на выпуске исключительно локальных брендов — «Добрый», Rich и «Моя Семья».
Но если же вам всё-таки хочется выпить чего-то «настоящего», то всегда пожалуйста. Никто вам не запрещает воспользоваться интернетом, чтобы сделать свой заказ. К слову, упаковку из 24 баночек произведенной в Польше «Кока-Колы» сейчас можно заказать за 2000–2500 рублей.
Похожий фокус провернула и компания PepsiCo. Прекратив выпуск в России газировок под брендами Pepsi, Mirinda, Schweppes и так далее, она запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и «Русский дар». Например, Frustyle Orange, похожий на «Миринду», или Evervess, напоминающий Schweppes. К слову, последний бренд — достойный аналог «оригинала», но это, конечно же, всё сугубо субъективно.
Помимо этого, PepsiCo продолжает продажу и других своих известных брендов — «Любимый», «Я», J7, «Фруктовый сад». Также в России остались и чипсы под брендами Lay’s, «Хрустим», Cheetos, Doritos.
Не прошли мимо и Froneri — официальный производитель некоторой продукции Nestle в России. Это фирма выпускала по лицензии для российского рынка мороженое Maxibon и Extreme, драже «Бон Пари», шоколад Alpen Gold и Nestle. Вместо Maxibon теперь «Maxiduo Страчателла» — «ванильное мороженое с кусочками шоколада, покрытое хрустящим печеньем с одной стороны и шоколадной глазурью с солеными бисквитами с другой». А Extreme заменит другое похожее мороженое Sunréme, которое представлено на сайте компании в двух версиях — клубника со сливками и малина-банан. Сообщается также, что с точки зрения ингредиентов всё осталось как прежде, кроме одной детали — в Sunreme используют обычное молоко вместо сухого.
«Старший брат» Nescafе Dolce Gusto — Nespresso — тоже приостановил продажи в России. На российском заводе Nestle в Краснодарском крае, в Тимашевске, производят только растворимый кофе под маркой Nescafе. А как сообщают наши коллеги из РБК, чай брендов Lipton, Saito и Brooke Bond перестанет производиться на российском рынке к концу 2022 года, вскоре после этого компания, выпускающая его, прекратит его продажу и дистрибуцию.
Борьба за место под солнцем
Другие зарубежные производители, не упуская возможности, пытаются занять нишу уходящих гигантов такими же по вкусу продуктами, но под другими марками. Похвастаться своими версиями популярных напитков и продуктов могут еще и отечественные производители. Особенно когда для западных конкурентов возникло не самое лучшее время. Но не всё так безоблачно. Даже если качество наших напитков со временем станет лучше, для продвижения нового продукта на рынке им придется вложить немалые средства. Свою версию культовых напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite представили компании «Очаково» и «Черноголовка». Последние и вовсе стремятся занять 50% рынка страны, как заявила генеральный директор «Черноголовки» Наталия Сахнина.
Новыми вариантами популярных напитков обзавелась также российская компания «Юнайтед боттлинг груп», выпускающая газировку Funky Monkey и «Калинов Кола» от компании ООО «ФонтеАква». Или G-Drive Cola, которую можно купить на АЗС «Газпромнефть».
Магазинные полки наводнили не только отечественные производители. Потеснила своих конкурентов и «Бела-Кола» Минского завода безалкогольных напитков. А среди молочной продукции уругвайские сыры от La Cooperativa Nacional de Productores de Leche не являются какой-то редкостью.
Некоторые зарубежные бренды среди крепкого алкоголя тоже объявили о своем уходе. Но российские власти уже решили эту проблему с помощью параллельного импорта наиболее известных марок — Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's и так далее. Этот крепкий алкоголь по-прежнему красуется на наших полках. Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы и производители спиртного подсуетились, и на полках теперь в изобилии представлены джины, виски и коньяки, разлитые в России.
Аналогов популярного холодного чая Lipton появилось море. Их место пытаются занять напитки от мясного гиганта «Мираторг» и напитки от грузинского поставщика Gurieli. А вот привычные всем нам сладости остались. Их выпуском занимается ООО «Марс». Производят конфеты в Московской области, в городе Ступино. Похожая ситуация и с компанией Heineken, которая объявила о своем уходе с российского рынка и запустила процесс передачи своих активов еще в марте. Заводы «Балтика» работают отдельно, поэтому пиво Tuborg, например, всё еще можно купить в магазинах Москвы.
Итак, как выяснилось, не так уж много брендов покинули наш рынок. Компании нашли способ остаться. Кто-то сделал ребрендинг, кто-то начал продвигать похожую продукцию под другими марками. Но полное доминирование они, конечно же, потеряли. Поэтому у отечественных и других менее известных зарубежных брендов появилась хорошая возможность выбиться в лидеры. Чем они, собственно, и воспользовались. Правда, каких-то коренных изменений всё еще не произошло, ведь продукция параллельного импорта всё еще пользуется огромным спросом. Плюс не все компании действительно ушли с нашего рынка.
Касательно тех же газировок — ретейлеры продолжают закупать не только новые локальные бренды напитков со вкусом колы, но и пытаются поставлять напитки из дружественных стран. На магазинных полках можно обнаружить как оригинальную Coca-Cola, привезенную к нам из Казахстана, например, так и ее аналоги из Белоруссии. Ну и переименованные напитки всё так же на месте.
Напомним, начиная с февраля
Ранее мы писали, какую электронику и за сколько теперь продают в России, и рассказали, остались ли импортные товары для ремонта.