«Бедным готовиться к Новому году, среднему классу — к Мальдивам»: профессор-экономист рассказал, что будет с рублем

Исходя из текущей ситуации, профессор предрекает, что уже в декабре Европа практически откажется от российских нефти и газа. Следом сократится и приток валюты на отечественный рынок. В совокупности это не замедлит сказаться на росте стоимости популярных валют по отношению к рублю.



—Сейчас ЕС заполняет под завязку свои хранилища нефтью и газом, чтобы не зависеть от российского производителя. Страны ОПЕК, в свою очередь, завалили мировой рынок своими энергоносителями. В Северном море и Атлантике сейчас ждут разгрузку 60 танкеров со сжиженным природным газом, — читает новостную ленту в сети Игорь Бельских. — Это связано с тем, что газ и нефть некуда девать в условиях начинающейся рецессии на европейских рынках. В связи с этим большинство экспертов ожидают, что к Новому году курс доллара составит 75–77 рублей.