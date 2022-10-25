«И знаете, что было дальше? Банк тут же заблокировал карту»: как близкие мобилизованных пытаются оформить кредитные каникулы
Иногда у них получается, иногда — не очень
7 октября вступил в силу закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Мы решили разобраться, как он работает, на примере конкретных семей. Поговорили с женщинами, проводившими близких, и с представителями банков. Неподготовленному человеку может быть нелегко разобраться, но если знать свои права, то нет ничего нереального.
«Пока оформили в одном банке из трех»
Кристина живет под Красноярском, в селе Бархатово. У нее забрали мужа, родного брата и двоюродного. Муж до мобилизации работал механиком на ферме, зарабатывал хорошо — семье на всё хватало. При этом он исправно выплачивал кредиты в трех разных банках — в общей сложности по 70 тысяч в месяц.
А теперь Кристина осталась с двумя детьми: одному — 4 года, другому — год и 9 месяцев. Пособие по уходу за ребенком она уже не получает, а на работу выйти проблематично.
— Никто не знает, когда у мужа будет зарплата и какая она будет. Краевые выплаты по 100 тысяч рублей тоже пока не пришли. Денег осталось в обрез — уголь купить для печи и за воду заплатить. А на что жить? Я позвонила по номеру 122 (единый номер для обращений по вопросам мобилизации. — Прим. ред.), там предложили помощь психолога. А чем психолог поможет? Убедит детей, что им не надо кушать? Жена брата звонила за помощью в соцзащиту, там отправили в Пенсионный фонд. А Пенсионный фонд отправил в соцзащиту, — сетует Кристина.
Ситуация с кредитами тоже вышла непонятная. Повестка пришла 26 сентября, а
— А когда он уехал, я снова обратилась в банки, уже с этой справкой. И тут мне говорят: «А вы сделали генеральную доверенность?» Я отвечаю: «Какую доверенность? Вы мне ничего не говорили про доверенность». Они мне: «Не может быть». После долгих споров в Сбере мне всё же сказали, что запросят информацию о моем муже в соответствующих органах, подтвердят, что он мобилизованный, и тогда оформят кредитные каникулы. А в ВТБ и этого нет, — делится Кристина.
Третий кредит у ее мужа был в «Совкомбанке». Туда он сам отправил фото своей повестки через онлайн-приложение. Ему почти сразу пришло сообщение, что по приезде домой после службы он должен обратиться в банк снова, и ему сделают перерасчет с учетом кредитных каникул.
— Получается, что пока оформили в одном банке из трех, — говорит Кристина.
«Решили не трогать карту от греха подальше»
У жительницы Сосновоборска Евгении мобилизовали сына. Времени на сборы и решение финансовых вопросов ему дали еще меньше, чем в прошлом примере: 28 сентября после обеда пришла повестка, а утром
— У него два кредита — потребительский и ипотека. Первый — в банке «Тинькофф». Мы туда позвонили, попробовали объяснять ситуацию. И знаете, что было дальше? Банк тут же заблокировал карту! А на нее должны прийти те самые краевые 100 тысяч рублей. Слава богу, в тот момент сын еще был на связи, не доехал еще до фронта. Он смог по телефону разблокировать карту. Ну мы решили больше не трогать ее от греха подальше, там кредит небольшой, как-нибудь выплатим, — рассказывает Евгения.
Дальше семья занялась ипотекой в банке «Открытие». Там всё сложилось более удачно, но тоже не с первого раза.
— Невестка сидит дома с 5-месячным ребенком. Съездить в офис с младенцем сложно. По телефону ей сказали, что мобилизованный может подать заявку только лично. В итоге 14 октября я сама приехала из Сосновоборска. Пришла в отделение банка, оставила заявление как мать мобилизованного. Предъявила справку из военкомата и документ, подтверждающий родство. Больше ничего не понадобилось. У них были даже специальные анкеты для оформления каникул мобилизованным. Конечное решение обещали сообщить в течение трех рабочих дней. Сказали, что я у них в офисе первая такая, — говорит Евгения.
Вечером 18 октября Евгения сообщила, что банк принял положительное решение — каникулы предоставлены.
Внимательно читаем закон
Федеральный закон
После обращения заемщика за кредитными каникулами банк должен дать ответ не позднее 10 дней. Если банк не ответил, то еще спустя 5 дней льготный период начинается автоматически.
Если заемщик погиб на спецоперации (или после нее, но от полученных на фронте увечий), то кредит списывается. Однако факт гибели родственника на СВО его близкие должны будут подтвердить документами. Как быть с пропавшими без вести, в законе не говорится.
При этом обращаться за кредитными каникулами по новому закону могут ровно четыре категории граждан:
- мобилизованные;
- все официальные участники СВО;
- лица, содействующие выполнению задач ВС РФ;
- члены их семей, если они сами являются заемщиками.
Таким образом, если кредит записан на жену мобилизованного, то банк не может отказать ей в льготном периоде. А вот если заём брал муж, а в банк вместо него пришла жена, то такие случаи в
И что же говорят в банках?
В банке «Открытие» нам озвучили довольно лояльные правила. Родственники мобилизованного заемщика могут обратиться по поводу льготного периода без доверенности (хотя если у вас есть время ее оформить, то это желательно сделать, она никогда не помешает). Оставить заявку могут мать, отец, родные братья, сестры, бабушки, дедушки. Им нужно только предъявить документ, подтверждающий родство.
Кредитные каникулы можно оформить на следующие банковские продукты:
- ипотека;
- кредит наличными;
- кредитная карта;
- автокредит.
— По ипотеке проценты продолжают начисляться в соответствии с договором. Но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается. При этом неуплаченные за время кредитных каникул платежи заемщик должен будет впоследствии внести после платежей, которые были предусмотрены первоначальным графиком. Проценты подлежат уплате в конце срока действия договора, — объяснили нам в пресс-службе банка «Открытие».
По потребительским кредитам, автокредитам и кредитным картам будет начисляться льготный процент — 2/3 от среднерыночной стоимости кредита на дату обращения за каникулами. Обратите внимание: две трети вычисляются не от той процентной ставки, что указана в вашем договоре, а от той, которую Центробанк ежедневно устанавливает как среднерыночную. Например, на 17 октября для кредита в 250 тысяч рублей сроком более года эта ставка равна 18,69% годовых. Значит, в течение льготного периода будет 12,9%. Впрочем, если в договоре у вас ставка еще ниже, то расчет будет идти по той, что в договоре.
В ВТБ нам сообщили, что оформить кредитные каникулы может только заемщик, но никак не его родственники. Ссылаются на всё тот же
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В Сбербанке заявиться на кредитные каникулы опять же должен сам заемщик по телефону или онлайн. В приложении или на сайте надо найти раздел «Финансовые трудности», далее «Программы поддержки», там выбрать «Реструктуризация кредитов», далее на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию». Как и в случае с ВТБ, льготный период можно оформить задним числом, главное — обратиться в банк до конца 2023 года.
Что касается родственников уехавшего заемщика, то они всё же могут подать заявку от его имени в Сбер. Но только при наличии доверенности, заверенной у нотариуса, либо командира воинской части, либо начальника лечебного учреждения.