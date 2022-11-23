Государство снижает НДС на 23 социально значимых продукта — что подешевеет в 2023 году

В Госдуме в очередной раз задумались над тем, как сократить уровень бедности и социального неравенства в стране, и предложили вдвое снизить НДС на некоторые товары. Но такое изменение ждет не все категории, а только те, что считаются социально значимыми для большей части населения России. Рассказываем, что входит в этот список.
С 1 января 2019 года в Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые увеличили ставку НДС с 18 до 20 процентов. Предполагалось, что за счет этого российская казна существенно обогатится. По оценке Министерства финансов, в 2020 году от повышения ставки НДС до 20% бюджет должен был пополниться на 639 миллиардов рублей, в 2021-м — на 686 миллиардов, а в 2022-м и вовсе на 737 миллиардов. Итого — больше двух триллионов рублей за три года. Эти деньги планировали потратить на нацпроекты.
В то же время выросли налоговые вычеты в сферах энергетики, добычи и первичной переработки природных ресурсов, и сумма вычета, заявленного по ставке 0% при экспорте нефти и нефтепродуктов только крупнейшими налогоплательщиками, превысила 147,3 миллиарда рублей.
Таким образом, как говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации…», задекларированное повышение ставки НДС для увеличения финансирования национальных проектов себя не оправдало. Налоги, которые легли дополнительным бременем на всю экономику и граждан страны, пошли на дополнительные выплаты в перечисленные выше сферы, которые и без этого повышения дохода являются самыми высокодоходными и с самой высокой зарплатой в стране.
Теперь власти решили подойти к росту российской экономики с другой стороны и предложили до 5% снизить НДС на некоторые товары. При этом в Госдуме понимают, что в первые два года с момента принятия таких поправок поступления в бюджет могут упасть, но в перспективе «указанные меры будут являться существенным дополнительным стимулом для роста экономической активности среди практически всех домохозяйств».
Также в Госдуме считают, что снижение НДС серьезно поможет наименее обеспеченным семьям, которые больше 40% общих расходов тратят на еду, и поддержит семьи с детьми.
— Согласно информации Минтруда России, именно семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Наиболее тяжелое положение при этом в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности — 28%.
Чтобы и овцы были целы, и волки сыты, в Госдуме прописали довольно внушительный список социально значимых товаров, на которые снизят НДС. Одних продуктов питания в этом списке больше двадцати.
Снизить планируется и НДС на детские товары. В список вошли подгузники, одежда, школьные принадлежности, коляски, мебель и многое другое.
Кроме того, в Госдуме планируют снизить НДС для некоторых лекарств и периодических печатных изданий — газет, журналов, альманахов, бюллетеней и других.
На какие именно продукты внутри каждой категории наценка будет минимальной, ритейлеры будут решать сами. Есть ограничения: продукты должны быть отечественными и наиболее востребованными по объемам продаж. В магазине они всегда должны быть в достаточном количестве, на полках товары можно будет найти по выделяющимся ценникодержателям или метке «социальный товар». А для борьбы со спекулянтами Минпромторг еще весной 2022 года разрешил торговым сетям ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки.