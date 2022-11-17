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Меньше 6 тысяч не заплатят? Как вырастет МРОТ и прожиточный минимум, и на какие пособия это повлияет

Индексация будет меньше, чем год назад

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Пособия напрямую зависят от прожиточного минимума, а на некоторые влияет и МРОТ

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Раз в год в России индексируют минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы — показатели, от которых зависит целый ряд выплат и других мер соцподдержки. Ближайшее повышение запланировано на 1 января 2023 года, Минтруд уже анонсировал размеры: в среднем по стране ПМ вырастет на 3,3%, а МРОТ — на 6,3%. При этом индексация годом ранее была выше — 8,6%.

Прожиточный минимум и МРОТ вырастут с 1 января 2023 года

Прожиточный минимум и МРОТ вырастут с 1 января 2023 года

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Почему индексация меньше, чем в прошлом году?

Индексация ПМ и МРОТ проводится, чтобы компенсировать рост цен. В течение года он может быть неравномерным и обычно при индексации ориентируются на годовую инфляцию, соответственно и поднимают выплаты раз в год, 1 января. В этом году сделали исключение — МРОТ и прожиточные минимумы, а вместе с ними пенсии и пособия, летом повысили второй раз за год. Решение связано с тем, что после начала военной операции на территории Украины в феврале инфляция в России резко пошла вверх. Уже по итогам марта она составляла 16,69%, при этом Центробанк ставил цель в разы ниже — 4%.

Анонсированное в марте Владимиром Путиным внеочередное повышение МРОТ и ПМ готовилось правительством два месяца, и в июне они выросли на 10%. Сейчас, когда пришло время готовить плановую индексацию, об этом не забыли. Минтруд пришел к выводу, что достаточно будет повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%.

— Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%, — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. — Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%.

Что зависит от прожиточного минимума и МРОТ?

Прожиточный минимум используется для расчетов при назначении ряда пособий и выплат. Есть несколько вариантов ПМ: общий (на душу населения), для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей. В каждом регионе они отличаются, в среднем же по стране в 2023 году общий прожиточный минимум составит 14 375 рублей, пенсионера — 12 363 рубля, трудоспособного — 15 669 рублей, ребенка — 13 944 рубля.

Общий прожиточный минимум используют при оценке нуждаемости. Например, когда решается вопрос о назначении детских пособий. Сейчас почти у каждой выплаты свои правила, однако с 2023 года правительство планирует ввести универсальное пособие для семей с детьми. Его будут назначать, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного общего прожиточного минимума.

Размеры пособия варьируются. Во-первых, его считают на основании прожиточного минимума того, кому пособие полагается: если это ребенок — то за основу берут детский ПМ, если беременная женщина — ПМ трудоспособного населения. Во-вторых, сумма пособия зависит от доходов. Базовый размер — 50% ПМ, если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума — 75%, если и этого мало — 100%. Соответственно, минимальный размер пособия на ребенка в среднем по стране в 2023 году будет 6972 рубля, максимальный — 13 944 рубля. Но доходы — не единственный критерий для назначения пособия, есть и другие условия.

У пенсионеров прожиточный минимум определяет минимальную пенсию: если вместе со всеми выплатами и компенсациями пенсионер в месяц будет получать меньше ПМ, государство должно доплатить до этого уровня, каким бы ни был стаж. Поскольку размер прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе тоже свой, то и доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. То есть в 2023 году минимальная ежемесячная выплата пенсионеру должна составлять 12 363 рубля.

Минимальный размер оплаты труда, как не сложно догадаться, диктует работодателю, что нельзя платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке. Но не только: его еще используют для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

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