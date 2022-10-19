Путин пообещал каждому мобилизованному по 195 тысяч в месяц. Где государство возьмет такие деньги?

Однако у экономистов пока всё равно не сложилось четкого понимания, в каком случае военнослужащим будут платить полную сумму, о которой сказал президент.

— Непонятно, 195 тысяч — это общая сумма за месяц мобилизации или только за дни участия в боевых действиях. Я подозреваю,что второе. Я не знаю. Когда будет официальное разъяснение, тогда мы и будем это с вами обсуждать, — заявил E1.RU доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.