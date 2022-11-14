«Бедным готовиться к Новому году, среднему классу — к Мальдивам»: профессор-экономист рассказал, что будет с рублем
Экономист Игорь Бельских предрекает кризис следующего года, готовиться к которому уже поздно
Что будет происходить с рублем в ближайшее время, к концу года и в не столь отдаленном будущем? Вопрос, который волнует каждого. Вкладываться в стратегический запас макарон? Пытаться скупать китайский юань, брать с рук доллар США или переводить последние сбережения из турецких лир в нигерийские найры? Или перестать нервничать и положиться на волю судьбы? Ответы на эти вопросы журналист V1.RU искала вместе с доктором экономических наук, профессором кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорем Бельских.
Мы ещё будем нужны Европе. Наверное
Исходя из текущей ситуации, профессор предрекает, что уже в декабре Европа практически откажется от российских нефти и газа. Следом сократится и приток валюты на отечественный рынок. В совокупности это не замедлит сказаться на росте стоимости популярных валют по отношению к рублю.
—Сейчас ЕС заполняет под завязку свои хранилища нефтью и газом, чтобы не зависеть от российского производителя. Страны ОПЕК, в свою очередь, завалили мировой рынок своими энергоносителями. В Северном море и Атлантике сейчас ждут разгрузку 60 танкеров со сжиженным природным газом, — читает новостную ленту в сети Игорь Бельских. — Это связано с тем, что газ и нефть некуда девать в условиях начинающейся рецессии на европейских рынках. В связи с этим большинство экспертов ожидают, что к Новому году курс доллара составит 75–77 рублей.
Профессор верит, что Россия все-таки окажется нужна Европе и в совсем глубокой полной печали мы не окажемся.
— С одной стороны, мы там уже давно и начинаем привыкать, — рассуждает профессор Игорь Бельских и, закрыв ленту новостей, открывает географическую карту. — Но без России Европы не будет. Мы — часть мира и Европы тоже. Да, Европе уже не нужны наши энергоносители. Но наша культура, туристы и желание сотрудничать там, возможно, еще когда-нибудь будут востребованы. Там всё хорошо. А у нас? Посмотрим на ситуацию в марте 2023 года. Считаю, что к началу весны вылезут все «подснежники» и проблемные места нашей экономики.
— Ситуацию может исправить только политика нашего Центрального банка. Из России капитал бежит с ускорением, всё больше опасаясь ввода мобилизационной экономики, — считает Игорь Бельских. — Чтобы этого не произошло, Центробанку нужно провести интервенции на валютном рынке для поддержки курса рубля. Но считаю, что делать их не будут. Падающий рубль выгоден для бюджета. Чем дешевле национальная валюта, тем больше доходов у бюджета. Крупные экспортеры ждут не дождутся выгодного им курса. А наше государство работает всегда в интересах крупных фирм. Увы, пора привыкнуть, что так устроена наша сырьевая экономика еще со времен СССР.
На Луну слетать проще, чем по дешевому курсу купить у. е.
Рекомендовать бегать по скупкам, обходить банки и искать, где приобрести с рук валюту, профессор не стал:
— Поздно покупать. В наличной форме ее практически не продают. Возможно, где-то еще есть остатки, которые продают по невероятно высоким ценам, — с сожалением констатирует экономист. — Еще выгодно менять рубли на валюту на брокерском счете. Но они не у всех есть. Сейчас ввели разнообразные сборы с валютных счетов, и их стало просто невыгодно держать, а перевести внутри нашей страны накопления в наличку нет возможности. Выгодно переводить за рубеж, и мы видим, как наши крупные бизнесмены постоянно выводят валюту в страны-партнеры: Казахстан, Киргизию и Армению.
Исходя из реальности, профессор предполагает, что наилучшим решением будет поменять американский доллар на гонконгский или вложиться в китайский юань:
— Эти валюты покажут лучшую динамику в 2023 году. В Китае заканчиваются ковидные ограничения, а власть стабилизировалась в руках Си. По сравнению с рублем риски минимальны, — считает Игорь Бельских. — Что же касается рубля... Могу лишь сказать, что в текущих условиях судьба рубля непредсказуема. Индустрия развлечений дешевеет. Макароны из-за хорошего урожая стали необыкновенно дешевы. Кажется, что на Луну слетать стало проще, чем по дешевому курсу купить у. е. Поэтому скажу, что современные монетарные методы анализа не позволяют гарантировать сохранение его покупательной способности, а рекомендации о его будущем неуместны.
Впрочем, профессор Бельских всё же попытался предсказать судьбу рубля в ближайшем будущем.
— Центробанк сохраняет ставку на прежнем уровне в 7,5%. Значит начинается борьба за стабилизацию денежного рынка. Дальше стоит ждать сдерживания темпов инфляции и сокращения раздачи дешевых кредитов, а в преддверии декабрьского роста тарифов это имеет значение, — говорит Игорь Бельских. — Общеизвестные публичные российские эксперты профессор Зубаревич, бизнесмен Потапенко или инвестор Мовчан делают вывод про неопределенность и неясность прогнозов относительно будущего. С апреля многие экономические показатели оказались закрыты и недоступны для анализа. Правительственные эксперты практически ничего не сообщают стране о нашем материальном будущем.
Турция для бедняков. Богатых уже нет. Поэтому планируйте Мальдивы
По мнению Игоря Бельских, сентябрьские цифры по промпроизводству, торговле, доходам оказались хуже августовских. Данные за октябрь, по его предположениям, окажутся еще более плачевными.
— Мы можем только ранжировать влияние текущих факторов на экономику страны и их место в нашей жизни. Самое глобальное влияние оказали и оказывают санкции, с декабря они усиливаются и к февралю достигнут пика, — загибает пальцы Игорь Бельских. — На втором месте — миграционные последствия. В открытых источниках пишут, что из страны в 2022 году уехало под миллион квалифицированных и относительно молодых специалистов. Преимущественно мужчин. Считаю, что это нанесло и нанесет экономике ущерб в несколько процентов ВВП в годовом исчислении. На третьем месте — влияние СВО. Мобилизационные процессы в экономике, рост оборонных затрат в структуре народного хозяйства и увеличение транспортных потоков соответствующих грузов... Все эти факторы приведут к кардинальному изменению нашей жизни. Санкции сократят наше привычное потребление, а миграция усилится. К выехавшим мужчинам потянутся жены, дети, родственники...
Все эти факторы, по мнению экономиста, медленно, но уверенно загоняют бюджетную экономику в кризис:
— Всё вместе приводит нас к пониманию, что 2023 год будет сложнее в экономическом плане, но проще в прогнозировании, — считает профессор. — Все факторы неопределенности реализуются. Останутся только сухой остаток и результат. Думаю, что и курс доллара покажет максимум по отношению ко всем валютам в зимний период
Тем, у кого еще остались регулярные денежные поступления в домашние кубышки, профессор предлагает жить сегодняшним днем по самым простым рецептам.
— Бедным надо готовиться к Новому году. Среднему классу — запланировать отдых: Эмираты или Мальдивы. В Турции бедняки отдыхают, а богатых в России уже нет, — предполагает профессор. — И всем предлагаю разделять имеющиеся рубли на три части: наличность для текущих, сиюминутных трат, на карточках и счетах — для среднесрочных нужд и депозитная часть — для лучшего будущего. Которое, хочется верить, все-таки наступит.