«И знаете, что было дальше? Банк тут же заблокировал карту»: как близкие мобилизованных пытаются оформить кредитные каникулы

7 октября вступил в силу закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Мы решили разобраться, как он работает, на примере конкретных семей. Поговорили с женщинами, проводившими близких, и с представителями банков. Неподготовленному человеку может быть нелегко разобраться, но если знать свои права, то нет ничего нереального.



«Пока оформили в одном банке из трех»

Кристина живет под Красноярском, в селе Бархатово. У нее забрали мужа, родного брата и двоюродного. Муж до мобилизации работал механиком на ферме, зарабатывал хорошо — семье на всё хватало. При этом он исправно выплачивал кредиты в трех разных банках — в общей сложности по 70 тысяч в месяц.