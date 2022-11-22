Пристроить можно и 5 тысяч: куда сегодня выгодно вкладывать деньги (если они у вас есть)

В кризисные времена свои сбережения хочется хранить не только в рубле, который очень изменчив. Но куда в наше время выгодно вкладывать деньги? Что лучше — купить валюту или вложить всё в недвижимость? Узнали, что на этот счет думают сами россияне и что советуют эксперты.

В сентябре аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) опросил 1600 жителей России, чтобы выяснить, какой способ вложения денег они считают самым надежным и выгодным. В итоге в топ-3 вошли покупка недвижимости, открытие вклада в госбанке и приобретение золота. По данным НАФИ, этот топ остается неизменным на протяжении последних пяти лет.