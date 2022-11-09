Хранить выгодно? Стоит ли сейчас покупать доллары и евро
Эксперты рассказали, как обстоят дела с главными мировыми валютами
Несмотря на то что Центробанк избавился от большинства валютных ограничений, некоторые из них всё равно продолжают существовать. И это усложняет жизнь не только тем, у кого есть валютные сбережения, но и людям, которые только хотят начать вложения в доллар и евро. А стоит ли их сейчас вообще покупать? И если стоит, то для чего? Эксперты рассказали, в каком состоянии сейчас находятся главные мировые валюты.
Что сейчас происходит с долларом и евро
Эксперты уверены в том, что сейчас доллар и евро находятся на важной стадии, которая будет определять их дальнейшую динамику. По словам аналитика Алексея Фёдорова, европейская валюта с начала года уже потеряла 11% к доллару США — для твердых валют это слишком много. Именно поэтому инвесторы и экономисты задаются вопросом о том, не являются ли текущие уровни разворотными — другими словами, не перейдет ли евро к росту по отношению к доллару.
— Основными триггерами ослабления евро к доллару в этому году были отставание Европейского центрального банка от Федеральной резервной системы в повышении процентных ставок, а также энергетический кризис в Европе, из-за которого европейский капитал перетекал в США, — отметил юрист. — Но мы видим, что ситуация постепенно меняется, и в ближайшие месяцы она может измениться кардинально. Во-первых, ЕЦБ уже сокращает свое отставание в повышении процентных ставок от ФРС, во-вторых, растет вероятность выхода конфликта на Украине на переговорный трек, и в-третьих, в самих США нарастает вероятность внутриполитического хаоса.
Влияние на доллар могут оказать и промежуточные выборы в конгресс, которые прошли в США 8 ноября. Согласно консенсус-прогнозам, контроль над обеими палатами конгресса должна получить республиканская партия — если так и будет, то администрация президента США Джо Байдена (представители демократов) не смогут проводить законы. Кроме того, в декабре госдолг США может достичь установленного лимита в 31,4 триллиона долларов, поэтому, по мнению Алексея Фёдорова, усиленная республиканская партия с высокой вероятностью может устроить шатдаун.
— Уже в декабре-январе мы можем получить ситуацию, в которой из-за заблокированного в принятии решений конгресса единственным ответом на рост внутриполитической и макроэкономической нестабильности в США станет неожиданная «остановка» повышения процентной ставки ФРС, что само по себе станет триггером к сильному ослаблению доллара, — пояснил аналитик. — Одновременно с этим сохранение курса по повышению процентных ставок ЕЦБ и возможное начало переговоров России и Украины схлопнет отрицательную премию в курсе единой европейской валюты и позволит ей быстро отыграть свои годовые потери. То есть в первом квартале 2023 года евро может вырасти к доллару на 12–13%.
Экономист Константин Селянин считает, что даже в условиях существующих ограничений доллар и евро по-прежнему остаются одним из самых привлекательных средств сбережения. При этом ограничений на валютные операции осталось не так уж и много — Центробанк снял большинство из них.
— В России традиционно сбережения в валюте обеспечивали защиту от изменения курса, от того, что будет очередной скачок. Эту функцию доллар и евро выполняют и сейчас, это наиболее стабильные валюты. Конечно, сейчас они не выглядят так хорошо, как несколько лет назад — инфляция и по евро, и по доллару. Но если брать другие валюты, там всё еще хуже, — рассказал экономист.
По словам Константина Селянина, сейчас наилучшими валютами для сохранения сбережений и защиты от девальвации выглядят доллар, евро и юань. А вот на рубль полагаться не стоит из-за невысоких ставок по депозитам и усилившимся рискам девальвации. Алексей Фёдоров же отдает предпочтение евро как наиболее перспективной валюте на горизонте нескольких следующих кварталов.
Для чего покупать валюту
Покупать валюту, несмотря на все существующие ограничения, по-прежнему выгодно. Более того, эксперты уверены, что хранить деньги лучше преимущественно в валюте. Константин Селянин считает, что основное предназначение валютных сбережений — это защита от девальвации.
— Это сейчас наиболее вероятно в России. Второй пункт — это наличие альтернатив, — отметил экономист. — Если год назад были альтернативы в виде валютных облигаций, иностранных акций, то сейчас этого нет. Выбор для сбережений невелик: либо в валюте (причем если получится, то в наличной), либо, если это рублевые инструменты, — вклады и облигации. Но по ним доход невысокий, и они, как правило, не защищают от низкой девальвации. Поэтому сейчас тем более стоит покупать валюту, это по-прежнему лучший вариант для хранения сбережений.
По мнению аналитика Алексея Фёдорова, если конфликт на Украине перейдет в устойчивую фазу переговоров, в первую очередь стоит ожидать финансовых и валютных санкционных послаблений, чтобы облегчить ситуацию в мировой экономике. Соответственно, токсичность евро и доллара в России может начать снижаться, а это послужит хорошим знаком для хранения сбережений в этих валютах.
— Если так и будет, то вместо текущего ограниченного режима безопасного использования евро и долларов США в России (хранение либо в наличном виде, либо на счетах в иностранных банках) россияне и российские финансовые учреждения вновь получат возможность размещения евровых и долларовых накоплений в иностранные финансовые инструменты за рубежом, а также более свободный режим хождения наличности в данных валютах, — подытожил Алексей Фёдоров.
Что же касается курса валют, то, по словам Константина Селянина, рынок нашел равновесное состояние в условиях высоких экспортных доходов и медленного становления импорта. Нынешний курс (на уровне 60 рублей) держится довольно стабильно, но экономист уверен, что это ненадолго.
— С начала декабря начнется падение экспортной выручки, это будет связано с введением санкций на нефть. Баланс на рынке поменяется: предложение будет существенно меньше за счет ограничений, а импорт они не будут останавливать. Оценки наших властей — около 70–80 рублей за доллар, думаю, мы это в ближайшее время и увидим, — заключил Константин Селянин.
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