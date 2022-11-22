Пристроить можно и 5 тысяч: куда сегодня выгодно вкладывать деньги (если они у вас есть)

В кризисные времена свои сбережения хочется хранить не только в рубле, который очень изменчив. Но куда в наше время выгодно вкладывать деньги? Что лучше — купить валюту или вложить всё в недвижимость? Узнали, что на этот счет думают сами россияне и что советуют эксперты.
В сентябре аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) опросил 1600 жителей России, чтобы выяснить, какой способ вложения денег они считают самым надежным и выгодным. В итоге в топ-3 вошли покупка недвижимости, открытие вклада в госбанке и приобретение золота. По данным НАФИ, этот топ остается неизменным на протяжении последних пяти лет.
И в случае надежности, и в случае выгоды за недвижимость отдали свой голос более 40% россиян, а за вклады в госбанке и приобретение золота — более 20%. Одновременно с этим за последние годы, по данным НАФИ, сократилась доля россиян, которые оценивают покупку иностранной валюты для хранения ее в наличном виде как выгодный или надежный способ вложения средств. Например, в 2017 году покупку иностранной валюты считали надежным инвестиционным инструментом 17% опрошенных россиян, а к 2022 году их число сократилось почти в три раза — до 6%.
У экспертов же на этот счет совершенно другая точка зрения. В частности, экономист Константин Селянин уверен, что примерно для 80% россиян вопрос инвестиций неактуален в принципе, а давать общие советы по инвестированию — сложная вещь, поскольку у каждого могут быть свои факторы.
— По разным опросам, порядка 80% россиян либо не имеют сбережений, либо имеют сбережения, не превышающие 100 тысяч, — объяснил экономист. — Давать общие советы по инвестированию — довольно сомнительная затея, у каждого своя ситуация: кому-то можно посоветовать одно, кому-то другое. Например, тем, кто собрался переезжать за границу, нужны свои рекомендации, у кого-то срок инвестирования в полгода, у кого-то в 10 лет и так далее. Таких факторов много.
Тем не менее общие советы для россиян у экспертов всё же есть. По словам Константина Селянина, в период неопределенности в экономике нужно воздержаться от инструментов, которые не обладают максимальной ликвидностью.
— Например, вложение в недвижимость — это крайне низкая ликвидность. Все понимают, что продать квартиру и любую другую недвижимость быстро за хорошие деньги не получится.
Еще один большой риск, по мнению экономиста, — девальвация, страх того, что с национальной валютой что-то произойдет.
— Исходя из этих двух общих рекомендаций, остается бесспорный способ хранения сбережений — в наличной валюте, когда они не подвержены риску девальвации, — считает Константин Селянин. — Такая валюта абсолютно ликвидна, обменять ее будет возможно. Кроме того, это минимальный риск какого-либо изъятия, только если не будут возвращены советские законы, когда за валютные преступления сажали в тюрьму.
Финансовый эксперт Алексей Кричевский считает, что оптимальным вариантом для тех, кто впервые столкнулся с инвестициями, будет покупка портфеля облигаций, который может приносить ежемесячный доход.
— Портфель нужно составлять как из государственных и региональных бумаг, так и из частных компаний — там чуть больше риски, но и доходность долговых обязательств больше, — объяснил эксперт. — По сути, облигации — то же самое, что долговая расписка или договор займа с процентами. Так что здесь необходимо правильно подобрать компании, проанализировав, какие отрасли сейчас на подъеме и на нем останутся. К примеру, если есть мнение, что сегодня в тренде строительство и девелоперы будут хорошо себя чувствовать в ближайшие годы, то можно спокойно добавлять облигации застройщиков. Доходность таких портфелей может доходить до 15% годовых.
Тот же принцип, по мнению Алексея Кричевского, действует и с акциями — нужно разбираться в трендах и понимать, кто сейчас лидер в своих отраслях. Но эксперт не советует новичкам идти в ближайший год на этот рынок из-за его волатильности, мирового кризиса и больших ограничений по покупке западных компаний. По словам Кричевского, стоит просто понаблюдать за движением со стороны и искать для себя ответы, почему происходит то или иное событие в цене компании.
— Самый простой вариант — положить деньги в банк. Кто бы что ни говорил, но это тоже инвестиция, хоть и не самая удачная. Но за отсутствие рисков всегда нужно доплачивать снижением доходности. Это вариант для ультраконсервативных инвесторов, — привел еще несколько примеров эксперт. — Если есть знакомый «человек-продукт» — предприниматель, который действительно специалист топового уровня в своем деле и ищет возможности для расширения, то стоит рассмотреть вариант с тем, чтобы вложиться в него. Но это нужно правильно оформить документально. Либо инвестор должен входить в долю компании в каком-либо виде, либо это должен быть договор займа с жесткими указаниями по выплатам и штрафам за просрочки.
Также, по словам Алексея Кричевского, можно инвестировать в золото или серебро, поскольку это металлы, которые в кризис всегда растут в цене, а потолок на текущий момент в два раза выше текущей стоимости. Но при инвестировании в металлы нужно четко осознавать, что деньги вам в ближайшие годы не понадобятся.
— Если человек максимально далек от мира инвестиций и бизнеса, то лучше эти деньги просто вложить в собственное образование — это инвестиция, которая останется с вами на всю жизнь, — посоветовал эксперт. — Всегда есть возможность получить новую компетенцию, специальность, которую можно использовать и как основную, приносящую доход больше, чем работа до этого, и как хобби или подработку, постепенно отбивая стоимость обучения.
Чего точно не стоит делать новичкам в инвестициях, так это начинать игру на бирже. Алексей Кричевский посоветовал в таком случае сразу «отдавать деньги на благотворительность».
— Поиграть на бирже человеку без опыта, да даже с приличным стажем, не получится — для достижения действительно сильных результатов нужен ежедневный кропотливый труд и постоянное совершенствование знаний и навыков, как и в любой другой профессии. Трейдер — это те же 10 тысяч часов работы, которые нужно набрать в других отраслях, чтобы стать профессионалом. Так что с такими формулировками лучше просто забыть о рынках, — подытожил эксперт.
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