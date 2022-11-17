Меньше 6 тысяч не заплатят? Как вырастет МРОТ и прожиточный минимум, и на какие пособия это повлияет

Раз в год в России индексируют минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы — показатели, от которых зависит целый ряд выплат и других мер соцподдержки. Ближайшее повышение запланировано на 1 января 2023 года, Минтруд уже анонсировал размеры: в среднем по стране ПМ вырастет на 3,3%, а МРОТ — на 6,3%. При этом индексация годом ранее была выше — 8,6%.
Почему индексация меньше, чем в прошлом году?
Индексация ПМ и МРОТ проводится, чтобы компенсировать рост цен. В течение года он может быть неравномерным и обычно при индексации ориентируются на годовую инфляцию, соответственно и поднимают выплаты раз в год, 1 января. В этом году сделали исключение — МРОТ и прожиточные минимумы, а вместе с ними пенсии и пособия, летом повысили второй раз за год. Решение связано с тем, что после начала военной операции на территории Украины в феврале инфляция в России резко пошла вверх. Уже по итогам марта она составляла 16,69%, при этом Центробанк ставил цель в разы ниже — 4%.
Анонсированное в марте Владимиром Путиным внеочередное повышение МРОТ и ПМ готовилось правительством два месяца, и в июне они выросли на 10%. Сейчас, когда пришло время готовить плановую индексацию, об этом не забыли. Минтруд пришел к выводу, что достаточно будет повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%.
— Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%, — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. — Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%.
Что зависит от прожиточного минимума и МРОТ?
Прожиточный минимум используется для расчетов при назначении ряда пособий и выплат. Есть несколько вариантов ПМ: общий (на душу населения), для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей. В каждом регионе они отличаются, в среднем же по стране в 2023 году общий прожиточный минимум составит
Общий прожиточный минимум используют при оценке нуждаемости. Например, когда решается вопрос о назначении детских пособий. Сейчас почти у каждой выплаты свои правила, однако с 2023 года правительство планирует ввести универсальное пособие для семей с детьми. Его будут назначать, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного общего прожиточного минимума.
Размеры пособия варьируются. Во-первых, его считают на основании прожиточного минимума того, кому пособие полагается: если это ребенок — то за основу берут детский ПМ, если беременная женщина — ПМ трудоспособного населения. Во-вторых, сумма пособия зависит от доходов. Базовый размер — 50% ПМ, если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума — 75%, если и этого мало — 100%. Соответственно, минимальный размер пособия на ребенка в среднем по стране в 2023 году будет 6972 рубля, максимальный —
У пенсионеров прожиточный минимум определяет минимальную пенсию: если вместе со всеми выплатами и компенсациями пенсионер в месяц будет получать меньше ПМ, государство должно доплатить до этого уровня, каким бы ни был стаж. Поскольку размер прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе тоже свой, то и доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. То есть в 2023 году минимальная ежемесячная выплата пенсионеру должна составлять
Минимальный размер оплаты труда, как не сложно догадаться, диктует работодателю, что нельзя платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке. Но не только: его еще используют для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.