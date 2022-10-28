Ничего трогать не надо? Банк России сегодня изменит ключевую ставку — чего нам ждать от этого решения
Эксперты, впрочем, не исключают, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне
Днем 28 октября в Центробанке пройдет заседание, на котором решат, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Сейчас она составляет 7,5% годовых — в последний раз такие значения были в октябре 2021 года. После февральских скачков до 20% годовых с лета ее значения несколько раз падали. Однако сейчас аналитики уверены, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне. А то и вовсе повысит.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее. Обычно, когда ставка падает, то постепенно снижается и размер процентов по кредитам в коммерческих банках, но также меньше становятся проценты по депозитам. Когда она повышается, то происходит обратная ситуация, так как выдавать займы под меньший процент невыгодно и даже убыточно для банков. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.
Опрошенные нами эксперты единодушны в том, что дальнейшего понижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании ждать не придется. Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич считает, что этому способствуют проинфляционные риски, значительно выросшие после предыдущего заседания по ставке (до 3 триллионов рублей), увеличение планового бюджета и перенесенная индексация тарифов естественных монополий для населения.
— Ожидаемая инфляция прервала тренд на снижение и выросла в сентябре до 12,5% — максимального уровня с апреля, — пояснил эксперт. — Поэтому в условиях, когда годовой рост инфляции продолжает замедляться, текущие темпы инфляции остаются около нуля, финансовые рынки достаточно стабильны, а отскок экономики последних месяцев остается хрупким, Совет директоров Банка России может предпочесть посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, прежде чем предпринимать какие-то шаги.
С Петроневичем согласен экономист Георгий Остапкович, который отметил, что проблемы с банковской системой могут возникнуть из-за объявленной 21 сентября частичной мобилизации, но при определении ключевой ставки это не самый важный фактор.
— Туда попадает самая инновационная, самая производительная часть населения — люди от 20 до 50 лет, наиболее активные с точки зрения кредитов и использования банковской системы. Но это фактор 12–13-го ряда, — объяснил Остапкович. — Конечно, Набиуллина и Центробанк будут исходить из экономической конъюнктуры, той санкционной ситуации, которая сегодня действует, и из финансовой ситуации, поведения доллара и валюты в целом. Мы перешли из фазы профицита бюджета в фазу дефицита, требуются какие-то заимствования, инфляция пошла в рост.
По словам экономиста, сейчас не стоит трогать ключевую ставку — Центробанку лучше подождать до конца года.
— Я не завидую Набиуллиной и дирекции банка, тому, как они будут принимать решение. Мой прогноз — большая зона неопределенности, — считает Остапкович. — Я бы вообще не трогал ставку и подождал бы декабрьских событий с эмбарго на углеводороды, введением регламентирующих цен на нефть и газ, и посмотрел бы, как пойдет дальше инфляционный тренд. Лучше ставку не трогать, а взять выжидательную позицию и посмотреть, что будет в конце года.
Экономист Константин Селянин прогнозирует, что Центробанк немного повысит ключевую ставку, поскольку это будет наиболее удачное решение. По словам Селянина, ЦБ продолжит придерживаться той политики, которую вел все последние годы — она сводится к тому, что банк оценивает текущую инфляцию и проинфляционные факторы при оценке причин изменения ключевой ставки.
— Из последнего доклада Центробанка можно сделать следующие выводы: они отмечают, что с середины сентября наметилось увеличение цен, а соответственно, возобновление инфляции, — сообщил Селянин. — Его не было 4 месяца — с середины мая. Более того, ЦБ отмечает, что частичная мобилизация негативно отразится на деловой активности, в том числе на ВВП и других экономических показателях. Это также приводит к возобновлению инфляции.
Экономист отметил, что по наблюдениям ЦБ в России сейчас происходит одновременное снижение спроса и предложения:
— С одной стороны, снижается спрос — люди начинают экономить, делать сбережения на черный день. Например, вместо такси едут в общественном транспорте, вместо походов в ресторан готовят дома. С другой стороны, отмечается снижение предложения на фоне частичной мобилизации, медленно растущего импорта.
Все эти факторы, по мнению Селянина, приведут к тому, что Центробанк «осторожно повысит ставку».
— Повысит на полпроцента, а, скорее всего, даже на четверть процента. Эта мера отвечает политике Центробанка, тому, как они ориентировали ставки по инфляции в последние годы, — заключил экономист. — Это в большей степени защита от атаки на валютный курс, правдивое отражение ситуации. Я исключаю снижение ставки — здесь точно этого не произойдет. А если ставка сохранится [на прежнем уровне], это будет решение политическое, не экономическое. Но такой вариант есть, шансы этого не нулевые. А с точки зрения экономики и политики ЦБ ставку нужно повышать.
Тем не менее мнения о повышении ключевой ставки придерживаются не все. Максим Петроневич объяснил, почему он не видит существенных оснований для этого:
— Фактический уровень рыночных ставок превышает тот, что наблюдался перед предыдущим заседанием 16 сентября: ставки по ипотеке выросли на 1 процентный пункт, а ставки по депозитам населения — на 0,5 процентных пункта. Выдача новых кредитов заметно сократилась по сравнению с сентябрем, полностью нивелировав эффект от снижения ставки — теперь она вновь оказывает дополнительное дестимулирующее внимание на потребительский спрос и экономику.
При этом, по мнению Петроневича, на будущих заседаниях по ключевой ставке у Центробанка есть множество возможных решений.
— Если в ближайшем будущем начнут реализовываться инфляционные риски, можно ожидать роста ставки. Но в настоящее время ожидается сохранение достаточно низких темпов инфляции, — заключил эксперт. — Финансовые рынки остаются стабильными, курс рубля ниже уровня 2021 года, уровень ставок высок, а поведение населения и кредитных организаций — достаточно осторожное. Это не будет способствовать быстрому росту спроса. Хороший урожай при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать стабильности либо низкому росту розничных цен на продовольственные товары после существенного всплеска в этом году. В этих условиях в 2023 году от Банка России можно ожидать дальнейшего умеренного снижения уровня ставок до 6–7% к концу года.
Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки.
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