Ничего трогать не надо? Банк России сегодня изменит ключевую ставку — чего нам ждать от этого решения

Опрошенные нами эксперты единодушны в том, что дальнейшего понижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании ждать не придется. Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич считает, что этому способствуют проинфляционные риски, значительно выросшие после предыдущего заседания по ставке (до 3 триллионов рублей), увеличение планового бюджета и перенесенная индексация тарифов естественных монополий для населения.

— Ожидаемая инфляция прервала тренд на снижение и выросла в сентябре до 12,5% — максимального уровня с апреля, — пояснил эксперт. — Поэтому в условиях, когда годовой рост инфляции продолжает замедляться, текущие темпы инфляции остаются около нуля, финансовые рынки достаточно стабильны, а отскок экономики последних месяцев остается хрупким, Совет директоров Банка России может предпочесть посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, прежде чем предпринимать какие-то шаги.