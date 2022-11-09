Хранить выгодно? Стоит ли сейчас покупать доллары и евро

Экономист Константин Селянин считает, что даже в условиях существующих ограничений доллар и евро по-прежнему остаются одним из самых привлекательных средств сбережения. При этом ограничений на валютные операции осталось не так уж и много — Центробанк снял большинство из них.

— В России традиционно сбережения в валюте обеспечивали защиту от изменения курса, от того, что будет очередной скачок. Эту функцию доллар и евро выполняют и сейчас, это наиболее стабильные валюты. Конечно, сейчас они не выглядят так хорошо, как несколько лет назад — инфляция и по евро, и по доллару. Но если брать другие валюты, там всё еще хуже, — рассказал экономист.