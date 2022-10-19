Путин пообещал каждому мобилизованному по
195 тысяч в месяц. Где государство возьмет такие деньги?
Экономисты рассказали, как такие госзатраты повлияют на цены в магазинах
Сегодня на заседании Совета безопасности Владимир Путин объявил о ежемесячных выплатах для мобилизованных в размере 195 тысяч рублей. В пересчете на 300 тысяч человек получаются очень существенные суммы — 58,5 миллиарда рублей. Где государство возьмет такие деньги и как эта мера скажется на россиянах, мы спросили у экономистов.
Во время выступления Путин отметил, что размер денежного довольствия мобилизованным должен составлять не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Президент подчеркнул, что речь идет в том числе о периоде подготовки и обучения личного состава.
Однако у экономистов пока всё равно не сложилось четкого понимания, в каком случае военнослужащим будут платить полную сумму, о которой сказал президент.
— Непонятно, 195 тысяч — это общая сумма за месяц мобилизации или только за дни участия в боевых действиях. Я подозреваю,что второе. Я не знаю. Когда будет официальное разъяснение, тогда мы и будем это с вами обсуждать, — заявил E1.RU доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Экономист добавил, что деньги на выплаты мобилизованным, скорее всего, будут идти из бюджета Минобороны и из региональных бюджетов.
Экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин заверил, что у государства есть деньги на объявленные выплаты, по крайней мере на этот и следующий год финансирование точно найдется. Источником, по его мнению, станет Фонд национального благосостояния. Запасы этой общероссийской «копилки» государство активно использовало, например, в 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса.
— У государства деньги есть. Во всяком случае, в этом году точно. Следующий год будет ни шатко ни валко — съедим существенную долю Фонда национального благосостояния, а там видно будет, — сказал Виталий Калугин.
По мнению эксперта, простые россияне тоже заметят на себе изменения. Выплаты мобилизованным незначительно, но могут привести к повышению цен на продукты и промышленные товары.
А вот доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин отмечает, что инфляция в этом и в следующем годах ускорится очень существенно, и что про целевой показатель Центробанка в 4% можно забыть.
Максим Марамыгин, как и его коллеги, тоже уверен, что проблем с поиском денег на выплаты у государства не будет.
— Пока что сверхдоходов от продажи энергоносителей достаточно для того, чтобы покрывать такие дополнительные затраты, — подчеркнул экономист.
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Также во время выступления на Совбезе Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Указ президента уже опубликован. О том, что это значит для обычных людей, рассказываем здесь.
Все тезисы его сегодняшнего выступления мы собрали в одном материале.