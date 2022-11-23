Государство снижает НДС на 23 социально значимых продукта — что подешевеет в 2023 году

В Госдуме в очередной раз задумались над тем, как сократить уровень бедности и социального неравенства в стране, и предложили вдвое снизить НДС на некоторые товары. Но такое изменение ждет не все категории, а только те, что считаются социально значимыми для большей части населения России. Рассказываем, что входит в этот список.



С 1 января 2019 года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые увеличили ставку НДС с 18 до 20 процентов. Предполагалось, что за счет этого российская казна существенно обогатится. По оценке Министерства финансов, в 2020 году от повышения ставки НДС до 20% бюджет должен был пополниться на 639 миллиардов рублей, в 2021-м — на 686 миллиардов, а в 2022-м и вовсе на 737 миллиардов. Итого — больше двух триллионов рублей за три года. Эти деньги планировали потратить на нацпроекты.

