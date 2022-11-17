Меньше 6 тысяч не заплатят? Как вырастет МРОТ и прожиточный минимум, и на какие пособия это повлияет

Почему индексация меньше, чем в прошлом году?

Индексация ПМ и МРОТ проводится, чтобы компенсировать рост цен. В течение года он может быть неравномерным и обычно при индексации ориентируются на годовую инфляцию, соответственно и поднимают выплаты раз в год, 1 января. В этом году сделали исключение — МРОТ и прожиточные минимумы, а вместе с ними пенсии и пособия, летом повысили второй раз за год. Решение связано с тем, что после начала военной операции на территории Украины в феврале инфляция в России резко пошла вверх. Уже по итогам марта она составляла 16,69%, при этом Центробанк ставил цель в разы ниже — 4%.