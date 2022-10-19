«Не стоит впадать в панику»: новосибирский экономист — о том, что надо сейчас купить
НГС поговорил с профессором Владимиром Клисториным
19 октября Владимир Путин ввел в четырех новых регионах России военное положение, остальные регионы получили различные уровни готовности, Новосибирская область — базовый уровень. НГС узнал у экономиста о том, что сейчас делать простым жителям и нужно ли запасаться продуктами.
На наш вопрос ответил доктор экономических наук, профессор из Новосибирска Владимир Клисторин.
— В экономической истории современной России такой ситуации не было, чтобы знать, от чего отталкиваться. Нужно уточнять, что означает этот режим и что будет. Естественно, те товары, которые можно хранить дома, стоит купить. Но сразу впадать в панику — не думаю, что кому-то будет полезно, — посоветовал Владимир Клисторин.
Новосибирская область вошла в перечень регионов России, где вводится уровень базовой готовности.
Что еще сказал сегодня Владимир Путин на заседании Совета безопасности и в каких регионах введен повышенный уровень готовности, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.