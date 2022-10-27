Кто получит деньги, если человек не дожил до пенсии? 7 неудобных вопросов о пенсионных накоплениях

Однажды наши читатели в комментариях спросили, почему пенсия умершего человека уходит государству, а долги наследуют родственники. После этого мы собрали еще несколько неудобных пенсионных вопросов и адресовали их экономисту и юристу. Они рассказали, как получить всю накопленную пенсию сразу, куда уходят деньги, если человек не дожил до пенсии, и как оформить наследство на пенсию.
Как формируется пенсия?
Пенсия бывает страховой и накопительной. У кого‑то пенсия формируется только за счет страховой части, у кого‑то — за счет страховой и накопительной.
Страховая состоит из отчислений работодателя с официальной зарплаты сотрудника в ПФР. На ее размер влияют стаж и накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты, так называемые баллы. Чем больше у вас того и другого — тем выше пенсия.
Накопительная часть пенсии — это накопления, сформированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
Откуда берутся деньги на пенсию?
Работодатели перечисляют в ПФР страховые взносы — 22% от вашей заработной платы (из получки они не вычитаются). С 2014 года вся сумма страховых взносов направляется на страховую часть пенсии. Взносы на нее фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и регулярно индексируются. Но сами деньги идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Сейчас накопительная пенсия со взносов работодателя не формируется. Но деньги, которые вы успели накопить до этого, остались за вами.
Как рассчитывается пенсия, которую я получу?
Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам. С 1 июня 2022 года фиксированная выплата составляет 7220 рублей 74 копейки, а стоимость одного балла — 118 рублей 9 копеек.
Количество накопленных индивидуальных баллов можно узнать, запросив выписку из лицевого счета ПФР в личном кабинете на «Госуслугах».
Можно получить всю накопленную пенсию сразу?
С единовременным получением пенсии есть пара нюансов. Во-первых, получить всё и сразу можно только в случае с накопительной пенсией. Во-вторых, на нее могут претендовать только те пенсионеры, у которых нет права на страховую пенсию или размер накопительной части составляет меньше 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсии.
— Чтобы получить пенсионные накопления, нужно лично обратиться в пенсионный фонд с заявлением — по почте или через личный кабинет. Предварительно документы нужно заверить у нотариуса, — говорит юрист Юлия Михайлова. — Когда пенсионный фонд получит от вас заявление, он должен будет его рассмотреть и рассчитать вариант выплаты — пожизненная накопительная пенсия, срочная единовременная выплата или единовременная выплата.
Куда уходят деньги, если человек не дожил до пенсии?
По закону, если человек не дожил до пенсионного возраста, накопительную часть его пенсии получают наследники.
— Возможно обратиться непосредственно в пенсионный фонд, предоставив доказательства того, что лицо является близким родственником, наследником умершего человека, нужно предоставить паспорт, свидетельство о смерти, и на основании этих документов фактически какую-то сумму от этой невыплаченной пенсии действительно можно будет от государства получить, — говорит юрист Андрей Конышев. — Такое правило действует, просто не все о нем знают. Поэтому немного кто обращается. Больше скажу, редко когда обращаются за социальными выплатами на погребение. Многие люди даже не знают, что можно обратиться в пенсионный фонд за выплатой на погребение, если деньги были потрачены на погребение усопшего.
Претендовать на выплаты можно в течение полугода после смерти застрахованного. Так как не все наследники знают о своем праве, пенсионный фонд обязан информировать правопреемников о полагающихся деньгах. Если фонд этого не сделал, срок обращения можно продлить через суд.
Как оформить наследство на пенсию?
Каждый застрахованный человек может заблаговременно разобраться со своей пенсией и определить, кому она достанется после его смерти. Для этого ему нужно обратиться в тот пенсионный фонд, где он обслуживается, и обозначить тех, кому достанется его пенсия.
— Средства после его смерти могут быть перечислены тому лицу, которого наследодатель укажет в своем заявлении в пенсионный фонд. Нужно обратиться с паспортом, с пенсионным удостоверением в пенсионный фонд по месту жительства, и там это заявление рассмотрят, — говорит Андрей Конышев.
По заявлению пенсионное наследство можно поделить сразу между несколькими людьми, и они необязательно должны быть близкими родственниками наследодателя. Если заявления нет, пенсионный фонд в первую очередь должен выплатить деньги прямым наследникам (детям, супругам, родителям, усыновленным детям или усыновителям). Если наследников первой очереди нет, деньги переходят братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Выплаты между родственниками одной очереди распределяются в равных долях. Если никакого заявления умерший не писал и родственников у него нет, деньги остаются в резерве пенсионного фонда.
Мне могут прекратить платить пенсию, если я слишком долго живу?
Такой ситуации возникнуть не может. Не бывает такого, что у каждого человека существует свой исчерпываемый счет. Как не существует и ситуации, в которой вам однажды перестанут платить пенсию. А это уже неплохой повод пожить подольше.