Кто получит деньги, если человек не дожил до пенсии? 7 неудобных вопросов о пенсионных накоплениях

Страховая состоит из отчислений работодателя с официальной зарплаты сотрудника в ПФР. На ее размер влияют стаж и накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты, так называемые баллы. Чем больше у вас того и другого — тем выше пенсия.



Накопительная часть пенсии — это накопления, сформированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.